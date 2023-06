Tohá y sistema frontal: advierte que reconstrucción podría durar más de un año

En la reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), la ministra del Interior señaló que “la magnitud del daño y de la tarea que tenemos ahora en el apoyo a las personas damnificadas y en la reconstrucción es gigantesca”. Además, anticipó que “este va a ser un trabajo que nos va a acompañar muchos meses y quizás más de un año para recuperar la condición que teníamos antes de este temporal”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió este domingo que las labores de reconstrucción tras el temporal que afectó a diversas regiones del país podrían durar más de un año.La autoridad realizó las declaraciones en el marco del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), donde hizo un recuerdo de la situación a nivel nacional.

Tohá informó de cuatro personas, 12.122 personas aisladas, 1.609 personas albergadas, 13.196 damnificadas, 2.580 viviendas con daño menor, 1.024 con daño mayor y 1.421 viviendas destruidas completamente. Sobre eso destacó que este último número ha sufrido un importante en las últimas dos jornadas, principalmente producto de que, gracias a que el tiempo está un poco más tranquilo, se ha podido estar haciendo las revisiones.

“Se ha tenido información más completa, lo que nos está mostrando que la magnitud del daño y la magnitud de la tarea que tenemos ahora en el apoyo a las personas damnificadas y después la reconstrucción es gigantesco. Este va a ser un trabajo que nos va a acompañar muchos meses y quizá más de un año para recuperar la condición que teníamos antes de este temporal”, expresó.

Continúa la lluvia

Agregó que actualmente no hay en el país situaciones de alerta ni de aviso, “pero eso es engañoso porque si bien esa es la realidad del tiempo en este momento, tenemos todavía las consecuencias del frente que se está retirando y tenemos también lluvia, que son lluvias que están en términos normales pero que dificultan las labores que son propias de la recuperación. Entonces la condición está muy lejos de ser normal, a pesar de que no estamos ni en aviso ni en alerta en ninguna de las regiones afectadas”.

Luego procedió a hacer una revisión así general de los temas más significativos en cada región. Entre ellos mencionó que en la región de O’Higgins hay un total de 10.000 personas damnificadas.

También mencionó cinco puentes con daño y dos de ellos con un daño mayor, así como labores de rescate que se hicieron durante el día en varias comunas de la región.

En cuando a la región de Maule, afirmó que hay 5.000 personas aisladas, y se han rescatado durante los distintos días 208 personas. Destacó, también, que están actuando en la zona dos unidades del Ejército de Chile entregando ayuda. En Ñuble, en tanto, hay 1.700 personas aisladas. Allí se están reforzando por avión medidas para entregar apoyo a las personas que están todavía en condición de aislamiento, con la entrega de alimentos y medicamentos.

Problema de gas

En este punto, mencionó que en la zona ha habido un problema con el suministro de gas, específicamente un gasoducto de la empresa Intergas, que no está funcionando adecuadamente, con lo cual hay 4.200 clientes afectados, entre ellos el hospital de Chillán, que debió a funcionar con un sistema alternativo de petróleo. Mientras tanto se busca una solución para el resto de los clientes.

En el caso de la región del Bio Bio, Tohá menciono ríos que estaban con un caudal muy alto. “Sin embargo, estos niveles que siguen siendo altos van claramente a la baja y ha dado esto tranquilidad al manejo de la situación”, añadió.

La región tiene un número muy alto de damnificados, 1.300 personas damnificadas, pero la mayor preocupación hoy día está en lo que sucede en Alto Bío Bío, según la ministra.

Aislados

Allí hay 2.500 personas aisladas, un número que creció producto de que hubo un socavón importante que cortó caminos que conectaban a parte de la población de esa zona que no estaba aislada y que quedó aislada en virtud de estos socavones.

“En total estamos actualmente con 4.000 personas aisladas, muchas de ellas ya llevan varios días y están en lugares donde, por ejemplo, el combustible se ha ido agotando y donde la necesidad de apoyo sea urgente. En virtud de eso se hicieron coordinaciones durante el día con la delegada y también a través de la ministra de Defensa y de Senapred, con las Fuerzas Armadas, para tener naves especiales que ayuden en las labores “, indicó.

“La ventana de hoy día no permitió llegar a la sola de aislamiento. Las naves pudieron llegar hasta Ralco pero no pudieron atravesar a donde están las personas aisladas pese que ayer les anunciamos que todo indicaba que íbamos a poder, al final no pudimos y se espera que mañana sí las condiciones del clima lo permitan”, afirmó.

En relación a Concepción, mencionó que el sistema de transporte de Biovías no está funcionando, producto del agua que ha anegado parte de las instalaciones. Allí el Ministerio de Transportes ha dispuesto un sistema a través de 30 buses de emergencia que están cubriendo ese servicio y se espera que esto esté resuelto mañana en principio.

