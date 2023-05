El complejo momento de la Secom que conduce Pablo Paredes

Las redes sociales reventaron la semana pasada con comentarios cuestionando el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, a cargo de Paredes, tras la derrota de las elecciones del 7M. Las principales críticas provienen de voces oficialistas o cercanas a La Moneda que consideran que no está consiguiendo comunicar los logros gubernamentales, entre los que mencionan: primer día sin muertes por Covid, aumento del salario mínimo, crecimiento económico positivo el 2023, incremento de la inversión extranjera, royalty minero, promulgación de la Ley Antinarco y la efectividad del plan de seguridad. En el Gobierno les bajan el perfil a estas críticas y descartan que puedan ocasionar un cambio en dicha repartición, porque su director “habla de memoria” con la vocera Camila Vallejo, titular de la Segegob, ministerio del que depende la Secom. Voces cercanas a Paredes sostienen que el problema es político y responsabilizan, en tal sentido, al Comité Político de La Moneda.

La semana pasada fue compleja para la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y su director, Pablo Paredes. Las redes sociales hirvieron con memes y mensajes cuestionando el trabajo de esta oficina de Gobierno, al punto que hubo incluso algunos que lo apuntaron como uno de los responsables del triunfo del Partido Republicano en la elección del Consejo Constitucional del pasado 7M.

El director de Criteria, Cristián Valdivieso, publicó en Twitter: “¿La Secom sigue pensando en una película para Netflix? Se ha tomado su tiempo para empezar a trabajar. Podría titular la película desde ya: El tsunami republicano”, dijo el fundador y director de la empresa de investigación de mercado y estudios de opinión pública. Por su parte, el académico de la Universidad de Talca, analista y rostro de Mega en las elecciones, Mauricio Morales, agregó otro tuit en el mismo tono: “La Secom es la encargada de cacarear los huevos, pero ahí la gallina está clueca. No sirve”. Numerosos resultaron los memes ilustrando a un relajado o ausente Pablo Paredes y fueron no pocas veces duros en sus críticas.

Lo que unió a esta “comunidad anti-Secom o anti-Paredes” es que la mayoría considera que el Gobierno ha estado al debe difundiendo los logros de la administración del Presidente Gabriel Boric. En la lista de temas que esta “comunidad” estima que merecen más difusión, se cuentan los siguientes: primer día sin muertes por Covid, aumento del salario mínimo, crecimiento económico positivo el 2023, incremento de la inversión extranjera, promulgación de la Ley Antinarco y la efectividad del plan de seguridad, en donde destaca una cifra de detenidos que varía según el tuitero. Por el contenido de los tuits, se puede deducir que sus autores provienen de sectores afines al Gobierno u oficialistas que consideran que hay mucho que mostrar. La palabra Secom estuvo varios días de la semana pasada como trending topic de Twitter.

Responsables

Pablo Paredes es militante fundador de Revolución Democrática (RD), publicista con un master en Comunicación Política de la Universidad de Chile, y fue el creador del árbol de Boric, vale decir, de la idea de subir al entonces candidato presidencial a la copa de un árbol emblemático de Punta Arenas. Paredes fue el responsable de esa campaña presidencial y, previo a ello, también participó en la segunda campaña de Michelle Bachelet (2013).

Sus logros más conocidos anteriores a esta carrera en política estuvieron en su trabajo de guionista, que tuvo como hito la serie de Televisión Nacional “El remplazante” (2013), donde el personaje principal era un ingeniero comercial que, tras la quiebra de su empresa, decide impartir clases de matemáticas en un colegio público. La serie fue considerada un crudo relato de la educación pública, del medio en que se mueven sus alumnos, y llegó a la plataforma Netflix el 2017. Un corto con los mismos personajes de esta serie apareció en la franja televisiva de la campaña de los candidatos a constituyentes para la anterior Convención Constitucional. Estos trabajos, junto a otras series y películas difundidas en plataformas, componen la mochila de experiencias con que llegó Paredes a hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones el 2022.

En el mundo de la comunicación política no se sorprenden con las críticas a Paredes y a su trabajo en la Secom, porque es habitual que se apunte a esta oficina del segundo piso de La Moneda cuando los números de las encuestas o de las elecciones no son buenos. En el caso de su actual director, el tema es más delicado, pues todos coinciden en que tiene influencia y muy buena llegada al Presidente y sus asesores más cercanos, al punto de destacar que “habla de memoria con la vocera Camila Vallejo”.

La principal crítica que se repite en el Gobierno respecto al equipo de Paredes dice relación con la juventud y falta de experiencia. “Hay muchos que bordean los 30 años, los mayores tienen 33-35 años y, por lo general, su currículo es haber participado en alguna campaña, tener experiencia en redes sociales o haber trabajado en la Convención del 2022”, detalla una persona que conoce bien La Moneda.

