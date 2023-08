“No tengo cómo creerles”: Diputada Fries dice que derecha no cambiará actitud con salida de Jackson

La diputada oficialista considera que no existen fundamentos sólidos para respaldar la nueva acusación constitucional que el Partido Republicano presentará contra el titular de Desarrollo Social. Además, sostiene que la actual derecha carece de la voluntad necesaria para alcanzar acuerdos. Enfatiza que no encuentra razones para creer que cambiarán su actitud con la salida de Jackson, ya que no ha observado ninguna disposición para llegar a acuerdos tanto en comisiones como en Sala. Aunque los detalles precisos del libelo aún no se han revelado, Fries asegura que respaldarán la decisión del Gobierno, ya sea que el ministro continúe en su cargo o sea removido. La parlamentaria también abordó la agenda de seguridad y comentó las recientes declaraciones del expresidente Piñera sobre el golpe de Estado.

“Aquí hay una obsesión de pegarle al Gobierno a través del ministro Giorgio Jackson”. Esta es la reflexión de Lorena Fries, diputada de Convergencia Social, el partido del Presidente Gabriel Boric, después de que el Partido Republicano anunciara una nueva acusación constitucional contra el titular de Desarrollo Social. Hasta el momento, parece que toda la coalición Chile Vamos se uniría a esta acción, debido a lo que aseguran es la responsabilidad política del ministro en el caso Convenios. El recurso se presentará el próximo lunes 14 de agosto.

Según la diputada Fries, en el eventual libelo contra Jackson, “hay una operación política mayor”, ya que no ve antecedentes para que esto se pueda llevar a cabo.

Cabe mencionar que el anuncio tomó por sorpresa incluso a la propia oposición. Y, si bien la UDI, RN y Evopoli se han alineado con la acusación, reconocieron que aún tienen que revisar los antecedentes, acción que llevarán a cabo este fin de semana junto a sus abogados.

“Yo creo que la derecha hoy día no es la misma derecha de los acuerdos y eso se refleja en el Congreso. Sacar al ministro Jackson sería un costo para el Gobierno que no tiene ninguna ganancia desde el punto de vista político. Mediáticamente, todo se ha enfocado en dañar a través del ministro Jackson, y lo que se le imputa injustamente es que sería el autor intelectual de la corrupción, lo que no tiene nada que ver con la acusación ni con los antecedentes. Además, no creo que la falta de voluntad política de la derecha para avanzar en acuerdos se resuelva con la salida del ministro Jackson”, afirmó la diputada Lorena Fries en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

De todas formas, la parlamentaria del Frente Amplio sostiene que el Gobierno debe tomar una decisión y que la apoyarán, ya sea que el ministro Jackson continúe o sea removido del gabinete. Esto, aunque “todavía no conocemos los antecedentes que se le van a imputar”. Una vez se conozcan, añadió la legisladora, veremos “cuánta fuerza tenga esa acusación, ya que tampoco está claro que cuenten con los votos”.

Consultada sobre si podrían destrabarse las conversaciones que la oposición ha bloqueado con el Gobierno, como en el caso de las reformas tributaria y de pensiones, la diputada Fries recalcó que a la derecha “no tengo cómo creerles, porque lo que he visto en el Congreso es que incluso en acuerdos menores a los que se llega en torno a distintas agendas, como la de seguridad, generalmente después se deshacen por alguno de los actores de Chile Vamos”.

“No he visto ninguna voluntad de acuerdo, en ninguna de las comisiones en las que me toca trabajar, y tampoco la he visto en la Sala”, sentenció sobre la derecha.

En su opinión, “la derecha con la que la Concertación lograba grandes acuerdos ya no existe”.

El Estado, ¿un botín?

La derecha ha insistido en que se ha orquestado un mecanismo para defraudar al Estado. La diputada Lorena Fries no está segura de ello, aunque reconoce al menos dos factores: “la laxitud de las normas del Estado en materia de transferencias a fundaciones, que no son solo del gobierno central sino que también tienen que ver con la creación de las gobernaciones. Y creo que hay un grupo de personas que se aprovecha y se aprovechó de esa situación”. En este sentido, señaló, obviamente, “hay corrupción ahí”.

El mayor daño, eso sí, según Lorena Fries, es cuando se trata políticamente de avanzar hacia un Estado más fuerte, que brinde garantías de dignidad a las personas, y que esto venga del caso Convenios afectaría esa intención. “Pero si por mecanismo entendemos que hay un partido político involucrado en una forma de hacer del Estado un botín, eso no lo creo”, remarcó.

Frente Amplio no ha entorpecido agenda de seguridad

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que sanciona el porte injustificado de combustibles en manifestaciones. Pese a que la iniciativa es impulsada por el Gobierno, el Ejecutivo manifestó preocupación por una indicación aprobada que incluye pena de cárcel ante estos hechos.

“El Frente Amplio no ha entorpecido, salvo en asuntos muy puntuales, la agenda en seguridad”, aseguró la diputada Lorena Fries en “El Mostrador Vodcast”. Por ejemplo, mencionó, cuando votaron en contra de la Ley Naín-Retamal, en el artículo que se refería a la legítima defensa privilegiada. “Todo lo demás ha ido avanzando”.

En el oficialismo consideran que el porte de combustible en el contexto de manifestación debería ser solo una falta. Ayer, lamentó la parlamentaria, se aprobó que esto fuera considerado un delito, lo que en su opinión no tiene mucho sentido, porque “trastoca jurídicamente las escalas de penas”.

Al llevar combustible durante una manifestación, ahí “no necesariamente se ha cometido un delito”. Esto, planteó, “es previo a la comisión de un delito”, sobre todo cuando se trata de las bombas molotov, “tenerlas, arrojarlas y que exploten, ya está todo penado”.

Un retroceso respecto de la propia conducta de Piñera

Cerca de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el expresidente Sebastián Piñera manifestó su postura en torno a la situación política de ese entonces. Al respecto, el exmandatario aseguró que “creo que el gobierno de (Salvador) Allende no respetó los principios de la democracia y así lo dijeron los organismos de la época”. En una entrevista con “El Mercurio”, al ser consultado sobre cómo se debe conmemorar esta fecha, Piñera indicó que “es bueno mirar esto de forma objetiva, honesta, sin tanto prejuicio, sin tanta ideología. En el 11 se terminó de derrumbar la democracia en Chile, pero no fue una muerte súbita, fue un largo proceso de deterioro de nuestra democracia. En el 73 la democracia chilena venía enferma de violencia”.

La diputada Lorena Fries no tiene ninguna posibilidad de concordar con los dichos del exjefe de Estado. “Estamos volviendo a esta dualidad de que la dictadura tenía una cara buena y una mala”, reconoció, señalando que la cara mala son las violaciones a los Derechos Humanos y la buena es la transformación económica.

“No es posible entender la dictadura, incluso ese avance económico, si no es sobre la base del exterminio, asesinato, tortura y desaparición de miles de personas, de persecución política”, comentó la parlamentaria oficialista. E insistió: “El golpe de Estado tiene que ser condenado por todos, independientemente de la interpretación y el análisis que hagamos sobre el período de la Unidad Popular”.

Esperaba de él otra conducta, expresó Lorena Fries, suponiendo que el Gobierno invitará a todos los presidentes a firmar un acuerdo sobre el golpe. Con estas palabras, dijo, el expresidente Piñera “no está dispuesto a hacer eso y eso es un retroceso respecto de la propia conducta del presidente Piñera, que incluso cerró el penal Cordillera”.