Caso Convenios: Diario regional que reveló el caso RD-Gate sufre poderoso hackeo

El medio digital Timeline, fundado en 2013 en Antofagasta, se aprontaba este domingo a recordar un mes desde que destapó el caso Democracia Viva. No obstante, anoche sus servidores fueron hackeados en un poderoso ciberataque que hizo caer la página del diario electrónico.

Anoche, previo shut down, el equipo de los reporteros que destapó el caso RD-Gate empezó a detectar movimientos inusuales de la web que parecían sospechosos. Sin embargo est mañana al empezar a publicar notas informativas en la página del diario antofagastino el sistema “botó” a los periodistas de la web y no les permitió re-acceder.

“Estamos lejos de conocer todas las aristas del caso Convenios. Y por la cantidad de dinero involucrado, eso me imagino que también ayuda a que mucha gente prefiera que no se sigan conociendo detalles este caso según las características que tiene, no solamente la dimensión política, sino que este también, este caso, tiene una dimensión económica”, señaló a El Mostrador el director de Timeline, Jorge Ortiz.

“El sitio tenía una información rara y mientras hacíamos consultas a informática, perdimos el acceso a la página. Empezamos a contactar a todos y a todos nos botó. En los 10 años que llevamos no habíamos visto un ataque así”, señaló a El Mostrador el director de Timeline Jorge Ortiz.

Según explica el periodista, los primeros análisis de equipo informático del medio digital detectaron que “desde servidores extranjeros introdujeron cerca de 100 códigos” para hacer un sofisticado daño digital servidor del diario.

“Vamos a presentar una denuncia en la Policía de Investigaciones porque según lo que hablan los informáticos esto no es un ataque usual. Lo que más llama la atención es que nos votó a todos al mismo tiempo. Sin apuntar con el dedo, hay muchos beneficiados con que nosotros nos callemos, tenemos claro que la caja que destapamos una caja Pandora, que ha sido apoyada por investigaciones de todos los otros medios de prensa no solamente nosotros, pero la caja que destapamos es muy grande, no se sabe cuáles son todos los alcances reales o sea”, señaló Ortiz.

“Hoy día teníamos una nota muy interesante porque el consejo regional de Antofagasta va a sesionar a las tres de la tarde precisamente en este caso el Convenio de Procultura con la pintura de fachadas. Entonces, lógicamente, nosotros queríamos hacer un análisis de lo que iba a ser esa reunión y poder cubrir aquel hito para seguir con esta cadena de noticias relacionadas con el caso Democracia Viva”, señaló Ortiz a El Mostrador.