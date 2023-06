Carmen Luz Parra: proceso constituyente es “menos colorido” pero “no podemos farrearnos oportunidad”

La doctora en derecho constitucional señaló que los redactores del anteproyecto han dejado de lado la poesía y la pasión en favor de un lenguaje más estricto, posiblemente influenciado por su origen y afiliación política. Parra advirtió sobre el desafío de los quórums en el Consejo Constitucional y teme que se repita la lógica del proceso anterior, llevándonos a mantener la Constitución de 1980. En Al Pan Pan, destacó la importancia de aprender de la experiencia previa y pidió cautela para no desaprovechar esta segunda oportunidad. Añadió que se necesita involucrar a la sociedad en este nuevo proceso constituyente con pasión y compromiso.

El consejero constituyente Miguel Littin (PS) afirmó que el anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos es un texto que tiene “mucho de Sancho Panza y poco de Don Quijote”. A su juicio, el primer borrador de la nueva Constitución “es muy práctico en lo que dice, muy concreto, muy parco en el lenguaje, muy obvio y tiene poco espíritu”.

Y, efectivamente, según la doctora en derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Luz Parra, estamos ante un proceso “bastante menos colorido”. En su opinión, “pareciera que hay menos poesía, menos pasión, porque quienes han redactado este borrador son personas que vienen fundamentalmente del mundo político, si bien hay destacados académicos”.

Durante el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler, Carmen Luz Parra, miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Comité Editorial de la Revista de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, se preguntó si una vez que son nombrados los expertos, ¿han olvidado la mano que los ha nombrado allí? “Ellos obedecen a una casa política, habitualmente, a raíz de ese deseo de la ciudadanía aparentemente expresado después de la primera experiencia, respecto a que queremos gente más experta”. Esto, afirmó, se plasma en normas en las que “se nota que son redactadas por abogados”.

“Hay poca pasión, un lenguaje que ha sido bastante estricto y ese ser estricto obedece a dejar una puerta abierta al trabajo que van a realizar las personas electas del Consejo Constitucional”, agregó, junto con afirmar que “esa pasión que tuvimos en el momento constitucional de la primera etapa, probablemente no lo estamos viendo”.

El principal desafío, de acuerdo con la académica, guarda relación con los quórums, donde “se abre una luz de alerta”. Explicó: “Hemos escuchado la voz de quienes dirigen los partidos y eso nos parece peligroso, porque podríamos entrar en una lógica parecida a la del proceso uno”. Entonces, cuestionó: “¿nos volveríamos a quedar con la Constitución de 1980?”

“Hay que ser muy delicados, haber aprendido de la primera experiencia, no podemos farrearnos una segunda oportunidad. Littin tiene razón, no es un proceso tan apasionante como el primero, no tenemos las mismas esperanzas, probablemente tenemos cierta desazón en el cuerpo. Es un proceso un poquito más articulado, pero claramente esa articulación obedece a circunstancias que ocurrieron durante la experiencia uno y tenemos que hacernos cargo”, remarcó la profesora Carmen Luz Parra.

“Uno quisiera que se produjera esta pasión que necesitamos para que este momento constituyente nos involucre como parte de la sociedad”, concluyó.