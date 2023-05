Lautaro Carmona (PC): “Es posible que nueva constitución sea peor, pero vamos a esa lucha política”

El secretario general del Partido Comunista llamó a no abandonar la lucha política en el proceso constituyente, a pesar de la mayoría que ostentará el Partido Republicano. Advirtió que una nueva Constitución puede ser peor, pero insistió en la importancia de construir opinión pública y presionar para incidir en el debate. Carmona hizo hincapié en el respeto a las 12 bases que protegen el Estado Social Democrático y de Derecho, y que la soberanía radique en el pueblo. Además, se refirió a la posible inclusión de la DC en el Gobierno y enfatiza en la importancia de mantener los compromisos programáticos.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, analizó los resultados de las elecciones del Consejo Constitucional y la aplastante victoria del Partido Republicano. Pese a que no le otorga mérito a la extrema derecha, sino más bien asegura que su triunfo responde a la contingencia, adelanta que darán batalla ante un escenario adverso: que la propuesta de nueva constitución sea “peor” que la actual.

“Hubo a favor de Republicanos una insatisfacción con la situación actual del país y una responsabilidad que se asigna al Gobierno”, manifestó Lautaro Carmona, en conversación con Mirna Schindler, durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. En ese sentido, declaró que no cree que el país se haya “derechizado”.

El Partido Republicano tendrá la mayoría en el órgano constituyente, sin embargo, el militante comunista sostuvo que van a dar batalla, no van a eludir la discusión, y esperan contribuir al máximo con que se conozca públicamente qué se está debatiendo, al interior del Consejo Constitucional.

El secretario general del PC llamó a no dar por perdido el proceso constituyente, ante la mayoría ultraderechista, aunque reconoció que “uno de los hipotéticos desenlaces para la nueva Constitución es que esta sea “peor”, pero “demos batalla, vamos a la lucha política”, adelantó.

La gresca, agregó Lautaro Carmona, se da “construyendo opinión pública, tratando que tenga forma concreta y presione, determine e incida en el debate”.

“Peleamos 17 años bajo una dictadura, y detrás de cada movilización no estaba la posibilidad cierta de que el dictador saliera de La Moneda, pero seguimos porque no había otra cosa que no fuera dar batalla de ideas, mostrar propuestas ante la población, con una proposición concreta de nueva Constitución”, comentó Carmona.

El exdiputado también llamó a respetar las 12 bases o bordes que protegen el Estado Social Democrático y de Derecho y que la soberanía radique en el pueblo, por ejemplo. Aunque parte de los republicanos han renegado de dichos principios, Carmona planteó que hay un compromiso y al menos Chile Vamos fue un activo colaborador de esta política pública. Republicanos, añade, “no puede desconocer los bordes o desconocerá la elección”.

“Miro con responsabilidad en qué pie estamos y qué batalla vamos a dar. Esto no es un debate con cheque en blanco, pero tampoco es un debate con tesis a priori sobre la salida”, reflexionó. Y afirmó que en el Partido Comunista “no hemos perdido el sentido crítico de ver nuestras propias actuaciones”.

El Gobierno, a pesar de no tener mayoría en el Consejo Constitucional ni en el Congreso, “no renuncia a compromisos que contrajo con la zona mayoritaria de la población”, enfatizó Lautaro Carmona.

Además, abordó una eventual inclusión de la DC al Gobierno. “Lo más importante es que deje que se viva ese proceso dentro de la DC”. Y cerró: “Mi interés es la esencia de los compromisos programáticos”.