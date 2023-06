Por unanimidad: Tribunal Supremo de RD decide expulsar a Daniel Andrade y Carlos Contreras

Este viernes el Tribunal Supremo de Revolución Democrática tomó la decisión -de forma unánime- de expulsar a las personas que se encuentran directamente involucradas en el caso de Democracia Viva: Carlos Contreras -exseremi del Minvu en Antofagasta- y Daniel Andrade -líder de la fundación-. Esto luego de revelarse millonarios traspasos desde la Seremi de Antofagasta hacia dicha fundación. La decisión llega mientras el Ministerio Público sigue indagando acerca del caso para comprobar si es que existieron delitos ligados a la corrupción. A pesar de esta medida, Andrade renunció este jueves al partido, anticipándose a la decisión del Tribunal Supremo. El caso repercutió también en la diputada Catalina Pérez (RD), quien era pareja de Andrade a la hora de los traspasos, mientras que Contreras fue parte de su gabinete. Esto obligó a la segunda vicepresidenta de la Cámara Baja a renunciar a la mesa directiva del órgano. La otra afectada fue también la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas -también RD- a quien el Presidente Gabriel Boric le solicitó su renuncia al admitir que no informó de los traspasos al ministro de la cartera, Carlos Montes.

El Tribunal Supremo de Revolución Democrática (RD) decidió de forma unánime la expulsión del partido a Daniel Andrade y Carlos Contreras tras el bullado RD-Gate.

La medida llega tras la revelación de millonarios traspasos firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta -en ese entonces a cargo de Carlos Contreras- con la Fundación Democracia Viva -liderada por Andrade- por $426 millones.

El caso repercutió también en la diputada Catalina Pérez (RD), quien era pareja de Andrade a la hora de los traspasos, mientras que Contreras fue parte de su gabinete. Esto obligó a la segunda vicepresidenta de la Cámara Baja a renunciar a la mesa directiva del órgano. La otra afectada fue también la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas -también RD- a quien el Presidente Gabriel Boric le solicitó su renuncia al admitir que no informó de los traspasos al ministro de la cartera, Carlos Montes.

La Fiscalía regional de Antofagasta se encuentra investigando el caso para delimitar las responsabilidades de los dineros entregados. Asimismo, también se anunció la indagación a la Seremi de Vivienda del Maule por la firma de convenios con la ONG Urbanismo Social. El Minvu deshabilitó al seremi, Rodrigo Hernández, también militante de RD.

Asimismo, el presidente de la tienda, Juan Ignacio Latorre, presentó una querella contra los responsables de este caso.

Expulsión

Mediante un comunicado, RD informó la decisión del Tribunal Supremo. “De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento de Procedimientos de Revolución Democrática, y en la Ley de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo ha determinado —por unanimidad— la expulsión de Daniel Andrade y Carlos Contreras”.

Por otro lado, indicaron que seguirán poniendo a disposición del Tribunal Supremo los antecedentes del caso “para que tome las decisiones que considere pertinentes, reafirmando nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública”.

“Agradecemos el trabajo de los integrantes del Tribunal, quienes han actuado con celeridad, dando cumplimiento a nuestra normativa interna y garantizando el debido proceso; resguardando nuestro proyecto y sus principios”, cierra el comunicado.

A pesar de la decisión, durante el día de ayer, el propio Andrade comunicó vía correo electrónico su renuncia al partido. “No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”, señaló Andrade en un comunicado consignado por La Tercera.

