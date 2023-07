Exdirectora de liceos emblemáticos culpa a rectora del Aplicación por “sobreideologizar” estudiantes

Lilian Vincent, exdirectora del Barros Borgoño y del Darío Salas, acusó a la actual rectora interina del Liceo de Aplicación, Paola Santos, de “sobreideologizar” a los estudiantes, a raíz del caso de un alumno que está en coma inducido y con parte de su cuerpo quemado tras manipular un artefacto incendiario al interior de la toma del establecimiento. La académica apuntó a los “adultos responsables” y a algunos apoderados suplentes que tendrían intenciones políticas. A pesar de la esperanza de revertir la situación, destacó la necesidad de aplicar medidas formativas para erradicar la violencia en los liceos emblemáticos. En este sentido, hizo un llamado al ministro de Educación, el profesor Marco Antonio Ávila: “Tiene que cumplir su deber”.

En octubre de 2022, el director del Liceo de Aplicación, Humberto Garrido, presentó su renuncia al cargo tras la petición de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago. La dimisión de Garrido ocurrió en medio de una seguidilla de incendiarias manifestaciones de grupos de estudiantes. En diciembre, la alcaldesa Irací Hassler (PC) designó como rectora interina a Paola Santos, que había sido cuestionada cuando era docente del Liceo Darío Salas por aplicar una evaluación de compresión lectora a alumnos de cuarto medio empleando un artículo de opinión titulado “Intervenir los liceos y escuelas ‘a la gringa’: Una pésima idea”. En el texto se exponía una postura contraria a la Ley Aula Segura y a algunas medidas propuestas desde el gobierno de Sebastián Piñera. Ante esta situación, se ordenó un sumario en noviembre de 2019, el cual estuvo abierto por casi 2 años y finalmente fue sobreseído en octubre de 2021.

El establecimiento en el que estudió el actual abogado Carlos Peña y el senador Daniel Núñez o el periodista Emilio Sutherland y el artista Alejandro Jodorowsky suspendió sus clases este lunes 24 de julio de 2023, a raíz del delicado estado de salud que atraviesa un estudiante de 16 años que resultó con graves quemaduras durante la toma del liceo. El adolescente se mantiene en coma inducido y con el 25% de su cuerpo comprometido.

La situación es insostenible y según la exdirectora del Liceo Manuel Barros Borgoño y del Darío Salas —ambos emblemáticos— una de las responsables es la actual rectora interina de la institución. Lilian Vincent apuntó a Paola Santos por utilizar evaluaciones para “sobreideologizar” a los estudiantes.

Vincent señaló que cuando estuvo al mando del Liceo Darío Salas en 2019 se encontró con estudiantes “muy radicalizados, muy violentos”. Tanto así que empaparon con bencina a una profesora. Encapuchados vestidos con overoles blancos intentaron realizar un corte de calles en calle San Diego, en las afueras del establecimiento. Daniela Torres, asistente de educación del establecimiento, denunció que estos encapuchados, que estaban tanto al exterior como al interior del liceo, intentaron abrir el portón que ella estaba sujetando. No obstante, ella los encaró, les prohibió el paso y amenazó con sacarles la capucha si se acercaban. Pese a estas órdenes, los encapuchados no obedecieron y estuvieron muy cerca de prenderle fuego a su cuerpo cubierto de acelerante.

“No son los estudiantes, sino los adultos”

La exdirectora de colegios emblemáticos sostuvo que en la medida en que se utilizan instrumentos de evaluación para cuestionar la ley o al gobierno de turno, finalmente se está haciendo “intrínsecamente que alumnos se revelen”. Pero lo peligroso, dijo, “no son los estudiantes, sino los adultos”. Por eso, Lilian Vincent habló de abandono de deberes, culpando a adultos tanto dentro del establecimiento como dentro de la Municipalidad de Santiago.

Lilian Vincent, profesora de Biología, señaló que, además de funcionarios que utilizarían la plataforma pedagógica para sobreideologizar a los estudiantes, dentro de los establecimientos hay apoderados suplentes o “apoderados padrinos” que “utilizan Santiago como una plataforma política para obtener cargos a posteriori”. Se trata de apoderados que, con el consentimiento de los padres, apadrinan estudiantes con “problemas familiares”. Un ejemplo sería la concejala Dafne Concha, sindicada por Lilian Vincent como “asesora” de estudiantes que participaban en tomas y manifestaciones.

“La violencia no la vamos a erradicar si no sacamos a estos adultos, que son pocos. La mayoría de los profesores son muy preocupados, pero hay unos pocos que utilizan para sus fines personales y políticos”, precisó la exdirectora de colegios emblemáticos.

“Los directores están atemorizados”

Respecto a los implementos utilizados para hacer barricadas o bombas molotov, Vincent también apunta a quienes “encubren” a los jóvenes que, por ejemplo, se agrupan en los baños del establecimiento para fabricar bombas molotov. “Hay adultos que no realizan acciones formativas”, criticó, señalando una vez más a las autoridades de los departamentos de educación.

“Si colocan a un rector que puede manejar la situación, ordenar la casa, aplicar acciones formativas, explicar a los alumnos cuáles son las consecuencias, las acciones violentas bajan”, planteó Lilian Vincent. Pero, ¿por qué no se realizan estas acciones? “Los directores están atemorizados”, explicó, junto con afirmar que esto también le sucedió a ella. “Fui perseguida, demandada, cuando asumió la actual alcaldesa (Hassler), me inventó un sumario y me desvinculó”.

Los sumarios y los despidos son “el miedo que tienen los rectores si aplican la ley” en colegios, y además, mencionó, “somos amenazados por este tipo de violentistas”.

“En mi oficina detonaron bombas, mi oficina fue quemada, el costo es muy alto para uno y para las familias, más no teniendo respaldo del jefe directo que es el sostenedor”, comentó.

Ministro Ávila “tiene que cumplir su deber”

Pese a todas las acciones violentas registradas en el último tiempo, Lilian Vincent ve con esperanza que la destrucción de los liceos emblemáticos se pueda revertir. “Y se va a revertir en la medida en que las autoridades no hagan abandono de sus deberes y apliquen la ley actual”. Sostuvo que “tenemos las herramientas para ayudar a erradicar la violencia, ayudar a los estudiantes, pero hay que aplicarlas”. En este sentido, hizo un llamado al Ministro de Educación, el profesor Marco Antonio Ávila.

El jefe del Mineduc, sentenció, “tiene que cumplir su deber”: “Tomar estudiantes y llevarlos a otros establecimientos donde finalmente existan los profesionales apropiados para poder ayudarlos y sacarlos del camino de la violencia”.

Estos estudiantes, remarcó, son pocos, pero son muy violentos, amedrentan al resto y “secuestran la educación perjudicando a toda la comunidad”.