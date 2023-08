Ricardo Lagos a 50 años del golpe: “Me duele cuando se tiende a decir que es explicable lo que pasó”

El exmandatario señaló que “podemos tener una discusión de las causas de las razones, las consecuencias pero lo que no podemos es ser indiferentes a las violaciones a los derechos humanos”, afirmó. Además, mencionó que “la principal lección es que la política está hecha para políticos pero que no tienen odio ni resentimientos, pero lo que está ocurriendo ahora es que no se están poniendo por delante los intereses del país”.

El expresidente Ricardo Lagos se refirió este domingo a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y condenó la violación de los derechos humanos que se produjeron durante la dictadura. "Aquellos que quieren justificar el golpe y un golpe de Estado que tortura, que mata, no es justificable. Usted puede entender las razones por las cuales se ha producido eso, pero usted no puede aceptarlo, no puede aceptar que se violen los derechos humanos impunemente y que se torture", expresó Lagos, marcando distancia a lo que dijo hace una semana Eduardo Frei, quien defendió la existencia de la cárcel Punta Peuco. El exmandatario relató como vivió el 11 de septiembre de 1973. En conversación con T13 sostuvo que los días previos al bombardeo a La Moneda ya habían ciertos rumores de un golpe de Estado, sin embargo, la noticia lo tomó por sorpresa. Al ser consultado sobre si el evento era evitable, Lagos contestó: "yo creo que era algo evitable si hubiésemos entendido las razones". "La mejor demostración de lo que digo es que al final aparecen en las fotografías de la historia un Aylwin por un lado, un Allende por el otro, pero era evitable a mi juicio una salida sensata", agregó. "Lo que no es aceptable por nadie, es un golpe de Estado, violando todas las normas (…) esa fue la gran diferencia con la guerra civil de 1881, que las tienden a comparar", añadió. "Nadie, nada justifica la violación sistemática que se hizo de los Derechos Humanos", dijo. Respecto a los dichos negacionistas que han surgido en los últimos meses, el expresidente sostuvo "Me duele cuando todavía hoy, 50 años después, se tiende a decir que es explicable lo que pasó porque uno, dos tres. No, nada explica la violación de los derechos humanos. Usted puede decir es justificado, mire las brutalidades que estaban haciendo, pero lo otro no puede aceptarse". "Hasta el día de hoy sabemos que es la ruptura más grande que ha tenido la historia de Chile", añadió. En esa misma línea, afirmó que el golpe no fue un fracaso para la izquierda, sino que "es un fracaso para Chile". En ese sentido, Lagos planteó que la discusión en torno al golpe de Estado tiene que ver con que "han pasado 50 años y en consecuencia, el deseo de algunos de querer reescribir la historia". "Podemos tener una discusión de las causas de las razones, las consecuencias pero lo que no podemos es ser indiferentes a las violaciones a los derechos humanos", afirmó. Además, mencionó que "la principal lección es que la política está hecha para políticos pero que no tienen odio ni resentimientos, pero lo que está ocurriendo ahora es que no se están poniendo por delante los intereses del país". "El interés de Chile debe estar por delante de las pequeñas ventanas de quienes quieren revisar lo que no han sido capaz de hacer los últimos 20 años", puntualizó. Por último, señaló que un presidente "no tiene que estar preocupado de la próxima elección", sino "de la próxima generación".