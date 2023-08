Exdiputado Andrade y gestión del Presidente Boric: “Es un gobierno de mierda pero es mi gobierno”

El histórico militante socialista y exministro del Trabajo ocupó una frase oriunda de la Unidad Popular para expresar su opinión frente a la situación actual del Gobierno, en medio de los cuestionamientos por el Caso Convenios.

El exministro del Trabajo y exparlamentario del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, abordó la crisis actual por el Caso Convenios, en la que comentó su postura ante las críticas que se le han hecho desde diversos flancos a la administración del Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido, el otrora titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social en el primer periodo de la expresidenta Michelle Bachelet dijo, en el matinal Tu Día de Canal 13, que “ayudemos a resolver el problema, esa es mi lógica, porque este es mi Gobierno, con un montón de críticas”.

El exparlamentario explicó que se considera partidario del actual Mandatario, pero hizo una crítica ocupando de referencia una frase proveniente de la Unidad Popular. Así, Andrade afirmó que “yo tengo la mejor opinión del Presidente Boric”.

Sin embargo, apuntó que “voy a parafrasear, a propósito de las críticas que van desde mi propio sector, del oficialismo, voy a parafrasear a propósito de los 50 años, una frase de un obrero en la época de la UP, y perdónenme la expresión, que dijo: este es un gobierno de mierda, pero es mi Gobierno”.

“Esa expresión muestra una línea de conducta”, expresó el militante del Partido Socialista. “Por algo la estoy diciendo. No diría cosas que no me representan”, reconoció Andrade.

