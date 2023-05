Senadores oficialistas en picada contra la Secom: “Ha sido un desastre desde el primer día”

Los senadores del PS, Juan Luis Castro y Fidel Espinoza se sumaron a los cuestionamientos a las comunicaciones públicas del Gobierno. “La Secom debiera también poner en la agenda pública los tips más importantes de lo que se está haciendo, contener mejor las controversias, los conflictos. En fin, hacer el trabajo que ha hecho históricamente la Secretaría de Comunicaciones, que es la articulación comunicacional de todo lo que hace el gobierno”. “La comunicación ha sido un desastre desde el primer día”, agregan.

Senadores del Comité Socialista se sumaron está mañana a las críticas al desempeño de la SECOM, y apuntaron a que el organismo dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) debería mejorar la difusión de logros del Gobierno, poner en la agenda pública los aspectos más importantes, controlar las controversias.

Uno de los legisladores más críticos fue el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS).

“Yo creo que el trabajo en la SECOM en cuanto a difundir los logros del Gobierno podría ser mejor”, señaló el senador socialista por O’Higgins a El Mostrador.

Y agregó: “También la Secom debiera poner en la agenda pública los tips más importantes de lo que se está haciendo, contener mejor las controversias, los conflictos. En fin, hacer el trabajo que ha hecho históricamente la Secretaría de Comunicaciones, que es la articulación comunicacional de todo lo que hace el gobierno. En eso yo creo que la Secom está un poquito al debe”.

Su par socialista por Los Lagos, Fidel Espinoza, tampoco tuvo una buena evaluación de la repartición de las comunicaciones del Gobierno

“Creo que el desempeño de la Secom ha sido horrible. Lo peor que ha tenido este gobierno ha sido justamente el tema de comunicar”, aseguró el senador Espinoza.

Según sostuvo el senador del PS a El Mostrador, “la comunicación ha sido un desastre desde el primer día” y que ello quedó graficado esta semana a raíz de la crisis de las Isapres.

“Esto lo grafica lo ocurrido esta semana. Cuando se estaba analizando la situación de las Isapres y empiezan a llamar a parlamentarios para ver cómo pueden colaborar en la comunicación del tema, para explicar lo que está ocurriendo con las Isapre, pero no convocan a Víctor Torres que es el superintendente de la Isapres. Eso es no entender absolutamente nada. La típica soberbia de un gobierno que no entiende absolutamente nada”, señaló el senador Espinoza.