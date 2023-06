El apoyo del PS que le da respaldo al criticado subsecretario Araos

Después de que el Gobierno asumiera el “error” respecto al fallecimiento de la menor en el Hospital de San Antonio, la oposición determinó como responsable al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. Esa evaluación, con la que coinciden parlamentarios oficialistas, no ha generado cambios en el gabinete, pues desde el oficialismo prefieren hacer valer las responsabilidades luego de la crisis. Sin embargo, voces al interior del Congreso y el Gobierno confirman que Araos cuenta con la confianza del Presidente y, en ese apoyo, se alineó el Partido Socialista.

El fallecimiento de la menor de tres meses en el Hospital de San Antonio vino a instalar la realidad de una crisis sanitaria que hace tiempo no salía a la superficie con fuerza. Con ello, se puso en cuestión al Ministerio de Salud (Minsal) y la responsabilidad política que se debe cobrar tras haber dejado a una menor sin una cama especializada para estabilizarla, cuando a menos de 150 kilómetros había una disponible en una clínica privada. Desde el Gobierno aceptaron el “error” de no llamar y desde la oposición –e incluso el oficialismo– esperaron la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. Sin embargo, el médico cirujano independiente cuenta, hasta ahora, con el apoyo del Presidente y –según revelan fuentes– del Partido Socialista (PS).

Ayer al mediodía, en un punto de prensa, el subsecretario Araos se refirió al hecho de no haber contactado a la Clínica Las Condes (CLC) por ocupación de camas críticas pediátricas, en medio de la urgencia sanitaria por virus respiratorios: “He decidido tomar medidas administrativas”, dijo, para identificar a los responsables.

Esta frase decepcionó a algunos parlamentarios oficialistas, pues esperaban que diera un paso al costado. Cargar con la responsabilidad política y seguir. Por ejemplo, desde el viernes de la semana pasada, la diputada y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, fue una las voces que confesó que Araos debería salir de su cargo. “Si hay alguien que tiene que dar un paso al costado, es el subsecretario de Redes Asistenciales”, dijo Gazmuri a Radio ADN.

Esto, al mismo tiempo que empezaban a surgir críticas en contra de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Ante eso, la diputada Gazmuri prefirió blindar a la titular del Minsal ante el mismo medio: “La responsabilidad, la falla que hubo aquí, fue una falla de coordinación de las redes asistenciales. Entonces, escalar a la ministra me parece un despropósito”, sostuvo.

Posición a la que el Partido Republicano no adhirió. Tras una entrevista en que la ministra Aguilera reveló que no se contactó a la Clínica Las Condes para solicitar una cama, dicha colectividad emitió una declaración pública en la que exigió “la remoción inmediata del subsecretario Araos”. La tienda de la derecha más conservadora puso un plazo de 24 horas para que el Gobierno realizara la remoción y amenazó con que, “de no realizarse, presentaremos una acusación constitucional (AC) contra la ministra de Salud”.

El plazo se cumplió y la remoción no ocurrió. Así, el día de ayer el Partido Republicano anunció la acusación constitucional en contra de la ministra, y el subsecretario pasó a otro plano. No obstante, cabe mencionar que desde Chile Vamos aseguraron que no apoyarán esta acusación. El senador Francisco Chahuán, presidente de RN, señaló que “creemos que aquí la subsecretaría (de Redes Asistenciales) le debe una explicación al país respecto a cuáles son los establecimientos asistenciales privados e institucionales que fueron o no contactados”.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, poco después de que Republicanos presentara la acusación, dijo a Radio Infinita: “No nos sumaremos a la AC contra la ministra de Salud”. Ahora bien, sí confirmó que “lo que corresponde pedir es la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, que es el responsable de lo que está pasando”.

El apoyo que sostiene al subsecretario

Diversas fuentes oficialistas coinciden en que el momento de crisis no es el mejor para hacer cambios en el gabinete. Sin embargo, admiten que el hecho de no remover a Araos es preocupante. Por un lado, porque el error que se cometió exige una responsabilidad política que cobrar; por otro, porque, al no removerlo a él, se expone a la ministra de Salud, como sucedió con el anuncio de acusación constitucional desde el Partido Republicano.

