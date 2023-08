Nicolás Valenzuela, Cristóbal Cuadrado y Giovanna Roa: los nuevos rostros del Consejo Político de RD

En medio de la crisis más grande que enfrentan Revolución Democrática y el Frente Amplio se llevaron a cabo los comicios internos del partido, que definieron los integrantes del Consejo Político Nacional, del Tribunal Supremo y las Directivas Regionales de la colectividad. De los 24 integrantes, existen rostros conocidos que pretenden mantener la línea de RD a flote como partido transformador de izquierda. Se trata de Nicolás Valenzuela Levi, director de Metro S.A., quien durante el estallido llamó a evadir este transporte público; Cristóbal Cuadrado Nahum, exsubsecretario de Salud del actual Gobierno, quien duró menos de un año en el cargo: y la exconvencional Giovanna Roa. Esta elección pretende configurar la estrategia para enfrentar el difícil momento político por el caso Democracia Viva.

Los comicios para elegir al Consejo Político Nacional, las directivas regionales y el Tribunal Supremo de Revolución Democrática se dieron a conocer ayer en la noche en un escenario de crisis al interior del partido. El destape del Caso Convenios y en particular el de Democracia Viva abrió una herida en el partido que por ahora se ve crítica. Si bien las elecciones internas estuvieron a punto de posponerse, solo se determinó para la presidencia del partido, puesto que en el contexto de crisis, cambiar de administración podía ser aún más complejo. Con una participación muy baja, cosa que se esperaba, aparecieron nombres ya conocidos que integrarán este órgano.

El Consejo Político Nacional es el órgano de mayor poder al interior del partido en coordinación con la directiva. Está compuesto por 28 integrantes y tienen por objetivo impartir orientaciones al presidente de la colectividad, tomar acuerdos sobre la marcha del partido e impartir orientaciones sobre las políticas públicas relevantes para la colectividad, entre otras labores.

La integración del CPN se configura de la siguiente manera. Catorce integrantes de las Directivas Regionales que se distribuyen a lo largo del país y seis los representantes de Frentes y Comisiones. El primer grupo se refiere a un conglomerado del partido que enfoca su actividad en lo territorial y “en la calle”, como advierten fuentes internas del partido y el segundo se refiere a aquellos grupos que tienen una labor más estratégica e ideológica, en donde se ponen en cuestión las ideas y se reproducen los contenidos que se discutirán en el partido. Por último, 8 integrantes se elegirán a partir del porcentaje de votación que obtenga cada lista inscrita en las votaciones, donde cada una tiene matices respecto a la conducción y futuro del partido.

Estos son algunos de los integrantes del nuevo Consejo Político Nacional de Revolución Democrática:

Nicolás Valenzuela Levi (36): Conocido militante de RD, fue secretario general, y causó polémica luego de que este Gobierno lo nombrara como director de la empresa estatal Metro S.A. Y es que horas más tarde de que fuese nombrado, la arqueología de Twitter hizo reflotar un tuit del Valenzuela del 2019 en el que llamaba a “evadir, no pagar, otra forma de luchas #EvasiónMasiva”. Este, mientras el RD se encontraba en España.

Ante eso, el sobrino del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FREVS), declaró que “respecto a los cuestionamientos que he recibido producto de un tweet publicado hace un par de años, durante el estallido social, me gustaría aclarar: estoy honrado de ser uno de los siete miembros del directorio de una de las empresas públicas que más aporta a la equidad”. “Por esa razón, me parece que descontextualizar y sobredimensionar un tweet publicado en un momento complejo para Chile, no corresponde”.

Es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ahí generó cercanía con el ministro Giorgio Jackson al ocupar el cargo de Secretario General de la FEUC en 2009. En la misma universidad hizo un máster en Desarrollo Urbano y más tarde hizo un máster en estudios del desarrollo y un doctorado en economía territorial por la Universidad de Cambridge.

Valenzuela también participó como coordinador territorial de la campaña de Josefa Errázuriz por la municipalidad de Providencia en 2021. Ahí se desempeñó como Secretario de Planificación y fue entrevistado por La Segunda por diversos temas, entre ellos, por un déficit de ejecución presupuestaria. Ahí, comentó de la relación entre RD y Michelle Bachelet: “ “No tenemos ningún problema en señalar que somos estrechos colaboradores del gobierno de Michelle Bachelet en materias como educación. Pero en otros aspectos estamos más bien expectantes como, por ejemplo, sobre cómo se va a llevar adelante una nueva Constitución”.

Cristóbal Alfonso Cuadrado Nahum: Médico, Magíster y Doctor en Salud Pública de la Universidad de Chile, fue subsecretario de salud del actual Gobierno. No alcanzó a cumplir un año en el cargo, pues fue foco de ataques al Gobierno por ser disidencia a la gestión de la Pandemia que llevó a cabo el ex presidente Sebastián Piñera y porque el 2022 firmó un oficio que dejaba sin efecto el uso de escáneres corporales en recintos penitenciarios y en el Sename porque, según advirtió, existía un potencial riesgo por radiación ionizante.

El problema se generó dado que la medida no fue consultada con el Ministerio de Justicia, quien era el responsable de esos organismos. El oficio, finalmente, quedó sin efecto.

Su salida significó la pérdida de la hegemonía del Colegio Médico al interior del Minsal, dado que fue reemplazada por la RD Andrea Albagli, quien construyó una carrera fuera del Colmed. La presencia del organismo colegiado estaba representada por el ex subsecretario de Redes Asistenciales Fernando Araos quien fue retirado del Gobierno el 13 de junio en medio de las crisis respiratorias.

Los anteriores fueron electos por Comisiones.

Giovanna Roa: diseñadora, fue Convencional Constituyente en representación del distrito 10, Región Metropolitana. También tuvo acercamiento con distintos personeros de RD cuando fue vicepresidenta de la FEUC participando en Nueva Acción Universitaria, movimiento que catapultó al actual ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson.

Roa obtuvo un 0,9% de los votos para llegar a la CC, pero fue “arrastrada” al interior de la Convención Constitucional por la alta votación que obtuvo su compañero de lista Fernando Atria, que consiguió un 12,34%. Incluso, su hija Antonia Atria fue asesora de Roa en el proceso constituyente, hecho que le valió duras críticas de la oposición. Roa, se defendió en esa oportunidad sosteniendo que “milito con Antonia Atria desde antes de conocer a Fernando. Trabajamos en el frente feminista de RD y es un privilegio construir con ella. Su trabajo político habla por sí solo y por eso le pedí que me acompañara en la CC. Sugerir algo ajeno a eso por quienes son sus papás es injusto”, advirtió en Twitter.