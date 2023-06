UDI responsabiliza a Araos por gestión de crisis de salud y descarta AC contra ministra Aguilera

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, apuntó que desde el gremialismo no promoverán el proceso contra la titular de la cartera de Salud, Ximena Aguilera, puesto que “es evidente que la ministra no tiene por qué asumir la responsabilidad de un mal subsecretario que hoy el Presidente se obsesiona en no querer cambiar”.

Durante esta mañana, la secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, señaló que desde el partido no apoyarán una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el contexto de la crisis de virus respiratorios que a la fecha ha provocado la muerte de seis lactantes, como confirmó Minsal ayer.

En esa línea, la exdiputada indicó que “el Gobierno no puede ser tan tozudo, todas las semanas recibimos antecedes de la negligencia con la que está actuando el subsecretario, y este fin de semana fue por parte de la ministra, cuando señala que no se hicieron los llamados correspondientes para vincular el mundo público con el privado en una clínica puntual y eso es gravísimo”.

Hoffmann hace referencia a la controversia luego de que se cononciera que el Minsal no hizo la gestión para conseguir una cama en la Clínica Las Condes que podría haber ocupado una de las lactantes que fallecieron por causas asociadas al virus sincicial (VRS). Por esto, desde el mundo político han surgido emplazamientos para que el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, renuncie al cargo.

Por esto, la exparlamentaria señaló que “en cualquier pega un error de este tipo te echan por ese tipo de negligencia. No nos parecería justo, porque todo hay que evaluarlo a su tiempo, acusar a la ministra cuando sabemos claramente que el responsable es el subsecretario”.

Para Hoffmann, la ministra Aguilera “no tiene por qué asumir la responsabilidad de un mal subsecretario”. Sin embargo, apuntó que “por supuesto que si el Gobierno no toma sus medidas, se van a evaluar todas las medidas en su minuto”.

“Es evidente que la ministra no tiene por qué asumir la responsabilidad de un mal subsecretario que hoy el Presidente se obsesiona en no querer cambiar”, agregó.

“¿Cuál es la obsesión de mantener a un subsecretario que ha dado muestras reales de negligencia permanente?, por tanto, nosotros esperamos que las próximas horas o durante esta semana, el Presidente tome esa decisión”, sostuvo Hoffmann.