El jefe de bancada de diputados de la DC, Eric Aedo, entiende esa teoría: “Me imagino que el Gobierno estima que luego de la crisis se van a aplicar las responsabilidades políticas”. No obstante, Aedo cree que puede ser una estrategia que termine costando más en el futuro: “El cuadro político se está enredando porque, en la medida en que nadie asume esas responsabilidades, estas van a terminar arrastrando a Araos y, probablemente, a la ministra de Salud, cosa que considero que es bien absurda”. Además, agrega que el hecho de anunciar un sumario “que está destinado a mandos medios, me parece tremendamente absurdo”.

Si bien Fernando Araos no milita en ningún partido, fuentes del Ejecutivo cercanas a la ejecución del fallo de la Corte Suprema por el caso de las isapres, advierten que existe un apoyo político del Partido Socialista que sostiene al subsecretario.

Hace dos meses que llegó al gabinete de Araos el doctor Sergio Sánchez (PS). Al respecto, fuentes al interior del Congreso advierten que su arribo entregó un importante soporte político, debido a la buena relación que mantiene con los parlamentarios de su partido, y al interior del Minsal revelan que sí existe un apoyo socialista a la figura de Araos. Sin embargo, también explican que tiene que ver con un alineamiento con el Presidente, pues hasta ahora el subsecretario aún cuenta con su confianza.

Sánchez, según su perfil en LinkedIn, es director médico de Cannamerica, una organización de profesionales que “estudian y aplican los beneficios de los fitocannabinoides en su práctica laboral cotidiana, principalmente en el área de la salud, aunque también la abordan desde otras múltiples disciplinas profesionales”, como se señala en su página.

También, fue director de la Posta Central desde el año 2016 al 2018, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Desde la interna del PS explican que mantiene buena relación con los parlamentarios socialistas, quienes, en sus declaraciones, han abogado por evitar la remoción del subsecretario y advierten que es mejor resolver el tema después.

El jefe de la bancada de diputados socialistas, Daniel Manouchehri, sostuvo ayer que “lo han dicho las autoridades, hay errores que han sido reconocidos y claramente aquí tiene que haber responsabilidades políticas respecto a esos errores”. Sin embargo, puntualizó que “no es el momento indudablemente para buscar esas responsabilidades, estamos en medio de una crisis, por lo cual, descabezar los ministerios, creemos que quizás no sería lo más conveniente. Pero indudablemente hay responsabilidades y esas responsabilidades tienen que hacerse valer en algún minuto”, añadió.

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), siguió la misma línea en el programa ‘Tolerancia Cero’. Allí, el senador Castro dijo que la situación “no es admisible”, pero también sostuvo que “no es conveniente, en caliente, hacer sacrificios políticos de determinadas personas“.

El subsecretario Araos llegó a su puesto desde el Colegio Médico y no milita en ningún partido. Fuentes dentro del Parlamento revelan que era cercano a la exministra del Interior Izkia Siches. Desde el Minsal, además, confirman que tiene una muy buena relación con el Presidente Gabriel Boric y que aquello no ha cambiado. Con eso, explican que los socialistas le entregan el apoyo porque Araos aún conserva la confianza del Mandatario. Según confirmó La Tercera, hubo una reunión privada entre el Jefe de Estado y la ministra Aguilera, en la que se habría discutido sobre la continuidad del subsecretario. En la instancia, la titular del Minsal le habría expresado la necesidad de mantener a Araos en el cargo.

Así lo confirmó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al señalar que “lo que tiene que ver con responsabilidades políticas y evaluaciones de las autoridades, le corresponde obviamente al Gobierno a nivel central, particularmente al Presidente de la República, porque cada autoridad está en su desempeño en la medida que cuenta con la confianza del Presidente”, dijo Vallejo.

Al cierre de esta edición, la ministra de Salud y los subsecretarios de la cartera sostenían una reunión en Valparaíso con los parlamentarios oficialistas.