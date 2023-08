Ex ministro de Salud Jaime Mañalich afirma que las Isapres están muertas y critica Ley corta

la ley corta de Isapres no es del agrado del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien dice que lo que pretende la ley corta es que “se legalice un espejismo”, porque si las Isapre “reconocieran hoy la deuda que la Superintendencia de Salud informó, estarían ya en insolvencia”.”Vamos en 2,8 millones de beneficiarios y cayendo yo calculo que en dos a tres años el mercado beneficiario de Isapre va a quedar como en 800,000 personas lo que va a ocurrir es que va a ver una cotización del 7% a algún ente público que va a requerir una inyección de recursos cálculo de uno, 5 billones de pesos”, aseguró Manalich

El ex ministro de Salud del presidente Sebastián Piñera, Jaime Manalich, aseguró que la ley corta de Isapres que se tramita en el Congreso “sólo busca ganar tiempo porque las Isapres están muertas”.

En una entrevista con el diario El Mercurio el médico y el secretario de Estado sostuvo que el gobierno de Gabriel Boric necesita “al menos una victoria en su programa presidencial” ya que, conforme a su avisoramiento político, “no va a haber reforma tributaria ni reforma a las pensiones por lo que el único punto que puede anotarse es decir terminamos con el sistema de Isapre”.

El ex titular de Salud, abordó el escenario de las Isapres que se vio agudizado por el fallo de la Corte Suprema, hace algunos meses, en que las obliga a aplicar una tabla única de factores para calcular el precio de los planes y que les exige restituir posibles cobros en exceso realizados a sus afiliados, los cuales la Superintendencia de Salud cifró en 1.400 millones de dólares, lo que según algunos especialistas harían colapsar a las aseguradoras privadas. Para dar respuesta a este posible colapso y a los cobros indebidos, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley corta que pretende fortalecer a FONASA y generar facilidades para que las aseguradoras devuelvan los montos a sus afiliados.

Sin embargo, la ley corta de Isapres no es del agrado del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien dice que lo que pretende la ley corta es que “se legalice un espejismo”, porque si las Isapre “reconocieran hoy la deuda que la Superintendencia de Salud informó, estarían ya en insolvencia”.

El ex Secretario de Estado agrega que sólo se busca ganar tiempo porque nosotros sabemos que las Isapres están muertas. Según explicó en conversación con el diario El Mercurio, sólo existían dos caminos posibles. “Uno que plantea que es un Seguro Único de Salud Estatal y advierte que el Gobierno ya está avanzando en eso, con un programa de Salud Primaria Universal en cinco comunas, al igual que el financiamiento de las listas de espera, que ya no está yendo al sistema privado, por lo que a su juicio la estatización de la salud ya está ocurriendo. Según sostuvo Mañalich, un segundo modelo sería uno en el cual exista un Fondo de Compensación de Riesgo y luego varios seguros públicos y privados que no reciben una cotización, sino un pago per cápita por la cantidad de gente inscrita”, indicó.

Según sostuvo Isapre se están minimizando las coberturas están motivando a la gente a que se cambie a planes más baratos Por el tema de los elevados precios están terminando con los prestadores los convenios y las Isapre se van a ir disminuyendo sus carteras. “Vamos en 2,8 millones de beneficiarios y cayendo yo calculo que en dos a tres años el mercado beneficiario de Isapre va a quedar como en 800,000 personas lo que va a ocurrir es que va a ver una cotización del 7% a algún ente público que va a requerir una inyección de recursos cálculo de uno, 5 billones de pesos”, aseguró Manalich