Diputada Pérez (RD) descarta renunciar a la mesa de la Cámara: “No he cometido ningún error”

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados y militante de Revolución Democrática, Catalina Pérez, descartó renunciar a su cargo en la Cámara Baja ante los cuestionamientos en su contra por la firma de convenios millonarios entre una fundación que representa su pareja y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

La diputada de Revolución Democrática (RD) por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, respondió a los emplazamientos que parlamentarios de oposición han hecho, con el propósito de que renuncie a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

Lo anterior surge luego de que se diera a conocer la firma de tres convenios por montos de hasta 426 millones de pesos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta -cuyo titular, Carlos Contreras, renunció el pasado fin de semana-, y la Fundación Democracia Viva, que es representada por su pareja, Daniel Andrade.

Luego de los cuestionamientos, la parlamentaria oficialista señaló al respecto que “no tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombre adultos, ex funcionarios de la administración del Estado”.

“No me parece bien. No estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que cometen terceros”, y enfatizó que “he construido una carrera política con muchísimo esfuerzo basada en cómo elevamos estándares de probidad y transparencia, incluso más allá de lo legal. Y eso no cambia cuando es parte del círculo cercano. No puede haber doble discurso”.

Además, la integrante de la Cámara Baja apuntó al oficio que ingresó a Contraloría de la segunda región, con el propósito de dirimir si los contratos se ajustan a la ley. Esto se suma a la medida cautelar presentada por la directiva de Revolución Democrática ante el Tribunal Supremo del partido.

“Aquí hubo un error político de juicio grave y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras y don Daniel Andrade, que tendrán que responder cómo corresponde”, añadió Pérez. “Uno renuncia cuando ha cometido un error, cuando no ha obrado bien y creo en este caso no ocurre ninguna de las dos cosas”, apuntó.

Por esto, desde la UDI, los diputados Jorge Alessandri y Juan Manuel Fuenzalida presentaron una moción de censura en contra de la parlamentaria, y señalaron que “es evidente la relación e injerencia que existe entre estas tres personas”.

Según Alessandri, “evidentemente la Cámara de Diputados va a investigar esto con el mismo celo que ha investigado todo lo demás, considerando que es parte de la mesa directiva”.

Otros parlamentarios que solicitaron que Pérez deje a disposición su cargo están los diputados Miguel Ángel Calisto y Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente. Al respecto, Oyarzo expuso que “yo le pido la renuncia para que no ensucie una mesa que no debería haberse afectado al respecto. Creo que los hechos son gravísimos, tenemos que cortar el pituto, tenemos que cortar el amiguismo y aquí hay también temas de ética que son importantes”.