Grupo ultranacionalista amenaza al Presidente Boric, su hermano y fiscal Ximena Chong

El “Movimiento Chile Libre” también ha enviado una serie de mensajes amenazantes a dos alcaldes, Daniel Jadue (PC) y Mauro Tamayo, y a un ejecutivo del grupo Copesa, además de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La casilla de Gmail que figura como remitente de las advertencias está vinculada a un prepago, cuya identificación en la app Truecaller es “Julian Skate”. En una resolución judicial que autorizó una diligencia solicitada por la Fiscalía, el magistrado asegura que dos imputados serán “prontamente formalizados”.

Un grupo ultranacionalista autodenominado “Movimiento Chile Libre” realizó una serie de amenazas en contra del Presidente Gabriel Boric, su hermano Simón Boric y la jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, la fiscal Ximena Chong, a través de correo electrónico.

La investigación, que sustancia el fiscal Francisco Jacir, se ha llevado a cabo en reserva, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, a cuyos antecedentes accedió El Mostrador.

De acuerdo con la información, todo comenzó con un mail, que llegó a la casilla de un funcionario del Ministerio Público el pasado 23 de abril. El encabezado del mismo era “No a los inmigrantes, no a la delincuencia, no a violentistas” y en el mensaje se señalaba: “Dile a Ximena Chong que se cuide el culo la vieja de mierda y que no llame a nadie a declarar”.

Esta no es la primera vez que Chong recibe amedrentamientos. En octubre de 2022, cuando formalizó a un carabinero por su responsabilidad en la caída de un joven al río Mapocho, un grupo de ultraderecha dejó en su domicilio una carta amenazando de muerte a su hijo. Los responsables fueron detenidos por la BIPE y recientemente uno fue condenado y otro espera juicio.

El correo electrónico dirigido a Chong se sumó a otros que recibió Simón Boric, funcionario de la Universidad de Chile y hermano del Primer Mandatario, quien declaró ante la Fiscalía, donde confirmó que desde noviembre de 2022 ha recibido 47 e-mails del “Movimiento Chile Libre”, que también apuntan a su familiar directo. Fue ese mismo mes en que la casilla utilizada por la agrupación fue creada en la plataforma Gmail, acreditó la BIPE.

“Dile a Simón que se cuide, que ya sabe de nosotros porque somos uno de los varios movimientos nacionalistas que está saliendo en post, cansados de mentira”, se lee en uno de las comunicaciones digitales que recibió, a su vez, el académico de la misma casa de estudios, Cristián Cabalín.

La rectoría

En la indagatoria, Simón Boric manifestó una sensación de inseguridad, ya que los envíos han ido en aumento, pues además del recibido por Cabalín, llegaron también a otros compañeros de trabajo, por ejemplo, a la secretaria del gabinete de la rectoría de la casa de estudios, Angélica Gaete. Cabe recordar, además, que el hermano del Jefe de Estado fue agredido físicamente en septiembre del año pasado, mientras ocurrían disturbios en la alameda.

La Fiscalía requirió a la empresa Google, para saber quién había creado la casilla. En su respuesta, esta la asoció a un teléfono celular en modalidad prepago, cuya identificación en la app Truecaller es “Julian Skate”.

La revisión vinculada al Gmail entregó información relevante a la Brigada del Cibercrimen, pues la casilla está asociada a otra, que a su vez “Julian Skate” usa para recuperar la contraseña. Al recorrer la red, aparece ligada a una persona que ofrece puestos de trabajo para distintos oficios. Ante ello, el fiscal Jacir solicitó información a la compañía Entel, que colaboró de inmediato, entregando las direcciones IP relacionadas con el número de celular.

Jacir hizo lo propio con WOM, pero en su respuesta aseveró que carecía de la capacidad de proporcionar los datos. En tanto, Movistar requirió una autorización judicial para cumplir con la solicitud del Ministerio Público. Por esta razón, el persecutor pidió que el Séptimo Juzgado de Garantía obligara a la firma de comunicaciones a cumplir lo requerido.

El titular del tribunal, Freddy Cubillos, resolvió la solicitud prontamente y agregó que hay dos “imputados próximos a ser formalizados”.

Los mails de la agrupación ultranacionalista también llegaron a la Comisión Chilena de Derechos Humanos y al gerente comercial del grupo de medios Copesa, Horacio Werth.

El “Movimiento Chile Libre” se adjudicó en 2022 otras amenazas. La primera contra el alcalde de Recoleta, el PC Daniel Jadue, y su par de Cerro Navia, Mauro Tamayo. Ante ello, se presentaron sendas denuncias.