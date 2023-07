Javier Milei: el perfil del líder mesiánico admirado por la ultraderecha chilena

El precandidato a la presidencia de Argentina visitó Chile, generando gran ruido mediático. La extrema derecha lo recibió con los brazos abiertos como rock star. De hecho, la convocatoria fue tan exitosa, que unos mil asistentes habrían quedado fuera de una de las charlas que realizó. El diputado bonaerense, que clonó a su “perro-hijo”, que dice hablar con Dios, quien le ha mandatado ser presidente… es un personaje a quién admiran los republicanos chilenos y varios seguidores de ideas libertarias. Una curiosa y fugaz visita realizada en plena campaña y en medio de una investigación judicial en su contra, por denuncias que lo acusan de la venta de candidaturas. Para algunos observadores trasandinos, “El León” aprovechó de venir a hacer caja, pues no se mueve del país por menos de 25 mil dólares por charla.

“¡Viva la libertad carajo!”, gritaba el diputado argentino y precandidato presidencial, Javier Milei Luján (52) mientras caminaba por uno de los pasillos, desde la entrada pública hacia el escenario, del Teatro Municipal de Las Condes, la semana pasada, ante un recinto repleto de personas que coreaban su apellido y respondían a sus gritos libertarios. Muchas quedaron fuera y no se movieron hasta que terminó la actividad, con la esperanza de conseguir una foto y/o una firma del argentino.

Milei —que se hace llamar “El León” y marcha tercero en las encuestas, con un 17,8% de intención de voto— fue la estrella del seminario “El renacimiento liberal”, organizado el pasado viernes 7 de julio por la Fundación para el Progreso, donde su presidente, Axel Kaiser (quien es su amigo personal) hizo de maestro de ceremonias. Kaiser partió diciéndole que era “el Mick Jagger del liberalismo” y para homenajearlo vistió —como su invitado— chaqueta de cuero (azul) y zapatillas.

El público estaba compuesto en su mayoría por millennials que escaneron la entrada, una invitación gratuita que servía para acceder al recinto por orden de llegada.

Financiaba el espectáculo la Fundación para el Progreso, impulsada por el empresario Nicolás Ibáñez y en cuyo directorio, además de Kaiser y el mismo Ibáñez, figuran personajes como los ex ministros de Sebastián Piñera Gerardo Varela y Roberto Ampuero, los ex convencionales constituyentes Rocío Cantuarias y Martín Arrau, además de grandes empresarios como Teófilo Grob, Cristóbal Kuntsmann y Dagg Von Appen. Quien no figura en ninguno de esos cargos, pero asistió a escuchar al argentino, fue el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Javier Milei no decepcionó a su audiencia: gritó, alardeó de cierta superioridad moral e incluso aseguró que “si pasamos a segunda vuelta, yo soy el próximo presidente argentino”.

Al mismo tiempo, negó las acusaciones de vender cupos de candidaturas en La Libertad Avanza (su partido), por lo que está siendo investigado por la justicia. De hecho, ex colaboradores denuncian que, desde que se inscribieron para algún cargo, debían pagar una cifra mensual. En total la “franquicia”, cuesta entre 30 y 50 mil dólares.

Por supuesto, atacó a la izquierda argentina y a la chilena: “entre izquierdosos se juntan, o sea entre empobrecedores se juntan, y así como esperamos sacar la plaga kirchnerista, en realidad toda la plaga socialista que azota a Argentina por más de cien años, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric”. Fue el canciller Alberto van Klaveren quien respondió: “Le pedimos que restrinja su campaña a Argentina y no la extienda a Chile”.

El día anterior, sin embargo, tuvo una reunión en el Teatro Zoco de Avenida La Dehesa, fue más íntima y exclusiva. Organizada por Red Cultural, la fundación creada y dirigida —hace más de 23 años— por Magdalena Merbilhaa Romo, al alero de la Universidad Gabriela Mistral, que perteneció a su familia. La entidad ofrece cursos y viajes culturales. En su equipo destaca la ex vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y entre las organizaciones vinculadas figuran, curiosamente, Acción Republicana y la Armada de Chile, mezcladas con algunos colegios.

En su presentación, Merbilhaa Romo comparó a Milei con Los Beatles, lo trató de “rockstar” y aseguró que espera que en Chile surjan “más leones” como él.

Allá se vio a un precandidato más cauto, cuidadoso de su lenguaje, sin gritos y vestido de traje. Entre los asistentes, destacó el ex convencional Bernardo Fontaine y el excandidato José Antonio Kast. Finalizado el encuentro Kast escribió en su cuenta de Twitter: “Javier Milei, un león que está haciendo historia. ¡Viva la libertad carajo!”.

Desde Argentina comenta un observador: “Milei fue a hacer ‘guita’ para su campaña a Chile. Siempre se jacta de no moverse por menos de 10 mil dólares para dar una charla. Y si es fuera del país, sus honorarios pueden llegar a los 25 mil dólares, además de todos los gastos pagados”.

