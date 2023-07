Polémicos dichos de consejera republicana: “No me gustan los gatos, por qué debería tener empatía”

“Hay personas que no les gustan los gatos, por ejemplo, entonces la educación basada en empatía puede ser forzada. A mí no me gustan los gatos, entonces yo diría por qué tendría que tener empatía con los gatos”, indicó la consejera del Partido Republicano Claudia Mac-Lean.

La consejera del Partido Republicano, Claudia Mac-Lean, generó polémica en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales cuando se debatía sobre las enmiendas que se introducirán en el capítulo de Medio Ambiente del proyecto de nueva Constitución que redactará el Consejo Constitucional.

Mac-Lean al referirse a una parte de la enmienda sobre los animales, acotó que existía una complejidad en el documento con respecto a la palabra empatía. “Hay una complejidad en la que ustedes dicen que una educación basada en la empatía y el respeto, y encuentro que la palabra empatía es difícil porque hay gente que no quiere empatizar con los animales”, inició.

“Hay personas que no les gustan los gatos, por ejemplo, entonces la educación basada en empatía puede ser forzada. A mí no me gustan los gatos, entonces yo diría por qué tendría que tener empatía con los gatos”, agregó.

Sus dichos fueron viralizados en internet donde se le criticó su postura y comentarios acerca de los animales.