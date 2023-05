Jefe de Bancada PS, Daniel Manouchehri: “Lo que las isapres pretenden es una frescura”

“Cuando los chilenos tienen una deuda se la cobran y tienen que cumplir los fallos. Las mismas Isapres que han discriminado a mujeres, embarazadas, niños y niñas, las mismas que han dicho que no pueden darse el lujo de recibir enfermos, hoy quieren que se legisle para que no le paguen a los chilenos el dinero que cobraron indebidamente. No lo podemos permitir”, afirmó el jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri. El diputado socialista por Coquimbo, y ex vicepresidente del PS, también cuestionó el proyecto presentado por Demócratas. “El proyecto presentado por algunos parlamentarios va en la línea contraria, no es tolerable indultar a las Isapres”, dijo a El Mostrador.

Los representantes de la bancada de diputados socialistas Leonardo Soto, Daniella Cicardini y su líder, Daniel Manouchehri, se reunieron este jueves en el Ministerio de Salud, con la jefa de la cartera Ximena Aguilera para abordar la crisis de las Isapres y el proyecto de ley corta con que el Gobierno busca encauzar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

“Conversamos con la ministra y le expresamos todo nuestro apoyo como bancada del PS y llamamos a todo el oficialismo a cerrar filas con la propuesta del Gobierno, que busca resolver este problema, pero garantizando que prevalezcan los intereses de la gente”, expresó el diputado Soto tras la cita.

Por su parte el jefe de bancada de los socialistas, Daniel Manouchehri, señaló a El Mostrador que “lo que las Isapres pretenden es una frescura, que el Estado ponga dinero de todos para que cumplan el fallo”.

“Cuando los chilenos tienen una deuda se la cobran y tienen que cumplir los fallos. Las mismas Isapres que han discriminado a mujeres, embarazadas, niños y niñas, las mismas que han dicho que no pueden darse el lujo de recibir enfermos, hoy quieren que se legisle para que no le paguen a los chilenos el dinero que cobraron indebidamente. No lo podemos permitir”, espetó Manouchehri.

El diputado socialista por Coquimbo, y ex vicepresidente del PS, también cuestionó el proyecto presentado por Demócratas.

“El proyecto presentado por algunos parlamentarios va en la línea contraria, no es tolerable indultar a las Isapres. Lo que corresponde es lo que el gobierno está haciendo, enviar un proyecto serio que permita que se cumpla en fallo”, señaló Manouchehri a El Mostrador.