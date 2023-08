Con parafraseo de Allende: Boric se dirige a manifestantes por Plan de Emergencia Habitacional

A eso del mediodía se congregaron cientos de manifestantes en la alameda, al frente de la moneda, bajo la consigna “Vivienda digna”. Sus consignas claramente iban dirigidas al Gobierno y al Presidente Gabriel Boric. Lo que no se anticipó era que el Mandatario se acercara a las vallas papales de la Plaza de la Ciudadanía para hablar directamente con los manifestantes. Un gesto y un discurso que se homologa a la figura del ex Presidente Salvador Allende.

“No tengo ninguna duda de que están luchando por construir los sueños que se merecen, por la dignidad que se merecen. Por eso sepan, vecinos y vecinas, que como gobierno estamos comprometidos con ustedes, que el Plan de Emergencia Habitacional lo vamos a sacar adelante”, sostuvo el jefe de Estado.

“Cuando dijimos que íbamos a construir 260 mil viviendas muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les decimos que no solamente vamos a construir las 260 mil viviendas, sino que lo vamos a superar y vamos a trabajar en conjunto con ustedes y con los comités. Es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos. Esto no son solo palabras. Nosotros venimos de los movimientos sociales y no nos podemos olvidar de eso”, indicó el Presidente Boric, en referencia al Plan de Emergencia Habitacional.

“Esta pega no es fácil, ustedes lo han visto, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargó”, añadió Boric a los vecinos, que la mayoría provenían de la comuna de La Pintana.

El Presidente Boric también hizo un gesto con los manifestantes y reconoció a su Gobierno como parte de ellos: “Yo les agradezco y valoro mucho su organización y les digo que es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos y esto no son solo palabras. Nosotros venimos de los movimientos sociales y no nos podemos olvidar de esto”.

En medio de los gritos y celebraciones -con una multitud agolpada alrededor del Presidente- Boric comprometió un trabajo “en conjunto con los comités en las buenas y en las malas, y cuando haya errores, vamos a enmendar en conjunto con ustedes, porque es al pueblo, a ustedes a quienes nos debemos”.

En medio de las críticas que circulan alrededor del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el caso Democracia Viva, el Presidente terminó su improvisada intervención comprometiendo un diálogo con los manifestantes: “Cuenten conmigo como Presidente para seguir conversando siempre, para seguir trabajando en conjunto y enfrentando juntos las dificultades que tenemos”.

Sobre lo mismo asumió las dificultades que le ha significado llevar adelante el programa de Gobierno, pero aún reafirmó su compromiso de no claudicar con la agenda que comprometió en campaña: “Porque esta pega no es fácil, ustedes lo han visto, pero no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargará”, cerró.

No existen muchas imágenes de figuras presidenciales que se acerquen a la ciudadanía en miedo de una manifestación, es por eso que se establece el paralelo con el ex presidente Allende. Incluso, por haberse reconocido como parte de los movimientos sociales que llegaron a La Moneda. En particular, esta intervención que se enmarca en la demanda de vivienda, hace recordar un discurso del Presidente Allende de octubre de 1972 sobre la necesidad de viviendas dignas:

“Mayor igualdad social, significa luchar para que todos o la inmensa mayoría denuestros compatriotas, derroten el conventillo insalubre, la choza, la pocilga, la vivienda insalubre. Para ello, hemos impulsado un plan que no ha alcanzado —y lo reconozco—, los niveles que hubiéramos deseado, porque Chile no está preparado en su infraestructura, en su capacidad productiva para poder levantar 100 mil viviendas al año como quisiéramos. Falta fierro, falta cemento, falta cómo dotar la vivienda en la producción de línea blanca. Este es todo un proceso, que requiere una planificación, que ha de llevarnos, en una etapa inicial, a construir, superando el aumento vegetativo de la población y superando el déficit de arrastre que tenemos de 600 mil viviendas que faltan”, expresó entonces el Mandatario que lideró el país entre 1970 y 1973.

🔴 De forma inédita y saltándose los protocolos, el Presidente @GabrielBoric sale de La Moneda para dialogar con manifestantes pertenecientes a comités sin casa. (@TTE_espanol) pic.twitter.com/HWWin3xOEo — NYC Prensa (@NYC_prensa) August 10, 2023