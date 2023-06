Para “proteger al oficialismo”: Diputada Pérez suspende participación en mesa de la Cámara

La polémica surgió luego de que un medio de la región de Antofagasta diera a conocer un convenio entre Daniel Andrade, pareja de la diputada RD y vicepresidenta de la Cámara, y la Secretaría Regional de Vivienda de Antofagasta, detallando en ese sentido los convenios que la repartición encabezada, hasta ese entonces, por el militante de RD Carlos Contreras mantenía con la fundación Democracia Viva por $ 426 millones. Debido a los cuestionamientos por parte de la oposición, la diputada Catalina Pérez anunció su salida y acusó un “aprovechamiento político” de la situación, pese a que legalmente su periodo en el cargo -como el de toda la mesa- finalizaba la próxima semana.

La diputada RD, Catalina Pérez decidió dejar la vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados -pese a que la actual mesa completa su periodo en una semana más- debido a los cuestionamientos que ha recibido por parte de la UDI por el convenio de su pareja, Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

La polémica surgió luego de que un medio de la región diera a conocer un convenio entre Andrade y la Secretaría Regional de Vivienda de Antofagasta, detallando en ese sentido los convenios que la repartición encabezada, hasta ese entonces, por el militante de RD Carlos Contreras mantenía con la fundación Democracia Viva por $ 426 millones.

Debido a los cuestionamientos por parte de la oposición, la diputada Pérez anunció su salida y acusó un “aprovechamiento político” de la situación.

“A la mesa de la Cámara de Diputados le queda una semana antes de su renuncia regular. Lo que hago por este acto es suspender inmediatamente y de facto mis actividades dentro de la mesa de la Corporación para presentar, posteriormente y según el trámite reglamentario correspondiente, la renuncia en la fecha que corresponde, junto con el presidente de la Cámara”, señaló Pérez.

“El daño que se me ha infringido no puedo permitir también se le infrinja también al oficialismo, tenemos un proyecto político y Congreso que cuidar (…) No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza ni en esta ni en otras ocasiones”, sostuvo.

Pérez aseguró que seguirá “trabajando firmemente porque este Congreso esté a la altura de lo que la ciudadanía demanda”.

“Si para eso es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, yo no tengo ningún problema en hacerlo porque acá tenemos un objetivo mayor que es proteger al oficialismo”, afirmó.

“No presento una renuncia a la mesa de la Cámara, lo que hago es suspender mis actividades dentro de la mesa y la renuncia la presentaré cuando corresponde según los plazos que se han acordado en el acuerdo y pacto administrativo”, cerró.