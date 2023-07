Exseremi de Desarrollo Social acusa que fue presionada para firmar tratos directos con fundaciones

Las firmas de tratos directos tenían por objetivo aportar más de $200 millones de pesos a fundaciones que trabajan albergues para personas que no cuentan con vivienda, explicó la extitular de la seremi de Desarrollo Social. Sin embargo, declaró que pidió más detalles. Antes, “yo necesitaba entender cosas”, afirmó.

La exseremi de Desarrollo Social en al región Metropolitana, Patricia Hidalgo, explicó durante una entrevista que mientras estaba en el cargo -al que renunció en diciembre del año pasado- le pidieron firmar tratos directos por más de 200 millones de pesos, para fundaciones que trabajan con espacios donde se acoge a personas en situación de calle.

Según Hidalgo, al momento de asumir el puesto se encontraba fuera del país. Sin embargo, al retornar en abril “inmediatamente me piden que firme unos tratos directos con unas fundaciones que yo no conocía, para albergues, para personas en situación de calle”.

En conversación durante el programa Sin Filtros, la exautoridad afirmó que el monto de los tratos ascendía a “más de 200 millones en total, porque eran varios albergues. Entonces, que se ejecutan además durante el invierno”.

De acuerdo a Hidalgo, quien era entonces su asesor de gabinete le solicitó firmar los tratos. “Me llama por teléfono, me dice ‘seremi, tiene que volver y firmar urgentemente unos tratos directos, porque hay que levantar cinco o siete albergues. Lo que pasa es que se les cayó la licitación que la hicieron cuando usted todavía no asumía el cargo’ ¿Y quiénes son las fundaciones? No sé, me dice, no las conozco”.

La exfuncionaria señaló que porteriormente recibió un llamado de la jefa de División, Francisca Gallegos, quien le explicó que la firma de los tratos era urgnete: “ella estaba de subsecretaria subrogante, porque la subsecretaria parece que estaba en el extranjero. Me dice venga si quiere al ministerio, le puedo mostrar los antecedentes, porque esto se tiene que hacer así, pero hay que hacerlo rápido, porque la ministra nos está pidiendo que tengamos albergue”.

“Usted va a tener que firmar estos tratos directos. Yo la escuché, la dejé que hablara, y luego le dije discúlpame, pero yo no soy un buzón, yo no voy a firmar tratos directos que yo no sepa, ¿por qué? ¿cuánto monto? ¿con quiénes? ¿hicieron licitación primero? (…) Yo necesitaba entender cosas”, apuntó Hidalgo.

Tras su denuncia, parlamentarios pertenecientes al Partido De la Gente (PDG) anunciaron que solicitarán una investigación de oficio a Contraloría, para esclarecer lo que relata la exseremi.