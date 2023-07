Ex concertacionistas y PC cuestionan dichos de Presidente Boric sobre el éxito de los 30 años

El cambio de relato del Presidente Boric, que pasó de criticar los 30 años de la Concertación en el poder a elogiarlos, generó reparos entre destacados dirigentes que crearon el conglomerado de partidos políticos que recuperó la democracia tras el plebiscito de 1988. Sergio Bitar manifestó que era un giro muy audaz y Boric demostraba que “daba lo mismo darse una vuelta en U”. En el PS lamentaron que pese a sus palabras, en el Frente Amplio se continúe con la crítica a la Concertación. Y en el PC dijeron que sus dichos “son una voltereta y una vergüenza”.

Luego de que el Presidente de la República Gabriel Boric afirmara durante su gira en España que en los últimos 30 años, desde la vuelta de la democracia, somos un país que hemos disminuido la pobreza y fortalecido sus instituciones y destacara que el sector privado tiene una capacidad de innovación que supera a la del Estado, fundadores de la Concertación y dirigentes del Partido Comunista criticaron el cambio de postura del mandatario.

El ex ministro de los gobierno de Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y fundador de la Concertación de partidos por la democracia, Sergio Bitar quedó fuertemente sorprendido por el giro en la ponderación de Boric.

“Es un giro muy audaz, de entender la realidad y buscar los caminos de la socialdemocracia viniendo de posiciones verbales extremas de largo alcance. Queda la impresión de que somos desmemoriados, de que no hay trayectoria, de que no hay continuidad histórica, de que se puede dar una vuelta en U y da lo mismo“, reparó Bitar sobre los dichos de Boric en conversación con El Mostrador.

Y agregó: “Es mejor que ocurra, que se haga de manera clara y transparente, que se busque un camino más realista, en bien de Chile, a que ese reconocimiento no ocurra y otros dirigentes se queden encerrados en su ilusionismo y en una rigidez ideológica que no permita los cambios. Lo que sí es importante, mirando a largo plazo, es que la conformación de una fuerza capaz de enfrentar a la derecha y a la extrema derecha en particular hoy, requiere de una consistencia conceptual, histórica y valórica y de una coherencia que hoy día la veo bastante debilitada para poder levantar una fuerza capaz de enfrentarse a los desafíos de Chile en los próximos 10 años”.

Por su parte, el ex senador y expresidente por tres períodos del partido socialista Ricardo Núñez señaló que el cambio de opinión del Presidente acerca “de pasar de 30 años malos a los mejores 30 años es valioso”.

“No esperaba menos de quien tiene una responsabilidad histórica tan fundamental como ser presidente. Lamentablemente todavía hay sectores —incluso muy cercanos de su propio partido— que todavía piensan que los treinta años fueron un conjunto permanente de errores cometidos por la Concertación. Sí se cometieron errores, sin duda. Pero como él mismo dice, fueron los años más importantes de la historia política y económica de nuestro país. De momento, me alegro mucho, no solamente por él, sino que porque se va restableciendo de a poco la verdad histórica que algunos pretendieron desconocer. Valoro el cambio de opinión del Presidente”, señaló el histórico miembro del partido socialista Ricardo Núñez a El Mostrador.

Otro de los co-fundadores de la Concertación, el ex ministro de Defensa, Edmundo Perez Yoma (ex DC), también se vio sorprendido, sin embargo prefirió no comentar el cambio de relato.

Sí abordó ese cambio de relato el también ex ministro de Defensa y de Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos (ex DC), a quien sus dichos le parecen sinceros, aunque advirtió que el Presidente Boric llegó a La Moneda con una carga ideológica.

“Una carga ideológica construida sobre la base de una visión profundamente parcial de nuestra historia. La difícil función de gobernar, lo ayudó en el cambio de su relato, pero su cuota de honestidad intelectual ha sido indispensable. Espero que por el bien de su gobierno, principalmente el de Chile mantenga esta nueva mirada”, afirmó Burgos.

Voltereta vergonzosa

En el PC en tanto, el ex diputado y ex convencional constitucional Hugo Gutiérrez señaló que los dichos del Mandatario le parecieron que “eran una vergüenza”.

“Ese cambio de opinión me parece que es vergonzoso, porque justamente es esa mirada popular, la de que eran 30 años de abusos, que había que superar, la que dio inicio al estallido social y a un proceso constituyente. Es decir, hubo una mirada popular que se expresó en el estallido social que habíamos vivido 30 años de abusos, en vez de 30 años de profundización democrática. Y ahora, lo que hace Boric, es reinstalar que hemos vivido los mejores 30 años de nuestra historia patria y esa no es la mirada que hoy está en el mundo popular”, señaló el abogado y ex diputado del PC.

“Pasamos de una mirada popular de 30 años de abuso a una mirada presidencial de lo mejor de 30 años y Boric fue integrante de aquellos que pensaban que habíamos vivido 30 años de abuso, entonces la voltereta es vergonzosa, es inexplicable. Ahora uno puede entender por qué integró esa mesa que se formó el día 15 de noviembre del 2019 con todos los partidos de la derecha y de la Concertación”, reflexiono el ex convencional.