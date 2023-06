Por “muestras de odio”, INE anunció acciones legales tras maltrato a censista

Un video viral muestra a dos personas insultando y desacreditando a una funcionaria del INE que intentaba aplicar la encuesta de la Prueba Censal —también llamada precenso—. Grabándola para aparentemente exponerla, expresan argumentos falsos y afirman que solicitar datos en las casas no es legal. A pesar de los intentos de la funcionaria por explicar el propósito de la encuesta, las personas continúan insultándola y acusando al Gobierno de corrupción. La funcionaria se retira pacíficamente sin responder a los insultos. [ACTUALIZADA]

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) expresó su total rechazo al maltrato sufrido por una de sus trabajadoras, quien fue víctima de agresión verbal mientras intentaba realizar el denominado Precenso, como preparación para el Censo de Población y Vivienda de 2024.

Daniela Moraga, directora nacional interina del INE, anunció que se tomarán “todas las acciones legales correspondientes” contra las responsables.

“Rechazamos categóricamente las muestras de odio o desprecio hacia quienes integran nuestra institución. Se trata de inaceptables muestras de intolerancia contra personas cuyo trabajo es de servicio público”, manifestó a través de un comunicado. Moraga hizo un llamado a la ciudadanía “a colaborar con nuestros operativos, responder con confianza y condenar todo tipo de violencia contra nuestros censistas y encuestadores”.

Cabe mencionar que el incidente fue ampliamente difundido en redes sociales y generó repudio. Además del maltrato hacia la encuestadora, las mujeres agresoras demostraron un total desconocimiento sobre el proceso.

“¿Un millón y medio están ganando algunas?”

“Eso no se hace en el Censo, el Censo se hizo… ¿Cuándo fue?”, pregunta una de las personas que graba a la encuestadora tras lo que parece ser la reja de entrada a su casa.

“No tengo idea, pero tampoco me interesa”, replica una segunda voz.

“Esto no es legal”, sentencia la primera.

“Le estoy indicando que esto es una actualización para el Censo principal”, intenta explicar con calma la funcionaria debidamente identificada con la simbología del INE.

“No, no, no… Perdóname. Estar pidiendo los datos en las casas no es legal”, insiste quien la graba. “Esto no es legal, así que por favor no abra la puerta”, espeta la otra persona, dirigiéndose a los eventuales espectadores del video que se ha vuelvo viral en redes sociales.

“¡Retírese!”, increpan ambas a la censista, propinando improperios en contra del Gobierno.

“No les abran la puerta y díganles no. Sinvergüenzas, eso es lo que son, Gobierno ladrón ¿Cuánto les están pagando? ¿Cuánto les están pagando? ¿Un millón y medio están ganando algunas?”, cuestionan.

“Lo están haciendo por amor al arte, sigan robando, no más, Gobierno ladrón”, añade la primera voz, a lo que la segunda reitera —en tono burlesco— “por amor al arte, seguro”.

“Que tenga un buen día”, respondió simplemente la funcionaria del INE, antes de retirarse con calma para seguir su labor.

¿Es legal el Precenso?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha llevado a cabo la Prueba Censal en cuatro comunas de distintas regiones desde marzo pasado. Esta prueba tiene como objetivo evaluar y probar integralmente los procesos y el flujo de producción para el próximo Censo de Población y Vivienda, que se realizará el próximo año.

La Prueba Censal se lleva a cabo entre mayo y julio de 2023 en la comuna de Cerrillos (Región Metropolitana) y en partes de las comunas de Alto Hospicio (Tarapacá), Hualpén (Bío-Bío) y Padre Las Casas (La Araucanía). Sin embargo, también se realizarán entrevistas en otras 80 comunas, que se pueden consultar en el sitio web del INE.

Durante esta prueba, se aplicará un cuestionario censal que incluye preguntas para recopilar información sobre la cantidad de personas, su ubicación y las condiciones de vivienda. Los censistas visitarán los hogares y registrarán la información utilizando dispositivos móviles. En caso de no encontrar a los residentes, se dejará una carta con un código de acceso para que las personas puedan completar el censo por sí mismas a través de una plataforma web.

El personal del INE en terreno lleva indumentaria institucional, incluyendo gorros, mochilas y chaquetillas con los logotipos del organismo, así como una credencial con un código QR que permite verificar la identidad de la persona a través del sitio web verificador.ine.cl.

Es importante destacar que toda la información recopilada por el INE está protegida por el secreto estadístico, según lo establece la Ley 17.374. Esto significa que la institución no puede compartir información con otros organismos públicos o privados, ni divulgar o difundir datos de las personas que responden los cuestionarios. La confidencialidad de la información es prioritaria y está garantizada por el INE.

Censo en miniatura

La jefa del Censo del Instituto Nacional de Estadísticas, Macarena Alvarado, explicó en una entrevista con Radio Bío Bío que la Prueba Censal es como un censo en miniatura. Reconoció que se ha aprendido mucho de esta prueba, especialmente en cuanto a la importancia de informar adecuadamente a la ciudadanía sobre el operativo. Esto ayuda a aclarar dudas y reducir la inseguridad de abrir la puerta a los censistas, asegurando que estén debidamente identificados.

Alvarado destacó que durante el censo principal, que se llevará a cabo durante un período de doce semanas, se utilizarán diferentes métodos de recolección de datos. En caso de no encontrar a las personas en sus hogares, se les entregará una carta con un código de acceso para que puedan completar el censo por sí mismas a través de una plataforma web.

Sin embargo, admitió que ha sido más difícil promover esta modalidad durante la prueba, ya que no cuenta con una gran campaña comunicacional como la que se realiza para el censo principal.