Nueva Constitución: senadores oficialistas ven que el rechazo está a la vuelta de la esquina

Desde hace al menos un par de semanas, sectores del oficialismo y legisladores independientes del Senado comenzaron a avizorar que la nueva propuesta de Carta Magna, que redacta el Consejo Constitucional, tiene como un muy probable fin el volver a ser rechazada por la ciudadanía, como ya aconteció con el proyecto de la Convención Constitucional.

En ese marco, los senadores independientes Pedro Araya y Karim Bianchi, así como sus pares socialistas Juan Luis Castro y Fidel Espinoza, señalaron a El Mostrador, con mayor o menor énfasis, que el escenario para un segundo rechazo constitucional está a la vuelta de la esquina.

“El rechazo para la propuesta de Constitución es inminente, no porque la redacción sea controlada por el Partido Republicano, que quiere que se rechace el proceso: se va a rechazar porque nace desde un proceso que no es natural, es un proceso absolutamente forzado, que venía precedido de otro que fue monopolizado”, afirmó el senador Bianchi a este medio agregando que “la derecha y la izquierda tradicional colocaron sus expertos y bordes, luego el Partido Republicano ganó las elecciones de consejeros. Creo que se va a rechazar porque la gente vio que esto no era lo que buscó, que tenía que ver con pilares de seguridad social, educación, de la vivienda, de salud. Esto es una Constitución más política, que tiene que ver, incluso, con blindar la perpetuidad de los partidos políticos”, señaló el parlamentario por Magallanes.

Su par independiente, en comité del PPD, Pedro Araya, tiene una opinión todavía más crítica: “El proceso constitucional está fenecido (…). En la práctica, lo que hemos tenido hoy día es una suerte de péndulo. Pasamos de una suerte de Constitución que era de ultraizquierda a una Constitución de ultraderecha, y Chile no es un país de extremos”, afirmó el senador Araya a El Mostrador.

“Lamentablemente los republicanos de la derecha están cometiendo el mismo error en que incurrió buena parte de la izquierda en el proceso constitucional: el de ir a un maximalismo de ciertas ideas que no representan el sentir de los chilenos, y corremos el serio riesgo de que este nuevo proceso constitucional fracase por otro rechazo”, sostuvo el legislador por Antofagasta.

En el comité de senadores socialistas no existe mucho más optimismo, aunque los representantes del partido de Salvador Allende no pierden la esperanza de que en el debate del Consejo Constitucional pueda mejorar de alguna forma.

“Si quedara una Constitución con el modelo de todas las enmiendas que hizo el Partido Republicano, tal como ellos dicen que quieren que sea, y no hubiese contrapeso, es prácticamente imposible que pueda ser aprobada por la ciudadanía. Va a chocar con demasiados sectores, partiendo por Chile Vamos, y ni hablar de la izquierda, sobre un tipo de Constitución más regresiva que pudiera quedar, incluso respecto de la actual”, aseguró a este medio el senador Juan Luis Castro (PS).

Su par socialista, Fidel Espinoza, tiene una mirada similar. Según el legislador, “existe un serio riesgo de una Constitución que comience a instalar temáticas que la ciudadanía va a rechazar, como por ejemplo la liberación de los presos de Punta Peuco”. Asimismo, el senador Espinoza advirtió que “hay materias maximalistas que van a tener las mismas consecuencias que la Constitución que redactaron los irresponsables que nos llevaron a la derrota el 4 de septiembre. Eso sería, también, un fracaso tremendo en el sueño que tiene José Antonio Kast de ser Presidente de Chile”.

“Por lo tanto, yo espero que las semanas que vienen haya elementos que permitan conducir a un texto que sea propositivo desde el punto de vista de más derechos sociales, en la línea por la cual la gente salió a la calle en octubre de ese año”, concluyó el senador Fidel Espinoza (PS).

Por cierto, el pesimismo respecto del futuro de la nueva propuesta constitucional no proviene solo de la izquierda. Además de existir varias encuestas que muestran una evidente inclinación hacia el rechazo del texto que elabora el Consejo Constitucional, en la derecha también hay voces que estiman como una posibilidad muy latente el que la nueva Carta Fundamental fracase y una de ellas es la del presidente de la Fundación para el Progreso (FPP), Axel Kaiser, hermano del diputado republicano Johannes Kaiser. En declaraciones a CNN, Axel Kaiser señaló que “a mi modo de ver, se va a rechazar la propuesta de Constitución que propongan”, afirmando que “el Gobierno, la izquierda, no va a apoyar una Constitución que no sea de ellos tampoco y ya hay gente que está hastiada del tema de por sí no más, entonces, van a votar rechazo por votar rechazo. Me parece muy difícil que se apruebe”, señaló.