No es primera vez que el economista argentino viene a dar charlas a Chile. En 2018, estuvo en la UDP hablando de “Libertarianismo versus socialismo”, con la presentación de Vanessa Kaiser (hermana de Axel). Entonces algunos académicos alzaron la voz, señalando que “nos gustaría conocer las razones tras la invitación a Milei de la Universidad Diego Portales. ¿Serán académicas, a pesar de su escasa ascendencia intelectual? ¿Serán en virtud del diálogo, a pesar de que el autor parece no creer en él? Creemos que las formas en que ha incurrido Milei no deben tener espacio en la Universidad Diego Portales. Una persona que no respeta a su interlocutor, sencillamente, no comprende la esencia de la universidad. Una persona que descree del diálogo no puede formar parte de una comunidad universitaria. Una persona que hace tan mal uso del lenguaje no contribuye a una mejor sociedad, sino que la horada”, señaló entonces el académico Camilo Garber.

En 2019 estuvo en Chile invitado por Vanessa Kaiser, como orador del Centro de Estudios Libertarios. En esa ocasión conoció a Franco Parisi. El registro está en sus redes sociales.

¿Quién es Milei, el hombre que admira la ultra derecha chilena?

“Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Una tierra de siete kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia, un país donde no se pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida”, dijo en una entrevista con Revista Anfibia en 2019.

Liberland es un microestado fundado en 2005 por el empresario checo Vít Jedlička, quien se declaró presidente de esa “república” en las orillas del Danubio. Allí el lema es “vivir y dejar vivir” y la tecnología detrás del bitcoin y las criptomonedas mueve su economía. Por ahora, nadie vive en ese territorio, pero los libertarios del mundo fantasean con él.

Milei dice que practica el sexo tántrico, que es libertario, anarcocapitalista y minarquista. Cree que el Estado solo debe estar para prestar seguridad e imponer justicia. Asegura que de ser electo privatizará todas las empresas del Estado que no sean rentables y eliminará el Banco Central. Fiel a sus ideas anarquistas libertarias, en alguna de sus discusiones ha llegado a aceptar y relativizar la compraventa de órganos y de niños.

Admira a Jair Bolsonaro y a Donald Trump. Entre sus referentes figuran Murray Rothbard, inventor del anarcocapitalismo; Ludwig Von Mises y Friedrich Hayek, de la corriente minarquista, además de liberales clásicos como Adam Smith o Milton Friedman. De hecho, dos de sus perros se llaman Milton y Murray.

Como no cree en el Estado, desde que asumió como diputado sortea su sueldo, la segunda semana de cada mes, en su cuenta de Instagram. Dice que se mantiene gracias a sus charlas, sus libros y como rostro del Instituto de Educación Financiera NW.

Vive junto a sus cuatro perros —Murray, Milton, Robert y Lucas— en un country de Benavidez.

Los perros son un tema aparte.

El periodista Juan Luis González, autor del libro “El loco: la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina”, señala que tiene una especie de gabinete con sus mascotas. Uno lo aconseja sobre economía, otro sobre la estrategia general, otro sobre el futuro.

Según indica, todo habría partido con la muerte de Conan, el mastín inglés a quien Milei consideraba su hijo. El libro de González relata: “ese proceso lo atravesó con un parapsicólogo y una telépata que leían la mente del can y lo ‘comunicaban’ con su dueño. Esa es, apenas, la punta del iceberg. (…) Fue un golpe que ni siquiera pudieron amortiguar los clones del animal que mandó a hacer a Estados Unidos —US$50 mil más impuestos— y que ahora presenta como sus ‘nietos’. Karina, su hermana, indispensable para él como Conan, intentó ayudarlo. Estudió para convertirse en medium, y empezó a ser ella misma quien comunicaba al recién fallecido can con su dueño, una actividad que al día de hoy es central en la vida de la menor de los Milei, que dice poder hablar con animales vivos y muertos y que en base a eso toma decisiones importantes”.

El texto asegura que, sin embargo, Milei habría dicho que “Conan en verdad no había muerto —“fue su desaparición física”—, sino que había ido a sentarse al lado del ‘número uno’ para protegerlo, y que gracias a eso había comenzado a tener charlas con el mismísimo Dios”. Ante ello, relata el libro, el político le dijo a un amigo que “yo vi tres veces la resurrección de Cristo, pero no lo puedo contar. Dirían que estoy loco”. Asimismo, González asevera que en una de las supuestas conversaciones con Dios este le habría dicho que tenía una misión para él: “meterse en política. Y le dijo algo más: que no tenía que parar hasta llegar a ser presidente”.

Internacionalmente, Milei está conectado con personajes y partidos de extrema derecha. Firmó la Carta de Madrid (26 octubre 2020), una alianza de partidos de derecha comandada por Vox, donde coincidió con José Antonio Kast.

Por estos días el fiscal federal electoral, Ramiro González sigue investigando las denuncias por la venta de cupos políticos en su partido. Mientras Milei continúa en campaña —hace unos días lanzó un documental con su historia política— buscando los votos necesarios que —el 13 de agosto en las primarias— le permitan pasar a la papeleta definitiva, donde los argentinos elegirán a su próximo presidente en octubre próximo. De ganar Milei ha dicho que su hermana Karina, con quien tiene una relación casi simbiótica, será la primera dama.