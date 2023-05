Ministra Jara afirma que pidió renuncia de Larraín por conductas de acoso laboral y sexual

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, explicó los motivos por los cuales se le pidió la renuncia al ahora ex subsecretario de Previsión Social, Cristián Larraín. Ante la pregunta de si se trató de un caso de “acoso sexual o laboral”, la ministra Jara afirmó, sin dudarlo: “De ambas”. “Al subsecretario se le pide la salida porque hay gente que la estaba pasando muy mal en la subsecretaría. Yo creo que aquí hay una parte que es la que no se ha visto, pero aquí las víctimas son las que estuvieron sometidas a estas conductas, y son las que precisamente hicieron llegar esto a antecedentes. Yo sé que es difícil de creer porque a nadie le gusta esto (…), pero tampoco se puede dejar a las víctimas en el aire. No puedo revelar quiénes son las denunciantes, son dos mujeres. A mí como ministra me corresponde preocuparme de que la organización tenga un buen trato acorde”.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, explicó los motivos por los cuales se le pidió la renuncia al ahora ex subsecretario de Previsión Social, Cristián Larraín.

“Nosotros teníamos antecedentes que habían problemas de convivencia interna dentro del recinto de la subsecretaría en los cuales había muchos reclamos contra el propio subsecretario. Yo diría distintos tipos de conducta, de hostigamiento, de acoso ¿Pero acoso laboral o sexual? De ambas”, dijo en entrevista con el matinal de Mega, Mucho Gusto.

“Al subsecretario se le pide la salida porque hay gente que la estaba pasando muy mal en la subsecretaría. Yo creo que aquí hay una parte que es la que no se ha visto, pero aquí las víctimas son las que estuvieron sometidas a estas conductas, y son las que precisamente hicieron llegar esto a antecedentes. Yo sé que es difícil de creer porque a nadie le gusta esto (…), pero tampoco se puede dejar a las víctimas en el aire. No puedo revelar quiénes son las denunciantes, son dos mujeres. A mí como ministra me corresponde preocuparme de que la organización tenga un buen trato acorde”.

Según expresó la ministra del Trabajo las eventuales conductas de caso sexual y laboral van a ser objeto del sumario administrativo en curso, donde Larraín va a tener la posibilidad de entregar su versión. “(…) si bien se le pidió la renuncia por su responsabilidad política, él alegó que quería poner su antecedente, su contrapunto respecto a la situación, y va a poder hacerlo”, dijo Jara en Mega.

“Un problema de la política es que hay personas que creen que son imprescindibles”

La ministra y miembro del Comité Central del PC, también criticó las versiones acerca de que el ex subsecretario Larraín fuera el artífice de la Reforma Previsional.

“Él mismo se ha ocupado de decir reiteradamente que es el arquitecto de la reforma previsional (..) el punto es que los trabajos son de equipos. Teníamos miradas distintas respecto a algunos temas, yo lo he dicho, y no lo dramatizo porque esto es así. Uno no trabaja con gente que piensa igual. Pero, sinceramente, eran bien pocas diferencias, su salida no tiene nada que ver con esa diferencia. Un problema de la política es que hay personas que creen que son imprescindibles y que las cosas pasan en atención a ellas. Yo creo que estos son trabajos de equipo. Y en ese contexto son cerca de 50 personas las que están trabajando en la reforma previsional. Lamento que este tema se viera expuesto de esta manera. Nunca me habría imaginado que una ex autoridad saliera de esa manera”, aseveró finalmente la secretaria de Estado.