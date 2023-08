Senador Espinoza advierte “traición al Presidente” si Jackson y Crispi sabían de los convenios

El senador Fidel Espinoza (PS) siendo uno de los principales críticos de Giorgio Jackson (RD) bajó un cambio a sus reproches y apuntó a la derecha en sus críticas por las acciones tomadas por la UDI y la Cámara de Diputados en relación al ministro. Consideró que el ultimátum del gremialismo es un chantaje y afirmó que esto incluso podría fortalecer a Jackson. Además, cuestionó la solicitud de destitución del ministro a través de un proyecto de resolución, calificándolo de absurdo. Aunque ha tenido diferencias con Jackson, Espinoza cree que el Presidente debe resolver el problema y no los diputados o partidos. También aclaró que no ha sindicado a Jackson como líder del robo de computadoras, pero sostiene que si tenían conocimiento de los convenios con las fundaciones, tanto Miguel Crispi como Giorgio Jackson, incurrirían en “traición al Presidente”.

El ministro Giorgio Jackson sigue bajo fuego, tanto amigo como enemigo. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que le solicita al Presidente Gabriel Boric considerar pedirle la renuncia. Entre los votos a favor, hubo un par que llamó la atención. Uno de ellos fue el de la diputada Maite Orsini (RD), quien apoyó el proyecto, pero posteriormente lo rectificó. El otro fue el del diputado PPD, Raúl Soto, quien se sumó al llamado de la oposición. A esto se suma la intransigencia de la UDI para negociar cualquier reforma si no se concreta la renuncia del secretario de Estado frenteamplista.

Uno de los principales críticos del ministro Jackson es el senador socialista Fidel Espinoza, quien dice representar el “alma que queremos combatir la corrupción, caiga quien caiga”. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el legislador apuntó esta vez las críticas a la Unión Demócrata Independiente por la presión ejercida para que el Presidente remueva al más cercano de sus colaboradores, así como por la actitud de la Cámara de Diputados. “Yo he tenido públicas diferencias con Giorgio Jackson, pero considero que se han cometido errores garrafales en la última semana”, declaró.

El senador Espinoza hizo hincapié en el ultimátum que la UDI envió al Presidente Boric, donde exigían la salida de Giorgio Jackson como condición para apoyar sus reformas. El militante socialista calificó este acto como “un chantaje inaceptable en política” y afirmó que dicha estrategia solo consolida la posición del ministro en el gabinete.

“Un ministro no se saca de esa manera, yo creo que cuando un partido político hace eso, lo que hace es afirmar a un ministro”, argumentó Espinoza.

El parlamentario también cuestionó enérgicamente las acciones de la Cámara de Diputados en su intento de solicitar la destitución de Giorgio Jackson a través de un proyecto de resolución. Espinoza expresó su desconcierto ante lo que describió como “lo más absurdo” en su larga experiencia como diputado y senador. Sostuvo que los proyectos de resolución están perdiendo seriedad y pidió una rectificación en ese sentido.

A pesar de sus discrepancias con Giorgio Jackson, el senador Espinoza considera que el Presidente debe ser el encargado de resolver el problema, sin intervención de los diputados o partidos políticos exigiendo la salida del ministro. Insistió en que estas decisiones corresponden al jefe de Estado y no a actores externos.

Concluyendo su declaración, Fidel Espinoza hizo un llamado a abordar los desafíos gubernamentales de manera responsable y enmarcada en los procedimientos institucionales establecidos, respetando los roles y competencias de cada actor político.

Respecto al voto del diputado Raúl Soto (PPD), el senador Espinoza planteó que lo respeta, pero no lo comparte. “Creo que él (Jackson) es un problema para el Gobierno, pero es un problema que tiene que resolver el Presidente y no los diputados pidiendo su salida, ni un partido pidiendo su salida del gabinete”, concluyó.

“A lo mejor mis palabras fueron un poco duras”

Cabe mencionar que el senador Fidel Espinoza también pidió la renuncia del ministro Jackson, afirmando: “eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos”. Sus dichos lo pusieron en la primera línea de la controversia y llevó a Camila Vallejo a decir que era difícil “considerarlo del sector”.

Consultado por sus propios dichos, que ase asemejan a la carta de la UDI, el senador explicó que primero no cree que el robo de computadores haya sido algo un “robo común” como dijo la Fiscalía. Tampoco cree que haya sido “el cuento el tío”. “Creo que aquí fue algo planificado o de cercanos al ministro o para perjudicar al ministro, pero esto no fue un robo común”, sentenció Espinoza.

Respecto a la imputación sobre liderar una banda. “Me refería yo al tema, justamente, que yo le he denominado a la banda, de aquellos que idearon este mecanismo y que funcionaron en muchas regiones de manera bastante burda para defraudar al Estado. Me refiero a la gente de Revolución Democrática que operaron a través de fundaciones”, señaló.

“A lo mejor mis palabras fueron un poco duras”, reconoció el senador Espinoza, además de sostener que “una banda puede tener muchos significados”.

Traición al Presidente

“Nunca he sindicado a Giorgio Jackson como articulador del robo de computadores y la caja fuerte”, aseguró el legislador. Sin embargo, a su juicio, el ministro “tenía conocimiento” de lo que sería el Caso Convenios. Dijo que Giorgio Jackson “no está exento de haber sabido de que sus amigos de RD tenían conocimiento de esto. No es posible que no supiera”. En este sentido, también apuntó al jefe del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi (RD).

Si se comprueba que Jackson y Crispi tenían información sobre convenios sería —en opinión del senador Espinoza— “una traición de ellos al presidente”, porque “ponen en riesgo de que el día de mañana lleguen a incautar a La Moneda, cosa que nunca ha ocurrido, con una acción judicial, desde que se recuperó la democracia”.

Dichos de expresidente Frei: un retroceso en la lucha

El senador Fidel Espinoza, hijo de un diputado del Partido Socialista ejecutado en 1973, respondió a los dichos del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, donde llamó a no continuar debatiendo sobre una “verdad oficial” de lo ocurrido aquel 11 de septiembre de 1973.

“Tenemos un gran futuro si lo hacemos entre todos, si lo hacemos bien. Por Dios que estamos peleados en este país, por Dios que discutimos de todo. No sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial. Por eso miremos hacia el futuro y pensemos que es posible, si lo hacemos entre todos y lo hacemos bien”, fue lo que manifestó el exjefe de Estado en un seminario de Clapes UC.

“Que lo diga él, que también le mataron su padre, lo encuentro inaceptable”, expresó Fidel Espinoza. Y agregó que dichos del expresidente Frei “es un retroceso en la lucha por la reivindicación mundial de los derechos humanos desde nuestro querido Chile”.