Tras cambio de gabinete: poco entusiasmo en Chile Vamos por encuentro de mañana en La Moneda

Cuando Chile Vamos fue invitado a La Moneda para hablar sobre el Pacto Fiscal y la reforma de pensiones, el Presidente Gabriel Boric ya había cumplido con la condición principal que había puesto la derecha para sentarse a dialogar sobre cualquier reforma que el Ejecutivo pretendiera impulsar: sacar al ministro Giorgio Jackson del gabinete. Pese a ello, la invitación generó un desorden en la derecha tradicional, dadas las diferentes respuestas a la invitación, sin embargo los partidos que forman el conglomerado optaron por asistir. El Gobierno dobló la apuesta con un cambio de gabinete, pero ese gesto generó expectativas que terminaron por no cumplir lo que la oposición esperaba, la cual salió a marcar su distancia con la reunión que mañana se tendrá en el palacio.

En su discurso posterior al cambio de gabinete, el presidente valoró la actitud de diálogo que han tenido los partidos “de centro”, como la DC, el PDG, Amarillos y Demócratas. Sin embargo, hizo una mención especial a los partidos de Chile Vamos por aceptar la invitación a la reunión a la que convocó el lunes: “valoro la disposición de los partidos de Chile Vamos RN, UDI y Evópoli, de aceptar la invitación de retomar el diálogo político mediante una reunión mañana a primera hora para poder destrabar en conjunto, de buena fe, las reformas de pensiones, el pacto fiscal, reforzar la agenda de seguridad ya comprometida y también mejorar sustantivamente los estándares de probidad sin meter, jamás, la basura debajo de la alfombra”.

Sin embargo, para los personeros de Chile Vamos el cambio de gabinete no fue significativo. Distintas voces calificaron el gesto como “cosmético” y “superficial”, cosa que no motiva necesariamente el ánimo de apertura en la oposición. El diputado y Secretario General de RN, Diego Schalper, reveló que les habría gustado “un giro más profundo” debido a la crisis que atraviesa el Gobierno y que no ven como una señal de moderación el hecho de nombrar a Javiera Toro (Comunes) en reemplazo de Giorgio Jackson (RD) en el ministerio de Desarrollo Social y la designación de Nicolás Cataldo (PC) al ministerio de Educación, en reemplazo de Marco Antonio Ávila (RD), aún cuando ambos ya formaban parte del Gabinete. Por otra parte, valoró el hecho de que el Presidente relegara a Revolución Democrática (RD) en un solo ministerio sectorial, Bienes Nacionales, que quedó en manos de la ex diputada Marcela Sandoval.

Sin embargo, Schalper marcó diferencias con las expectativas que tiene el Presidente Gabriel Boric sobre la reunión de mañana, diciendo coloquialmente: “No se apure tanto o, como decimos en buen chileno: no se suba por el chorro”. El secretario general de RN advirtió que la disposición no necesariamente significa establecer acuerdos, pues “una cosa es dialogar y otra cosa muy distinta es que a partir de una mesa de conversación vayamos a encontrar buenas las malas reformas que usted está planteando”.

Sin embargo, desde los sectores más duros de de RN recomendaron no ir. La senadora María José Gatica, quien se encuentraen campaña por presidir internamente el partido, sostuvo que “asistir a esta reunión con el Gobierno es caer en el juego de la izquierda de querer seguir desfondando el país”. Con un tono más moderado, pero en la misma línea, la senadora y contendora de Gatica, Paulina Núñez, también criticó la asistencia a la reunión cuando el presidente ha “criticado” al Sergio Onofre Jarpa, uno de los fundadores de RN, de quien dijo que murió en la impunidad, lo que llevó al senador Francisco Chahuán a exigir una disculpa pública.

A su vez, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, tuiteó que “el cambio de gabinete es más de lo mismo. Cosmético para zafar de los problemas y no un cambio de rumbo para enfrentarlos. Es reparto de poder entre sus militantes. Deben cambiar las malas ideas. Chile no perdonará la corrupción, la inseguridad y el estancamiento económico”.

El diputado Cristian Labbé, también UDI, coincidió con Macaya y calificó con que el cambio de gabinete fue “básicamente, un maquillaje”. Para el parlamentario gremialista los cambios no marcan un giro de la administración del presidente. Sin embargo, manifestó que “ igual vamos a asistir a La Moneda a escuchar lo que el Gobierno tiene que plantear”. También asume que van con “bajas expectativas” y que dependiendo de lo que el gobierno plantee “vamos a ver cómo siguen las conversaciones futuras”.

Evópoli siempre se ha mostrado como la parte más liberal y dialogante de Chile Vamos. Sin embargo, tras el término de la mesa técnica para ver la reforma de pensiones, se sumaron al perfil duro que habían adquirido sus compañeros de alianza. Incluso, se cuadraron tras la acusación constitucional contra el ex ministro Jackson, impulsada por el Partido Republicano.

En la interna del partido que preside la consejera constitucional Gloria Hutt comentan que no existen muchas expectativas respecto de la propuesta del Gobierno, pues se piensa que tienen poca disponibilidad para flexibilizar. Hutt, de hecho, coincide con que este ajuste ministerial “no marca de manera clara un rumbo del Gobierno como habíamos esperado”, pues existe la misma presencia de ministros de Apruebo Dignidad. Sin embargo, también toma distancia y sostiene: “Esperemos los resultados”. Sobre la reunión de mañana cree que “esto no cambia el plan de trabajo y los temas que queremos tratar con el Presidente y con los ministros que corresponda”.

Esta reunión será la primera en la que el Gobierno pretende encontrar espacios de negociación luego de la salida del ministro Jackson que, para la oposición, era una piedra de tope en términos de avance.