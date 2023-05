Gobierno presenta querella por ley de armas tras aviso de bomba en Fundación Paz Ciudadana

Luego de que el GOPE de Carabineros retirara el artefacto del antejardín del inmueble ubicado en Providencia, el Gobierno anunció que presentarían acciones legales, lo que se concretó horas más tarde por parte del Ministerio del Interior.

La ministra vocera, Camila Vallejo (PC), anunció esta tarde que el Gobierno presentará una querella luego de que se desarticulara un artefacto explosivo en el frontis de la Fundación Paz Ciudadana, en la comuna de Providencia. Luego de que personal policial ubicara el dispositivo y dieran cuenta de que era una bomba, los agentes se percataron que al parecer este habría sufrido una falla, razón que explica que este no detonara.

En esa línea, la autoridad de Gobierno sustuvo que la bomba “por suerte no detonó, no hay heridos, no hay consecuencias graves (…), la situación podría haber sido distinta y, por lo tanto, el Gobierno se va a querellar por ley de control de armas”.

“Necesitamos llegar a las últimas consecuencias para determinar quién estuvo detrás de la colocación de un artefacto de esa envergadura”, indcó Vallejo, y calificó el hecho como “grave”. Por esto, desde el ministerio del Interior presentaron la acción en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago.

Por otra parte, el director de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, se refirió al suceso, indicando que están ” absolutamente consternados por lo que pasó. Esta acción pudo haber afectado a personas que trabajamos día a día por tartar de que Chile sea un país más seguro”.

“Todavía no tenemos decididas cuales van a ser esas acciones. Estamos colaborando con todos lo antecedentes que tenemos”, adelantó Johnson.

“Nosotros no encontramos ningún vínculo todavía que nos permita explicar el porqué fuimos víctimas de este hecho, y sin duda, estamos colaborado con toda la investigación para que esto se esclarezca lo más pronto posible”, indicó el director de la fundación.