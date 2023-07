Alcalde Jadue y acusaciones de coimas: “Confío en que la investigación va a establecer mi inocencia”

“Hasta el día de hoy nunca me han llamado ni siquiera a declarar en esta causa, y por lo tanto no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real”, respondió el edil de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que se afirmara en un medio de comunicación que en los próximos días enfretaría una formalización por cohecho, en el marco de su representación de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. En ese sentido, se declaró confiado del avance de la investigación, y de que la Justicia “va a llegar a establecer mi absoluta inocencia”, apuntó.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió a la información emitida por La Tercera, donde se aseguró que la próxima semana el líder comunal sería formalizado por la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, por el presunto delito de cohecho hacia la empresa Best Quality SPA.

De acuerdo a la publicación, la sociedad proveía de insumos médicos a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifar), y el alcalde les habría solicitado coimas para el comunal Recoleta del Partido Comunista. Según el artículo, uno de los vendedores y comisionistas de la empresa se autodenunció ante el Ministerio Público. Sin embargo, el edil afirmó que “nunca me he reunido con ellos, no los conozco ni he tenido contacto”.

Además, sostuvo que no ha sido notificado de la indagatoria. “La comunidad tiene que saber que, hasta el día de hoy, nunca me han llamado ni siquiera a declarar en esta causa, y que por lo tanto no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real”, expresó Jadue en conferencia de prensa.

“Aquí hay una denuncia en el marco de la quiebra forzosa de Achifar por aquellos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que están condenados por estafa, y que cuando no les pudimos pagar, iniciaron esta denuncia absolutamente fuera de foco”, expresó el jefe comunal.

“Estoy absolutamente tranquilo. Vamos a seguir colaborando con la justicia. Si esto llega a ser verdad en el futuro, voy a ejercer mi defensa como lo he hecho. No es primera vez que enfrento a la justicia”, indicó el excandidato presidencial del Partido Comunista.

En tanto, el líder comunal manifestó sus críticas a la prensa, pues “nos llama mucho la atención que nos enteremos por un medio que acostumbra a hacer esto, de una investigación que hoy día está catalogada como secreto de sumario. No entendemos cómo algunos medios se enteran de cosas que nadie sabe”.

“Lo que sí, (quiero) hacer es un llamado al periodismo en general a actuar con un poco más de ética. Esta no es la primera vez que hay trascendidos que después terminan en nada. Y yo voy a esperar que la investigación avance: confío mucho en la Justicia, confío mucho además en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia”, concluyó.