Ministra Tohá defiende a Jackson: asegura que se han cruzado “varios límites”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó a su par de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, debido a las críticas que ha recibido en el último tiempo, considerando que su partido, Revolución Democrática, está envuelto en el caso Convenios, y en particular, las que ha recibido su hermana, Carmen Gloria Jackson, quien trabaja en la fundación Programa Presente. “Es que es muy impresionante la manera en que se ha perseguido a la familia del ministro Jackson. Yo creo que se ha cruzado un límite”, dijo.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó y defendió al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de las críticas que ha recibido en el último tiempo, considerando que su partido, Revolución Democrática, está envuelto en el caso Convenios.

En conversación con Radio Duna, la ministra Tohá apuntó a que “se han cruzado varios límites” puesto que se “está persiguiendo” a su familia.

“Es que es muy impresionante la manera en que se ha perseguido a la familia del ministro Jackson. Yo creo que se ha cruzado un límite, no me estoy refiriendo a la llamada, pero sí en esa materia creo que hay un punto bastante delicado que ha sido excesivo y reiterado”, dijo, en referencia a la llamada que el ministro le hizo al conductor del programa “Sin Filtros”, Gonzalo Feito, en donde solicitó no hablar de su familia, en particular de su hermana, Carmen Gloria Jackson, quien trabaja en la fundación Programa Presente.

Respecto a los “límites”, explicó que se refiere a “que personas que no tienen cargos públicos se las está persiguiendo”.

“En el caso del ministro Jackson creo que se han cruzado varios límites, se le ha acusado de jefe de un grupo de una asociación ilícita, se han dicho cosas tremendas, realmente”, agregó.

“Podría tener muchas razones, más que muchos de los actuales críticos del ministro Jackson, para tener un encono con él, en política se pueden tener críticas, se pueden tener sentimientos complicados, pero no se puede ocupar eso como una excusa para transformar a una persona en un chivo expiatorio de todo, creo que, realmente, ahí se ha cruzado un límite”, cerró.