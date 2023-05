“Es un engendro democrático”: diputado Kaiser se lanza contra paridad en el Consejo Constitucional

Junto con expresar su desacuerdo con las políticas de género aprobadas durante el gobierno de Sebastián Piñera, el parlamentario republicano criticó la paridad en el Consejo Constitucional que dejó fuera a Juan Sutil, argumentando que el mecanismo de corrección le quita el derecho a voto a las mujeres. Kaiser destacó que lo importante son las ideas y no el género, y ejemplificó que no tendría problema en un Congreso lleno de mujeres que piensen como Margaret Tatcher.

Con su clásico y más conservador enfoque, el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, analizó el triunfo de su partido en las elecciones del Consejo Constitucional, no solo criticando al gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino también marcando distancia de la derecha tradicional agrupada en Chile Vamos, sobre todo por un tema intratable para la derecha dura: la diversidad sexual.

El domingo 7 de mayo se materializó un mal escenario para RN, la UDI y Evópoli. Si bien la oposición logró obtener los escaños necesarios para escribir el proyecto constitucional que consideren conveniente, sin el bloqueo del oficialismo, el mérito fue de los republicanos, que alcanzaron la mayoría de los consejeros constituyentes.

En conversación con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio, el diputado Kaiser aseguró que, para haber obtenido mejores resultados, cuando Chile Vamos gobernó con Sebastián Piñera, debieron “haber hecho política de derecha, no subir impuestos ni haber impulsado una agenda de género”.

Si bien el parlamentario republicano dijo que no le preocupa el matrimonio igualitario –bomba con la que el entonces presidente Piñera hizo detonar el corazón conservador de Chile Vamos– lo que más le parece relevante es la Ley de Identidad de Género.

“Cualquier persona tiene el derecho y la libertad para identificarse como quiera, pero no puede obligar a terceros a identificarlo como quiere. Y la ley que pasaron en ese momento fue lo más totalitario de la historia”, fustigó el diputado Kaiser, para quien el gobierno de Piñera “perdió el rumbo” al promulgar dicha ley..

Kaiser sostiene, “en términos prácticos, no existe la posibilidad de cambiarse de sexo”. Reconoce que existe dicha posibilidad, desde el punto de vista de la aceptación social, pero le parece inaceptable que se tenga que “forzar” con la fuerza del Estado. “Nosotros defendemos los principios tradicionales del sector”, declara el diputado, marcando aún más la distancia con Chile Vamos.

A su entender, “la sociedad chilena siempre ha sido bastante conservadora, aunque fuera de izquierda”.

Frente a Chile Vamos, su diagnóstico es claro: Republicanos es más congruente con la derecha dura. “La falta de consecuencia en la defensa de ciertos valores significa que cuando aparece una alternativa coherente, la gente dice ‘votemos por republicanos porque sabemos lo que va a pasar'”, añadió.

“La paridad es un engendro democrático”

“Jou” Kaiser se refirió en duros términos a la corrección por paridad en el Consejo Constitucional que dejó fuera a Juan Sutil. Cabe mencionar que la hermana del exlíder de la CPC, Josefina Sutil Servoin, concejala UDI por la comuna de Zapallar, criticó que su hermano quedara fuera por culpa de la paridad. Es “un atentado más a la democracia”, sentenció.

Quien también salió a criticar la paridad fue el abogado y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y hermano del diputado republicano, Axel Kaiser. Para él, la paridad “se muestra una vez más como el engendro antidemocrático que realmente es”. En línea con la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, quien también hizo duros descargos por el mecanismo, Axel Kaiser afirmó en Twitter que la paridad es “indefendible”.

El diputado Johannes Kaiser, por su parte, aseguró que la paridad le quita el derecho a voto a las mujeres: “Si una mujer decide que un hombre es un mejor representante de sus ideas, se tiene que respetar su voto”, sentenció. “La paridad es un engendro democrático”, coincidió con su consanguíneo.

Kaiser recalcó su rechazo a la paridad que quiere “torcerle la mano al voto del hombre y de la mujer para obligar a tener una representación por características sexuales”. Esto, reitera, no es más importante que las ideas. A modo de ejemplo, hizo un paralelo con la política británica. “Si me ponen un Congreso lleno de mujeres y todas piensan como Margaret Tatcher, yo me siento bien representado, no tendría ningún problema”, bromeó.

Ante todo, “no es bueno para la democracia, hacer representación por colectivo”, cerró el parlamentario republicano.