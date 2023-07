Control PS: Elizalde pide a senador Castro bajar las pasiones en sus críticas al Gobierno

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), se comunicó este fin de semana con el senador socialista Juan Luis Castro, para manifestarle la molestia de La Moneda por sus cuestionamientos contra el Frente Amplio por el “Caso Convenios”, luego de que este afirmara que “le daba una vergüenza enorme estar apoyando al gobierno”. El diálogo se sumó a otro, bastante más áspero, entre el secretario de Estado y el senador Fidel Espinoza. Según testigos, en un almuerzo del Comité, este último le espetó a Elizalde: “Tus presiones no las voy a aceptar, tú a mí no me vas a callar”.

El legislador por O’Higgins, en duros términos, criticó el sábado pasado en Meganoticias al Frente Amplio asegurando que “idearon un mecanismo para poder defraudar, para poder robar, y adjudicarse giros”. Y añadió : “Es un aprovechamiento infinito. Son 13.000 millones los que ya el Contralor detecta en 29 fundaciones es un escándalo de marca mayor. Perdónenme que se los diga, pero a mí me da una vergüenza enorme estar apoyando al Gobierno”.

Terminada la entrevista, el ministro Elizalde, ex presidente del PS y del Senado, se comunicó con Castro. Algunos dirigentes socialistas dicen que fue vía telefónica. Otros, que fue a través de mensajes de WhatsApp. De cualquier forma en el diálogo -que se desarrolló en un buen tono, aseguran las fuentes- el secretario de Estado le expresó el malestar de La Moneda porque “los mensajes y críticas al Gobierno se transmitan adecuadamente”.

Ello, especialmente, considerando que este miércoles el presidente Gabriel Boric convocó a un cónclave en Cerro Castillo, y que le resultaba incómodo a Palacio continuar tensando la relación con el Frente Amplio.

No era la primera intervención de Elizalde con su excomité de legisladores para morigerar los ánimos por el caso RD-Gate. El martes pasado, en un almuerzo con los senadores en el Congreso, el secretario de Estado, y líder del tercerismo en el PS, le planteó al parlamentario Fidel Espinoza “su inquietud y molestia” por sus cuestionamientos contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

Espinoza ha expresado sus reproches contra Montes en varias oportunidades. En la última ocasión reparó que “pasaron por sobre sus narices e hicieron todo lo que hicieron los señores de Revolución Democrática”.

La ocasión era el segundo almuerzo consecutivo donde Elizalde enfrentó a Espinoza y, cuentan testigos de la merienda a El Mostrador, el senador le respondió con dureza: “A ti sólo te preocupa que no caiga Montes, pero tus presiones no las voy a aceptar. Tú a mí no me vas a callar”, retrucó el senador por Los Lagos al secretario de Estado.

También, desde la mesa directiva le han expresado a los dos senadores la inquietud de La Moneda por sus cuestionamientos, porque “no se gana nada al pegarle al propio gobierno, aunque las críticas de fondo son compartidas contra RD”. De hecho, Fidel Espinoza fue removido de la comisión política del PS

Estos temas serán analizados este lunes a las 19 horas, en una reunión de la directiva del PS. En la tabla de materias destaca la molestia de La Moneda con las críticas, que según sostienen en la mesa, no representan la opinión de la colectividad. También se conversará sobre las propuestas y el análisis con que los socialistas llegarán a Cerro Castillo el próximo miércoles.