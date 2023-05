Diputada Helia Molina (PPD) se suma a críticas contra la Secom: “Es muy mala”

La parlamentaria elogió las acciones y políticas del gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero criticó la forma en que se comunican. Consideró que la Secretaría de Comunicaciones (Secom) es deficiente e ineficiente, y opinó que no todos los problemas deben llegar al Presidente, ya que afecta su credibilidad. Aunque reconoció la capacidad de los ministros del Interior y Hacienda, cuestionó que el Primer Mandatario hable en televisión a diario. Molina señala una campaña coordinada en televisión para criticar al gobierno y destaca la necesidad de una estrategia global de comunicación por parte de la Secom para contrarrestar esta situación.

La diputada del PPD, Helia Molina, se mostró de acuerdo con que “fue un error” del Gobierno realizar los indultos presidenciales en el momento más álgido de los problemas de seguridad. A su juicio, “causaron daño, desde el punto de vista de la población”, en línea con lo manifestado por la presidenta del partido, Natalia Piergentili, en medio de sus cuestionadas declaraciones sobre La Moneda.

Durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio, junto a Mirna Schindler, la diputada Molina fue consultada sobre si percibe que ha habido una pérdida de conexión entre el Gobierno y la ciudadanía, ante la discrepancia por los tiempos para realizar ciertos anuncios. La parlamentaria del PPD dijo que no sería tan determinante, pero cree que “todos los gobiernos pasan por momentos en los que el centro de atención está en algo específico”. El tema es que el Partido Republicano supo capitalizar un tema contingente.

“Creo que la gente está viviendo momentos muy duros, con una migración desbocada que viene de varios gobiernos atrás y sobre todo del anterior, con una percepción de inseguridad, y cuando un grupo en forma tan potente dice que podrían terminar con toda la inseguridad y devolver a Chile la paz, me parece una mentira, porque no es un acto de magia, la delincuencia es multifactorial”, analizó la exministra de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet, junto con apuntar a las comunicaciones del Ejecutivo.

La Secom, “muy mala”

La diputada Helia Molina asegura que en materia de migración, por ejemplo, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha llevado a cabo grandes acciones y políticas bastante contundentes. Sin embargo, considera que el problema radica en la forma de comunicarlas. “Es algo que me va a costar caro, pero creo que el Gobierno tiene una mala Secretaría de Comunicaciones (Secom). Creo que es muy mala. Creo que también todos los problemas no pueden llegar al Presidente. No puede estar dando explicaciones todos los dias de todo lo que pasa”, sentenció.

La militante del PPD reconoce que tanto Tohá (Interior) como Marcel (Hacienda) son de primer nivel, pero cuestiona que el Presidente hable en televisión todos los días. “¿Cuándo se ha visto eso?”, preguntó. “Lo exponen, y cuando uno está expuesto a contingencias tan variables y difíciles de controlar, se pierde credibilidad, a pesar de que se están realizando muchas cosas”, comentó.

Según Helia Molina, también existe una campaña muy coordinada en televisión para criticar al gobierno, sin dejar espacio para que se realicen acciones. Su diagnóstico es contundente: “Este gobierno asume en un periodo pospandemia, con una guerra en Europa y una crisis migratoria”. En ese sentido, reitera sus críticas hacia la Secom, dirigida por Pablo Paredes.

Es importante mencionar que la semana pasada fue complicada para la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y su director, Pablo Paredes. Las redes sociales se inundaron de memes y mensajes cuestionando el trabajo de esta oficina gubernamental, al punto que incluso algunos lo señalaron como uno de los responsables del triunfo del Partido Republicano en las elecciones del Consejo Constitucional del pasado 7 de mayo.

“Hay un desequilibrio muy grande entre lo que hace la derecha, que cuenta con recursos económicos y medios de comunicación, para resaltar los aspectos negativos del país, y lo que supuestamente no hace el gobierno, lo cual se difunde por todos lados. Es lo que aparece en los medios día tras día. La Secom debe tener una estrategia, no solo reaccionar a los sucesos cotidianos. Es decir, eso también, pero debe contar con una estrategia global para llegar a la gente”, concluyó.