Catastro y ayudas

Tohá además destacó que estuvo presente en la reunión la presidenta de la Asociación Chilena Municipalidades, la alcaldesa Carolina Leitao, quien ofreció la colaboración de municipios que no están hoy día en emergencia para la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), junto al Ministerio de Desarrollo Social.

Asimismo, destacó que el Ministerio de Agricultura está partiendo a mitad de esta semana con su catastro propio, que es el que levanta los daños propios del sector agrícola.

“Ya una primera evaluación indica que hay aproximadamente 300.000 hectáreas que quedaron con sus canales no operativos, o sea, quedaron sin sistemas de regadío y que es fundamental recuperarlos porque una vez que pasa esta situación, si no recuperamos esos sistemas, se empieza a perder todo el trabajo que hay ahí, toda la siembra y se, digamos, se pierde el trabajo que tienen los agricultores en estas distintas localidades”, subrayó Tohá.

Además dijo que se buscará el apoyo del Ministerio de Obras Públicas en este tema. En el contexto además hay operativos del Ministerio de Salud, mientras que el Ministerio del Trabajo también va a emitir a propósito de esta emergencia en el día de mañana un dictamen donde va a recordar la legislación y la juriscrudencia que existe respecto al tratamiento de los temas laborales en contextos de emergencia.

“En parte de la zona afectada por los temporales, hay regiones que tienen beneficios especiales que se crearon a propósito de los incendios, particularmente Ñuble y Bio Bio, que son subsidios a la contratación y a la retención de trabajadores. Entonces, empresas que están afectadas con motivo de las inundaciones o del tema de los temporales y que están con problemas con sus trabajadores pueden recurrir a averiguar estas modalidades que les pueden servir en este contexto”, especificó.

“Además, hemos en la reunión hemps recordado que tenemos vigentes producto del presupuesto 2023 una glosa de emergencia que se aplica al Ministerio del Interior y al Ministerio de Obras Públicas. Esa glosa entrega recursos adicionales muy significativos para atender este tipo de situaciones. No es necesario, como se ha planteado, algunas personas han sugerido, que recurramos al 2% constitucional, porque los fondos que están disponibles por esta vía nos permiten atender las necesidades que hay, tanto de maquinaria para reforzar el retiro de escombros, de barro, hacer las limpiezas, como los apoyos que van a ser necesarios para viviendas de emergencia, o el apoyo a los municipios para presupuesto para tratar esta situación”, declaró.

“Lo que hay que enfatizar ahí son las coordinaciones a través de Senapred. Senapred es el lugar donde se centralizan todas las peticiones. Si un municipio requiere recursos, requiere maquinaria, requiere personal, a través de esa vía se le hace llegar a las distintas entidades que pueden entregar ese apoyo”, destacó.

Colegios dañados

En cuando al sector de educación, Tohá mencionó que hay 724 establecimientos que están afectados, aunque de ellos la enorme mayoría tiene afectaciones menores, algún grado de inundación en algunas de sus instalaciones o fronteras que han causado daño, no daños estructurales aunque también los hay en una parte de estos establecimientos.

Además, en el caso de educación, del total de colegios del país, sólo un 7% pidió suspensión adelantada de clases y adelantamiento de las vacaciones.

“Son 897 centros educacionales de distinto tipo. Hay desde jardines infantiles hasta liceo que pidieron no terminar el semestre de acuerdo al calendario. En el resto de los establecimientos, 93 por ciento de los establecimientos del país, el año escolar se va a concluir normalmente”, añadió.

Finalmente, Tohá destacó que este lunes hubo un despliegue importante en todo el país de trabajo. “Ciertamente los equipos locales, los funcionarios municipales a los cuales saludamos porque muchos están trabajando a pesar de que ellos mismos están damnificados, los equipos de gobierno con sus distintas seremías, delegados, delegadas y los servicios públicos, ciertamente los servicios y las distintas instituciones de seguridad del país, Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, el apoyo de los bomberos, que ha sido muy importante, que además es una de las instituciones más afectadas porque tiene uno de sus voluntarios que está hasta el día de hodesaparecido”, mencionó.

“Todo este esfuerzo, todo este trabajo, estuvo hoy día respaldado por la presencia de autorides nacionales que se desplegaron en la región. El presidente ya ha estado en distintas jornadas presente en las regiones primero de O’Higgins, hoy día en el Maule. A eso se sumaron los ministros Jackson, López, Valenzuela, Pardow, Vallejo, Aguilera y todo su equipo, porque la ministra fue además con todos sus subsecretarios que estuvieron desplegados en la zona afectada. Mañana va a ser similar, también el presidente se va a desplegar y vamos a tener presencia de ministros que en el caso de O’Higgins serán la ministra Jara y el ministro Pardow, en el Maule los subsecretarios Barrueto, Perales y el subsecretario de redes asistenciales Salgado y además va a seguir presente la ministra Jessica López, en Ñuble se va a trasladar el ministro Jackson y en la región de Bio Bio las ministras Fernández y Antonia Orellana”, concluyó.