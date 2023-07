Nueva Constitución: defender el anteproyecto de los expertos, la última esperanza oficialista

El oficialismo presentó enmiendas “alineadas al espíritu del anteproyecto”, estrategia definida por los expertos de izquierda y centroizquierda desde la elección de consejeros constitucionales que ganó el Partido Republicano. En el Partido Comunista querían avanzar más en derechos sociales, pero fue una posición minoritaria en el “bloque de unidad”. Pese a esto, voces oficialistas vislumbran un difícil debate con la derecha, con pocas esperanzas de aprobar siquiera una enmienda relevante para el sector.

Luego de largas jornadas de trabajo, los 17 consejeros constitucionales oficialistas lograron llegar a consenso de las enmiendas que como sector ingresaban la noche del lunes.

Para ello, trabajaron el fin de semana en oficinas del Senado en Santiago, donde antes funcionó la Comisión Experta, pero en la jornada del lunes decidieron reunirse en la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y le dejaron la sede santiaguina del Congreso a las tres bancadas de la derecha (Republicanos, UDI y RN-Evópoli) para negociar sus enmiendas.

Querían un espacio más privado y sin prensa cerca, que estuvo apostada todo el día en el edificio de Morandé. El objetivo de todo ese trabajo, según señaló una consejera oficialista, era “profundizar el Estado social y democrático de derechos en el marco de la defensa del anteproyecto“, refiriéndose al texto confeccionado por la comisión experta.

Por cierto, durante semanas hubo una diferencia profunda que marcaba las negociaciones de las tres bancadas oficialistas: defender dicho documento o apostar a más “e intentar correr el cerco lo más posible”.

Esta última era la estrategia empujada por Karen Araya y Fernando Viveros (dos consejeros constitucionales del Partido Comunista), pero fue tan minoritaria al interior del oficialismo que no hubo espacio ni siquiera para debatir esta posición. La decisión de no llevar enmiendas con reformas profundas en derechos sociales fue crítica para el PC, aunque allí dicen que no existe molestia con sus aliados, sólo “diferencias estratégicas”.

En la reunión interna de todos los lunes de la cúpula comunista, el tema más relevante fue “la decisión tan moderada” del resto de los consejeros del bloque de izquierda, pero se optó por hacer presente la molestia, dar vuelta la página y hacia afuera seguir mostrando unidad en el bloque (al menos, por ahora).

En función de todo eso, los consejeros oficialistas tomaron la decisión de arroparse en el anteproyecto, que a juicio de ellos representa una Constitución acordada de forma transversal y que permite el diálogo democrático en el Congreso, por lo que lo califican como el mejor camino para las fuerzas progresistas.

Esta estrategia significó presentar pocas enmiendas y las que se hicieron están todas “alineadas con el espíritu del anteproyecto”, según una fuente. Además, van a hacer propias algunas iniciativas populares de norma que lograron las 10 mil firmas, en temas como huelga, trabajo digno, vivienda digna, paridad y derechos animales, entre otros.

Es tan clara la estrategia oficialista de guarecerse del huracán de la derecha en el texto de los expertos, que la delegada de la bancada Convergencia Social, María Pardo, indicó que “el anteproyecto es un buen texto, un texto con calidad técnica y un texto que representa un avance y una propuesta de Constitución habilitante para nuestro país”.

Las enmiendas

Entre las enmiendas que presentó el oficialismo destacan las que fortalecen los derechos sociales, como el Estado con una función rectora en la prestación de salud, democracia paritaria, gratuidad en educación superior, reconocimiento de trabajo de cuidados y una profunda protección al medio ambiente, “todas encaminadas a fortalecer el espíritu del anteproyecto” dijo el consejero Christian Suárez (PS). También, algunas enmiendas que creen más “transversales” sobre seguridad y anticorrupción.

Además, presentaron enmiendas referidas al sistema político, como la incorporación de escaños reservados para pueblos indígenas y la incorporación de listas cerradas para las elecciones del Congreso (lo que implicaría votar por lista y no por un candidato, entre otras).

Pese a todo ello, dentro del “bloque de unidad” no hay nadie que crea que alguna enmienda oficialista relevante vaya a ser aprobada por el Consejo Constitucional, mayoritariamente republicano. En esta línea, el consejero Yerko Ljubetic (Convergencia Social) indicó que su sector estará atento “a la disposición política al momento de presentar las indicaciones”, poniendo la carga del futuro del proceso en la derecha.