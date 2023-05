Maratón de Santiago: Gobernador Orrego descarta problemas y afirma que ciudad “ya lo ha soportado”

Visión dispar a la del prefecto del Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Emilio Teixidor, quien comentó que “no va a ser un día fácil en la región Metropolitana”.

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la Maratón de Santiago 2023, evento que se realizará este domingo 14 de mayo y que provocará una serie de cortes de tránsito en la capital. Sin embargo, la instancia coincide con la celebración del Día de la Madre, situación que lamentó la autoridad.

En conversación con Radio Biobío, si bien Orrego lamentó que el evento coincida con la celebración del Día de la Madre, desestimó que esto se fuese a convertir en un problema mayor. Lo anterior, haciendo alusión a que Santiago es una ciudad grande y está preparada para este tipo de coordinaciones viales.

“Todas las grandes ciudades del mundo tienen su gran maratón una vez al año, no veo por qué Santiago no va a poder hacerlo. Yo creo que no solamente lo puede soportar, lo ha soportado en el pasado. Santiago es lo suficientemente grande para enfrentar un desafío de gestión como este”, complementó.

Desde Carabineros, tienen otra visión el respecto. El prefecto del Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Emilio Teixidor, señaló que desde las 07:00 horas se instalarán, en ocho comunas del país “con la finalidad de entregarle seguridad a las personas que van a estar participando de este centro deportivo, como también a quienes van a hacer su vida cotidiana durante este día domingo”.

Por otro lado, Teixidor informó que serán cerca de 1.100 efectivos policiales que estarán desplegados a lo largo de la capital para coordinar la jornada, teniendo en consideración que serán 980 cruces de calles que serán intervenidos durante el día.

“Tradicionalmente el Día de la Madre es un día en el cual hay mayor movilidad, por lo cual si nosotros le sumamos los desvíos de tránsito que van a haber con motivo del maratón de Santiago, no va a ser un día fácil en la región Metropolitana. Hacemos un llamado a la tolerancia”, concluyó.