Senador Huenchumilla (DC): Partido Socialista “no está a la altura de lo que ha sido en la historia”

El senador Francisco Huenchumilla emitió una enérgica crítica al Partido Socialista (PS), lamentando la actual disputa oficialista que considera perjudicial para su histórica reputación y efectividad política. Expresó su decepción por las peleas internas y las actitudes de ciertos miembros que agudizan la discordia, subrayando que el PS no ha estado a la altura de su legado. Huenchumilla señaló que este conflicto interno obstaculiza la capacidad de actores externos de colaborar y promover un proyecto político alternativo. “Si yo veo un desorden ahí, ¿qué incentivo tendría yo para decir voy a ayudar a este gobierno? ¡Primero ordénense! Eso les pido”. También abordó la disputa por la derecha y los dichos de la CPC sobre el Gobierno.

“Veo un desorden político en el gobierno, fuego amigo, no hay acuerdo para dónde van, qué ofrecen a la ciudadanía. Lo he dicho. Tengo la mejor disposición de ayudar, no soy senador de gobierno, pero les pido que se ordenen ustedes. Cómo me piden que me inmole votando a favor del gobierno si ustedes mismos no son capaces de ordenarse”, expresó el senador Huenchumilla, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Huenchumilla, aunque no forma parte de la coalición gobernante, manifestó su disposición a colaborar, pero destacó que es esencial que el gobierno resuelva sus diferencias internas para generar confianza y lograr avances significativos en su gestión. En este sentido, apuntó a los roces que han habido entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático.

Cabe mencionar que, pidiendo su salida e incluso acusándolo de liderar una banda, el senador socialista Fidel Espinoza ha sido el principal crítico en el oficialismo del ministro Giorgio Jackson (RD), a raíz del Caso Convenios. Además, recientemente, la Cámara aprobó un proyecto de resolución que pide al Presidente Boric evaluar la renuncia del titular del Ministerio de Desarrollo Social con el voto del diputado PPD Raúl Soto.

El senador Huenchumilla cuestionó la dinámica interna del Partido Socialista (PS), señalando que las luchas internas y disputas de poder están perjudicando la imagen y la efectividad de la agrupación política. “Esperaría mucho más del PS que una pelea entre ellos mismos, cuando vemos que distintos actores del partido son los que le echan carbón al fuego. No está a la altura de lo que ha sido en la historia de Chile del PS”, afirmó.

Huenchumilla destacó la importancia de la unidad interna no solo para el gobierno, sino también para actores externos que podrían brindar apoyo en la construcción de un proyecto político alternativo al conservadurismo. Además, advirtió sobre la compleja situación en el espectro político de derecha, con la irrupción de los Republicanos en el Consejo Constitucional, lo que ha llevado a una competencia por la posición más firme frente al Gobierno del Presidente Boric.

El buenismo no da rédito

“La derecha está condicionada por la irrupción de los Republicanos en el Consejo Constitucional. Eso produjo un terremoto en la derecha tradicional porque fueron derrotados en su cancha por un partido más extremista de derecha”, señaló, además de recalcar que lo está en juego es qué derecha tendremos en los próximos años.

El legislador DC también tuvo palabras para la intransigencia del gremialismo, que condicionó el diálogo sobre reformas con el Gobierno a la salida del ministro Jackson. “En la UDI se dieron cuenta que ‘el buenismo no me da mucho rédito’, y por eso vemos a Javier Macaya que aparecía antes como un hombre muy equilibrado, y hoy pide la renuncia de Jackson y quiere posicionarse como el más duro”.

La disputa por en la derecha también tendría influencia sobre el proceso constitucional. Según Huenchumilla, hay mucha gente que no tiene el mayor interés en que la nueva constitución se apruebe y no va haber un tercer proceso. Ante esto, mencionó, “vamos a entrar a reformar la Constitución del 80 con acuerdos en el Congreso”. Dicho de otra forma: “Rechacemos la constitución de los Republicanos y pongámonos de acuerdo con la actual correlación de fuerzas en el senado, la cámara y cambiemos la actual constitución en el parlamento con los 4/7, pero la derecha está en esa encrucijada porque tiene que ver si le da la mayoría a republicanos”.

Empresarios siempre han sido los poderes fácticos detrás de la derecha

El senador también abordó la participación de los empresarios en la esfera política, calificando de “impresentable” la injerencia del presidente de un gremio (la CPC) en la conducción política del gobierno. Aunque reconoció su derecho a opinar sobre asuntos económicos, instó a limitar su influencia en decisiones gubernamentales más allá de ese ámbito.

Este jueves, el presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes, sostuvo en entrevista con Radio Universo que el Presidente Boric “es el que tiene la responsabilidad hoy día de sacarnos de donde estamos, porque, de lo contrario, vamos a seguir en un tira y afloje político que no nos ayuda”.“Cuesta, pero yo creo que más vale ponerse colorado una vez que rosa cien veces y creo que las decisiones hay que tomarlas, para eso nos gobiernan”, agregó.

El ministro de Hacienda Mario Marcel le contestó durante la promulgación de la Ley del Royalty Minero: “En mis años en que he seguido en la política no recuerdo a un dirigente empresarial que se pronuncie respecto de la decisión de mantener o no a un ministro en el gabinete. Yo creo que vivimos en un país con un régimen presidencial, donde es el presidente quien define sus equipos de colaboradores y, por lo tanto, me parece que es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial”.

Por su parte, la ministra del Interior Carolina Tohá comentó este viernes que “el problema es cuando se hacen presiones públicas sobre el Presidente de la República, y no de parte de cualquiera, sino que de un mundo que tiene la influencia y el poder que tiene el mundo empresarial, y yo en eso pediría prudencia”.

“Los empresarios en Chile siempre han sido los poderes fácticos detrás de la cara política de los partidos de derecha, es una cuestión histórica en Chile. Me parece impresentable que el presidente de un gremio quiera inmiscuirse en la conducción política señalando al gobierno lo que tiene que hacer o no en materia de gabinete. Entiendo que puedan opinar de economía, impuestos, inversión, pero ya es como mucho que se metan en esa área”, manifestó el senador Huenchumilla en El Mostrador Vodcast.

Huenchumilla enfatizó que la capacidad del gobierno para avanzar en reformas y cambios significativos está directamente ligada a su capacidad para resolver sus problemas internos y forjar acuerdos sólidos. Su llamado a la cohesión política y la focalización en las necesidades de la ciudadanía resuena en un momento crucial para la política chilena, donde la dirección futura del país está en juego.

El senador y miembro de la Comisión por la Par y el Entendimiento convocada por el Gobierno también se refirió a los últimos ataques incendiarios registrados en La Araucanía. Sostuvo que esta situación “es una continuidad de una estrategia de un sector del mundo mapuche que dejó de creer en las vías institucionales y en el Estado y ha usado este mecanismo para obtener respuesta de cuestiones que se arrastran por décadas”. Además, dijo ver una respuesta errática del Estado, de distintos gobiernos, aunque pone sus esperanzas en el trabajo de la comisión que abordará la restitución de tierras ancestrales.

Finalmente, consultado por las declaraciones del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien recomendó “no sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial”, el senador Huenchumilla se mostró en desacuerdo. “Es su opinión, pero yo no la comparto”.”Chile todavía no sana las heridas de hace 50 años, el golpe de estado nos sigue dividiendo”.