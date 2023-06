El “nunca más” de la Armada: de “avances importantes” a dichos “genéricos”

Desde Isla Dawson, uno de los más emblemáticos campos de concentración durante la dictadura, el Comandante en jefe de La Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, hizo un mea culpa de la institución y señaló que los hechos ocurridos en esa época no deben ocurrir “nunca más. Ni aquí y ojalá en ninguna parte del mundo”. Sus dichos de inmediato generaron reacción en el mundo político. El senador Fidel Espinoza (PS) señaló que lo dicho por el almirante “es un avance muy importante de la Armada porque antes había un negacionismo rotundo de las FF.AA. respecto a los hechos que que ocurrieron en nuestro país, que fueron tan lamentables”. En la misma línea, el exministro de Salvador Allende, Pedor Felipe Ramírez indicó que “es un gesto muy importante, extraordinario a 50 años del Golpe”. Sin embargo, no para todos las palabras del general causaron el mismo impacto. No fueron pocos quienes calificaron, los dichos de De la Maza, como los anteriores efectuados por Cheyre, como “vacíos” y “genéricos”, casi por cumplir con la ciudadanía en estos tiempos.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Comandante en Jefe de La Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, hizo un mea culpa de la institución y señaló que los hechos ocurridos en esa época no deben ocurrir “nunca más. Ni aquí y ojalá en ninguna parte del mundo”.

Los dichos de De la Maza hacen recordar al mea culpa que realizó el Ejército en noviembre del 2004, cuando era comandado por Juan Emilio Cheyre -hoy condenado por violación a los Derechos Humanos- cuando por primera vez, la institución castrense asumió la responsabilidad en los crímenes de la dictadura. “Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida”, manifestó el entonces Comandante en Jefe.

Años después, y desde la Isla Dawson, uno de los más emblemáticos campos de concentración durante la dictadura, De la Maza volvió a utilizar el “nunca más”. “Es por todos conocido (…) este fue un centro de detención de prisioneros políticos de la época. Y, ¿cómo lo vamos a desconocer?, no lo puedo desconocer y por eso estamos aquí”, enfatizó.

Sin embargo, no para todos las palabras del general causaron el mismo impacto. No fueron pocos quienes calificaron, los dichos de De la Maza, como los anteriores efectuados por Cheyre, como “vacíos” y “genéricos”, casi por cumplir con la ciudadanía en estos tiempos.

Para que sus dichos sean considerados, agregan que tiene que existir una reestructuración profunda en la educación castrense, sobretodo en las escuelas de oficiales y suboficiales, para que las próximas generaciones vengan desde ya con el concepto del “nunca más” en sus filas.

Mundo político lo valora

Sin embargo, los dichos del Comandante en jefe de la Armada de inmediato generaron reacción en el mundo político. El senador Fidel Espinoza (PS) señaló que lo dicho por el almirante “es un avance muy importante de la Armada porque antes había un negacionismo rotundo de las FF.AA. respecto a los hechos que que ocurrieron en nuestro país, que fueron tan lamentables. Las palabras de la autoridad hoy día de la Armada son tremendamente relevantes”.

“Por eso, al conmemorarse los cincuenta años, es un paso tremendamente importante para la reconciliación del país. Nunca más en Chile va a haber un golpe militar justamente porque se ha comprobado la mano de la justicia está llegando a todos aquellos que de una u otra manera fueron brutales y violaron los derechos humanos de nuestros propios compatriotas”, añadió.

En la misma línea, el exministro de Salvador Allende, Pedro Felipe Ramírez indicó que “es un gesto muy importante, extraordinario a 50 años del Golpe. Yo estuve hace unos días en Dawson, invitado por la ministra de Defensa y el Comandante en Jefe de la Armada y para todos nosotros fue muy impresionante. Estamos muy alegres no por nosotros, que fuimos las víctimas de ese tiempo, sino que por el país, por Chile”.

Jorge Burgos calificó los dichos como “buena noticia” y agregó que “todos debemos hacernos cargo del pasado doloroso. Eso implica no temer al debate sobre lo que representó en la historia del país. Hay quienes prefieren concentrar la atención en las consecuencias del 11 de septiembre del 73, y otros prefieren concentrarse en las causas. En realidad, no es posible aislar unas de otras”.