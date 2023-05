Diputada Cariola (PC): “Al Gobierno no le conviene que el sistema privado de salud se venga abajo”

La parlamentaria oficialista afirmó que las acciones de Demócratas y la oposición están destinadas a establecer un “salvataje” a las aseguradoras privadas de salud. A su juicio, las isapres amenazaron con el colapso del sistema si se cumple el fallo judicial que exige la devolución de pagos excesivos. El Gobierno, por su parte, busca establecer plazos adicionales para facilitar las devoluciones y evitar que el sistema privado de salud se derrumbe. La diputada criticó al senador Walker por desconocer la deuda y proponer una devolución a través de prestaciones. También señaló que las isapres han ejercido presión en el Congreso y calificó la respuesta del gremio como una “desfachatez”.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó un proyecto de reforma constitucional como alternativa al fallo de la Corte Suprema contra las isapres. La propuesta, presentada por los senadores demócratas Ximena Rincón y Matías Walker, permitiría a las isapres recalcular los precios de los planes de forma retroactiva, anulando así el fallo del máximo tribunal y evitando la restitución de los cobros excesivos a los usuarios. El oficialismo criticó esta medida apoyada por la oposición, calificándola como un “perdonazo impresentable”. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, expresaron su desacuerdo con la propuesta.

Quien salió a defender el proyecto alternativo a la ley corta presentada por el Gobierno fue el senador Matías Walker, asegurando que su iniciativa no es un “perdonazo” al sistema y que los cobros excesivos no pueden salir gratis, pero es una alternativa para dar “viabilidad” al sistema. La diputada del Partido Comunista (PC) e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Karol Cariola, señaló que el senador Walker “no es honesto al hacer este planteamiento”.

“Es evidente que detrás de lo que ellos (Demócratas y oposición) están haciendo hay un salvataje a las isapres”, sentenció la diputada Cariola en conversación con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. La parlamentaria comunista sostuvo que las isapres amenazaron con que el cumplimiento del fallo podría significar el desplome del sistema. Sin embargo, agregó: “Lo que hace el Ejecutivo es establecer más plazo para generar devoluciones de sobreprecios”.

“La Suprema fue clara en que hubo cobros de más. Y lo que plantea el fallo judicial es que devuelvan esa plata”, remarcó la diputada Cariola, ante una situación que no sería beneficiosa para La Moneda. “El Gobierno, para que el sistema no se ponga en riesgo y para que no se venga abajo, da un plazo razonable para poder generar un proceso de devolución”, reiteró.

Según la diputada Cariola, el senador Walker desconoce la deuda al plantear que no haya devolución y que lo que se haga sea vía prestaciones. La parlamentaria oficialista fue categórica: “El Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, incluso pidió más plazo, de seis meses, para aplicar el fallo. Que digan que se les está dando poco apoyo, que el Gobierno tiene un plan ideológico, cuando es evidente que al Gobierno no le conviene que el sistema privado de salud se venga abajo”. Lo más importante, para la legisladora, es que “hay un proyecto (la ley corta) que establece una solución inmediata a un problema a de fondo”.

Karol Cariola recalcó que la determinación de que las aseguradoras privadas como sistema no se pueden sostener en el tiempo no es algo que haya planteado el Gobierno. Además, afirmó que es evidente que las isapres han hecho presión en el Congreso y, en línea con lo manifestado por la ministra Vallejo (PC), catalogó la declaración del gremio contra la ley corta como una “desfachatez”.

“Me parece que isapres tratan de sacar la castaña con la mano del gato, al tratar de revertir fallo de la Corte Suprema”, concluyó la diputada Cariola.