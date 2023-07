Senador Ossandón: “El famoso estallido social está vivo, problemas verdaderos no se han solucionado”

El legislador de RN criticó a Evópoli, considerándolo irrelevante, y expresó su descontento por la discrepancia en la votación contra el ministro Ávila. Ossandón también hizo hincapié en que la administración del Presidente Boric está “conduciendo al país al precipicio” y llamó a Chile Vamos a sentarse a una mesa para encontrar una fórmula que demuestre su capacidad de gobernar, aunque se opuso a “hacer zumbar al país”. Si Chile se cae porque a Boric le fue mal, “nos caemos todos”, dijo. En ese sentido, mencionó que los problemas del estallido social no se han resuelto y abogó por un pacto tributario asociado al crecimiento. A pesar de no respaldar ninguna lista en las elecciones internas de RN, el senador expresó su deseo de un partido de centroderecha con alianzas en la centroizquierda.

El rechazo a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, agitó las aguas en Chile Vamos. De hecho, el diputado Diego Schalper (RN) criticó la negativa al libelo de parte de uno de sus aliados políticos, Evópoli, y habló de una “puñalada” al corazón del conglomerado. Incluso, el senador Manuel José Ossandón planteó que Renovación Nacional debe “seguir un camino propio”.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el senador Ossandón volvió a plantear la tesis del camino propio, aunque matizó sus dichos emitidos en redes sociales. A su juicio, ante un gobierno “amateur”, la unidad es clave, pero desde un punto de vista “responsable”. En ese sentido, llamó a dejar de lado la “pelea chica” con el partido de los diputados Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, quienes votaron en contra del libelo contra el jefe del Mineduc.

“Evópoli hoy día es un partido irrelevante, son muy poquitos”, fustigó el legislador de RN, además de afirmar que, el hecho de que los dos diputados Evópoli hayan votado contra la acusación al ministro Ávila en conciencia, lo entiende. “Lo que no me parece es que esto no se converse, si somos socios”, precisó.

El senador Ossandón planteó que la actual administración del Presidente Boric “va al precipicio”, por lo que hizo un llamado a las huestes de Chile Vamos: “Nos sentamos a una mesa y buscamos una formula para que la gente crea que somos capaces de gobernar”. Sin embargo, Manuel José Ossandón no es partidario de “hacer zumbar al país”.

“Si Chile se cae porque a Boric le fue mal, nos caemos todos. No sirve de nada tener al presidente Boric hincado, sacándole la mugre, haciendo zumbar al país”, sentenció el militante de RN en El Mostrador Vodcast. Ossandón apuntó a los libelos presentados por el Frente Amplio cuando eran oposición a Sebastián Piñera: “Las acusaciones las prostituyeron”.

Respecto a la posición de Chile Vamos ante la victoria y avance del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, según el senador Ossandón, fue “un castigo de la gente a los que no hemos sido capaces de solucionar los problemas de verdad”.

“El famoso estallido social está vivo, sigue. Si los problemas verdaderos no se han solucionado”. Bajo esa consigna, consultado por el debate sobre los impuestos, el parlamentario remarcó que “es el minuto de un pacto tributario que esté asociado el crecimiento”.

Luego de que el exvocero Jaime Bellolio dijera que “hay que resistirse a la tentación de capitalizar la crisis del Frente Amplio”, en su partido se levantó un fuerte debate interno. Voces como la de la extimonel Jacqueline van Rysselberghe y dos senadores manifestaron sus críticas a la postura del exdiputado. Ante esto, el senador Ossandón es categórico: “Cuando uno está en política, tiene que capitalizar las crisis de enfrente”. En su opinión, considerando las crisis del gobierno, “por supuesto que tú tienes que capitalizar esto” pero “para tomar medidas constructivas, no para destruir al adversario”.

Pese a expresar que no está con ninguna lista en este minuto, de cara a las elecciones internas de Renovación Nacional que se llevarán a cabo en agosto, el senador Ossandón espera que se concrete la idea del camino propio. Consultado por una alianza transversal en la derecha, “me gustaría un partido de centroderecha con alianza con partidos de centroizquierda”, contestó el legislador y excandidato presidencial.