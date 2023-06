“Ni tú te lo crees”: el round entre Moreira y Rojo Edwards por el “estadista” Pinochet

El senador, Iván Moreira, cuestionó las declaraciones de su par republicano, Rojo Edwards, luego de que este se desenmarcara de los dichos del consejero constitucional Luis Silva, respecto a Pinochet. “No considero que una persona que estuvo 17 años sin Parlamento sea un estadista, en eso no estoy de acuerdo”, apuntó Edwards.

El senador Iván Moreira (UDI) reaccionó a las declaraciones del también miembro de la Cámara Alta, Rojo Edwards (Partido Republicano), luego de que el último expresara que no cree que el dictador Augusto Pinochet haya sido un estadista. Esto, en referencia a los dichos recientes del consejero constituyente electo, Luis Silva.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el parlamentario de la UDI sostuvo que “Ni tu te lo crees ni habías nacido”, para luego etiquetar a Edwards. Además, en el mismo mensaje agregó que “fue Estadista y visionario al hacer de Chile una gran nación en 3 décadas y salvar a Chile del comunismo”.

En tanto, Edwards había indicado, luego de ser consultado por los dichos de Silva, que “yo no creo que sea Pinochet un estadista. No considero que una persona que estuvo 17 años sin Parlamento sea un estadista. Sí fue un dictador”, en una entrevista con CNN Chile.

“A mí lo que me llama la atención de esto es cómo se trata permanentemente de reflotar a Pinochet. Yo no creo que sea Pinochet un estadista, para ser claro”, aseguró el senador ex RN.

“Si usted me pregunta si admiro la reforma de 1980 de las pensiones, sí, y no tengo por qué esconderlo; y si admiro a la reforma educacional y cómo se potenció la educación a través de las municipalidades, sí”, dijo.

El senador de Republicanos fue consultado debido a que el consejero constituyente de su partido, Luis Silva, apuntara en una entrevista su opinión sobre Pinochet, pues “hay un dejo de admiración por Pinochet, porque fue un estadista”.

En la misma instancia, Silva aseguró que a pesar de que siente “una admiración por él como hombre de Estado, no me declaro pinochetista”.