Algunos van más allá y sostienen que el problema es más bien uno político, “tiene poca experiencia política, de discurso político, poca capacidad para entender el proceso que estamos viviendo”, señalan. Un importante funcionario gubernamental que está en terreno lo explica diciendo lo siguiente: “De qué te sirve estar comunicando que le aumentaste la pensión a los jubilados, si a la señora le da miedo ir a buscar su pensión porque le pueden robar la plata”, ejemplifica, junto con añadir que es un equipo al que le falta calle, que carece de relato político. “Ellos le hablan a su tribu”, afirma.

En términos de discurso, un observador externo señala que parece que en el Gobierno estuvieran esperando grandes hitos que comunicar, las “grandes reformas”, la “gran Reforma de Pensiones”, y que no se dan cuenta de la importancia de comunicar los triunfos pequeños. “Creen que todo tiene que ser con una lógica épica, de gran evento”, dice. Apuntando a Pablo Paredes y su idea del árbol en la campaña de Gabriel Boric, recalca que “para Paredes si el árbol no es grande, imponente, no te sirve. Pareciera que estuvieran esperando el gran evento para comunicar y eso cada día es más difícil que ocurra”, puntualiza.

Pautas luminosas

La Secom tiene al menos dos reuniones importantes cada semana, donde diseñan y trabajan la pauta comunicacional. La primera ocurre los lunes a las 5 de la tarde, la encabeza Pablo Paredes y participan todos los directores o jefes de comunicaciones de cada ministerio. Uno de los asistentes detalla que son principalmente reuniones de coordinación, pero que llama la atención la obsesión con la importancia de “tener la agenda”. Al respecto, distintos asistentes coinciden en destacar la obsesión de Paredes y su equipo con el tema de la agenda: “Todo gira en torno a si el Gobierno tiene el control de la agenda, si recupera la agenda o no tiene el control de la agenda” –aseguran–, y para este tema el principal elemento de medición es estar instalados en los medios, aparecer en los matinales, en la televisión, por lo que para ellos es muy importante gestionar las apariciones de los rostros de La Moneda en los medios. “Están siempre pidiéndote las bajadas para aparecer en los medios, preguntándote cómo te vas a bajar, cuáles son las bajadas para los distintos formatos y medios”, cuentan. Un participante de estas reuniones comenta también, con cierto humor, que le llama la atención que piden “pautas luminosas” que desplegar en la semana.

La otra gran reunión se desarrolla los viernes en la mañana, donde participan los equipos del director de la Secom y de la jefa de comunicaciones de Presidencia (Tatiana Klima), además de los jefes de comunicaciones y de gabinete de cada uno de ministerios. Esta es una reunión que generalmente se realiza después del Comité Político de ese día y sirve para bajar comunicacionalmente el discurso desarrollado en esa reunión, “es más bien un brainstorming o lluvia de ideas”, explica uno de los asistentes habituales.

Participantes de estas reuniones coinciden en descartar el rumor de que exista mala relación entre la directora de comunicaciones de la Presidencia, Tatiana Klima, y el director de la Secom, Pablo Paredes. “Ellos tienes estilos muy diferentes, Tatiana va a la guerra, se le nota que tiene más años y más experiencia”, puntualizan, pero al parecer el problema de relaciones está entre Klima y el jefe de producción y avanzada de Presidencia, Pablo Arrate, algo que al parecer dificulta las puestas en escena del Mandatario. Todos los consultados destacan lo fácil que es relacionarse con Paredes y su equipo.

Cambios

En La Moneda desestiman cualquier posibilidad de que en medio de esta ola de críticas se produzca algún cambio en la Secom o en prensa de Presidencia. En el caso de Pablo Paredes, destacan su cercanía con Camila Vallejo.

Paredes es exmilitante comunista, que luego participó en la formación de Revolución Democrática (RD), y es muy cercano al equipo inicial del Gobierno, al Frente Amplio y al director del segundo piso, Miguel Crispi, que también es RD. “La salida de Pablo Paredes sería una muestra de debilidad de la ministra Camila Vallejo, una demostración de pérdida de poder. A la ministra le costaría mucho lograr resintonizar con otra persona, no veo factible que haya un cambio en la Secom”, aseguran.

Los defensores del trabajo del director de la Secom señalan que este no es un tema solo comunicacional, que es más bien un tema político y los principales responsables están en el Comité Político integrado por la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; y el recién asumido ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; además de las ministras de la Mujer, Antonia Orellana, y del Trabajo, Jeannette Jara.

Desde el retorno a la democracia son numerosos los nombres que han pasado por la Secom, con resultados muy dispares. El nombre que más destacan en el mundo de la comunicación política es el de Juan Carvajal, en el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Un colaborador del actual Gobierno que estuvo en la primera administración de Bachelet recuerda, como algo significativo de esos años, que “Carvajal era el ADN de la Presidenta Bachelet, sabía lo que pensaba y quería la Presidenta, y era una cabeza mucho más política. A Pablo Paredes le falta ser parte del ADN de un Gobierno que se ha ido complejizando políticamente, que primero fue Apruebo Dignidad y luego se sumó Socialismo Democrático y dejó de ser solo Frente Amplio”. La misma persona cree que las críticas, memes y tuits de la semana anterior van a pasar, y coincide con aquellas voces que afirman que ven muy poco probable que se produzcan cambios en la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda.