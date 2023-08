Natalia Piergentili (PPD): “Jackson debería analizar si libera al Presidente de esta complejidad”

Si bien la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, no logra hacer el “match” entre el ministro Giorgio Jackson (RD) y los ilícitos del caso Convenios, políticamente entiende la ofensiva contra él, aunque no la comparte. De todas formas, a su juicio, el titular de Desarrollo Social, “debería analizar si libera al Presidente de toda esta complejidad”.

Los partidos UDI, RN y Evópoli (Chile Vamos) anunciaron que votarán a favor de la nueva acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson; sin embargo, no firmarán el documento que el Partido Republicano presentaría el lunes 14 de agosto. En tanto, el Presidente Gabriel Boric se manifestó en contra de la arremetida opositora y aludió a ciertos sectores que solo buscan trabar las reformas del Gobierno. Desde la oposición incluso han señalado que el ministro Jackson debería renunciar antes de la presentación del libelo.

Si el secretario de Estado y militante de Revolución Democrática renuncia o es acusado, lo cierto es que, según Natalia Piergentili, en el oficialismo “estamos en una situación bien compleja”. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, la timonel del PPD dijo que no sabe si va a prosperar la acusación constitucional, pero cree que igualmente “el desgaste va a ser muy grande”.

¿Gobernaciones regionales en cuestión?

Previamente, en El Mostrador Vodcast, el diputado de Amarillos Andrés Jouannet, integrante de la comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara, expresó su descontento con los gobernadores regionales, autoridades electas que reemplazaron a los intendentes designados. Cuestionó su utilidad y mencionó que siempre se opuso a su creación. Además, criticó la falta de capacidad para destituir a un gobernador ineficiente, a diferencia de un intendente. Abogó por retroceder al sistema de intendentes si los gobernadores no funcionan.

Natalia Piergentili sostuvo que los receptores de los recursos finalmente eran “unos pillines”, pero de ahí a querer retroceder en el proceso de descentralización “me parecería absolutamente inapropiado”. La presidenta del PPD planteó que las gobernaciones se crearon con la idea de tomar decisiones mucho más cercanas a la realidad de las personas y porque “el centralismo en Chile es absolutamente asfixiante”.

UDI y el argumento perfecto para no negociar

Más allá de la acusación constitucional que preparan los republicanos, la Unión Demócrata Independiente ha condicionado el diálogo sobre reformas clave del Gobierno a la salida del ministro Giorgio Jackson del gabinete. Natalia Piergentili fustigó la postura del gremialismo: “La UDI encontró el mejor argumento posible para no seguir conversando sobre los temas que a la mayoría de los chilenos les parecen relevantes, que es pensiones”.

En la UDI, agregó, “han hecho un buen trabajo, nos han complicado la existencia y dejado de discutir los proyectos de ley”. Pero eso, advirtió Piergentili, “les puede durar un rato nomás”. La timonel oficialista dijo que la oposición no debe estar tan contenta, porque esto es “pan para hoy y hambre para mañana”.

“Nadie puede ir a una manifestación con un bidón de parafina”

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que sanciona el porte injustificado de combustibles en manifestaciones. A pesar de que la iniciativa es impulsada por el Gobierno, el Ejecutivo manifestó preocupación por una indicación aprobada que incluye pena de cárcel ante estos hechos. Parte del oficialismo considera que este acto debe ser solo una falta, ya que la elaboración y porte de bombas molotov ya es algo que está penado por la Justicia.

Según la presidenta del PPD, se está mostrando un “triste espectáculo” en el oficialismo, al estar divididos entre quienes dicen que eso es penalizar una legítima manifestación y “otros que decimos que nadie puede ir a una manifestación con un bidón de parafina”. Ante la división por el proyecto de porte de combustibles en manifestaciones, “perdemos la empatía, no solo con los temas que preocupan a la gente, sino también con los sentidos comunes”, lamentó Piergentili.

“Cuando nosotros, en las izquierdas, estamos hablando de la equidad y no sé qué, pero no somos capaces de hacer sentir a las personas en esos sectores que la seguridad es un derecho, es que no lo estamos haciendo bien”, concluyó.