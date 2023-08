Consejeros republicanos hacen caer los bonos presidenciales de José Antonio Kast

Agosto –aparte de traer un sistema frontal con intensas lluvias, que dejaron graves consecuencias– confirmó la baja de José Antonio Kast (JAK) como preferencia presidencial. Según la encuesta Plaza Pública de Cadem, el líder del Partido Republicano llegó a 17 puntos de preferencia, completando un retroceso de 10 puntos desde mayo.

Diferentes analistas creen que la participación de los consejeros republicanos y sus enmiendas tienen que ver con este retroceso, pues sus destinos parecen indisolubles. Si bien queda mucho para establecer una quina de candidatos, JAK marca un retroceso político sostenido y este –según analistas– también puede estar dado por la entrada de figuras tradicionales de la derecha, como la alcaldesa Evelyn Matthei y el ex Presidente Sebastián Piñera.

Así versa el primer párrafo de la encuesta Plaza Pública, publicada el 21 de agosto: “La alcaldesa de Providencia sube 4 puntos en preferencia presidencial, mientras que el líder de Republicanos, José Antonio Kast, llega a 17 puntos, completando un retroceso de 10 puntos desde mayo”.

Si bien el líder republicano ha estado fuera de la contingencia política diaria, paralelamente, el partido ha salido a la palestra a propósito de su protagónico papel en el Consejo Constitucional. Un rol principal ineludible por su presencia mayoritaria dentro del organismo -22 escaños de 50- y que durante los últimos meses han hecho noticia por diversas enmiendas que pretenden acuñar en el anteproyecto elaborado por la comisión experta.

Ahora, eso no significa que el ex candidato presidencial republicano esté inactivo, al contrario, él ex UDI juega un papel fundamental en la estrategia comunicacional del Partido Republicano que pretende alinear a militantes y adherentes republicanos con el proceso constitucional que les toca liderar. Esto, a través de visitas a distintas localidades mediante “diálogos ciudadanos”. La misma fórmula que ocupó para la campaña del rechazo para el plebiscito de la propuesta de la Convención Constituyente.

Más allá de las apariciones de José Antonio Kast en la discusión pública o constitucional, “hay un vínculo directo entre el destino de Kast y del Partido Republicano. Hay una asociación muy fuerte entre uno y otro”, afirma Claudio Fuentes, el analista coordinador de laboratorio constitucional y académico de la Escuela de Ciencia Política de la U. Diego Portales.

Fuentes considera que la acción de los consejeros republicanos ha generado repercusiones en la valoración de Kast como figura presidencial. En el último mes, dice, “el Partido Republicano presentó enmiendas que son muy conservadoras, creo que eso está directamente afectado a José Antonio Kast”.

El analista político agrega en la encuesta UDP-Feedback, en la que él es coordinador, se puede ver que “la percepción de influencia sobre el proceso constituyente de Kast es percibida como muy alta”. Es por eso que “ hay un vínculo muy fuerte con el destino del proceso constituyente”, dice Fuentes. Además, advierte que “la percepción social estima que la influencia del Partido Republicano va a ser muy relevante en el texto final”, en consecuencia, el líder republicano aparece como un actor incluyente para la ciudadanía.

El retroceso se explica, por tanto, en que “el Partido Republicano entra en la arena política mucho más conservador y eso empieza a distanciar a algunos electores” y en particular, dice, “mujeres de sectores medios que temen que ciertos derechos puedan ser perdidos”.

No es novedad que José Antonio Kast representa las ideas de extrema derecha en el país. Sin embargo, para este proceso constitucional, el líder republicano sostuvo, a penas su partido arrasó en las urnas, que su preferencia estaba por un texto de consenso. “Esperamos que la nueva propuesta deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano”, dijo a La Tercera luego de dichas elecciones.

La académica de la Facultad de Gobierno, U. de Chile e integrante Red de Politólogas, Cecilia Osorio, no se aventura a dar explicaciones del porqué de ese descenso de José Antonio Kast, pues cree que la agenda pública está puesta en otro lado y no en una campaña presidencial. “Todo está un poco móvil”, advierte.

Ahora, sí esgrime que de la aparición o reaparición de figuras como Evelyn Matthei, pueden afectar “o incluso la reaparición de Sebastián Piñera como un articulador o potencial articulador desde un sector de más de centro derecha”. En ese sentido sostiene que este retroceso de Kast también se enmarca en un proceso en el que “no estamos necesariamente mirando a los actores políticos como candidatos o no candidatos”.

Ahora, bien, coincide con Fuentes en el sentido de que “efectivamente el desempeño que tenga el Partido Republicano, los consejeros, las características del texto y la aprobación o rechazo de esta propuesta constitucional, son pruebas claves para el liderazgo de Kast”.

El retroceso de la figura presidencial de Kast no está descartada para la académica dado que el resultado de este proceso será clave para la figuración de Kast como candidato presidencial. Si emerge una propuesta de consenso y obtiene el apoyo de la ciudadanía “sería un triunfo significativo para su liderazgo”. Sin embargo, sostiene si se rechaza “sería un fracaso (para Kast) en términos de liderazgo, en términos de generar consensos e incluso, potencialmente, en demostrar un cierto nivel de gobernabilidad y capacidad de llegar a acuerdos”.

Ahora, también hay que tener en cuenta que Kast tiene previsto los dos panoramas. El líder republicano criticó a personeros de izquierda por llamar a votar por la opción “en contra” y argumentó que “siempre llamo a votar desde la razón y no desde la pasión porque hay muchas personas que hoy están en una lógica de rechazar cualquier cosa”. Esto, mientras en el programa de internet del partido, Semana Re, el Repaso semanal noticioso, asumió que el Partido Republicano llegó con críticas al anteproyecto de la Comisión Experta y que “nosotros no tendríamos ningún problema en decir ‘mire, no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto no podemos llamar a votar apruebo de esto. Distinto es, si se aprueban estas enmiendas”, dijo en su programa.

Osorio recuerda que hasta ahora, las encuestas muestran más posibilidades de que la propuesta constitucional se rechace, incluso cuando los comisionados no han empezado a votar. Si eso llegase a materializarse, sería “un fracaso que fácilmente va a ser atribuible al partido Republicano”, dice la analista. Osorio apunta a que, “en el fondo, ellos tienen la capacidad y el margen de maniobra para liderar este proceso de manera positiva y negativa”.

Si bien afirma que Kast sufriría “un golpe fuerte” en caso de que no se apruebe la propuesta constitucional y “si es bien aprovechado por otros sectores políticos lo podrían disminuir de manera significativa, la política tiene tiempos muy distintas y como falta mucho y pueden pasar muchas cosas entremedio”.

Por su parte, la académica de la Facultad de Política y Gobierno de la UAH y también miembro de la Red de Politólogas, Federica Sánchez, cree que el retroceso como figura presidencial de Kast “tiene que ver con una incertidumbre de la ciudadanía con el proceso constituyente” y también una incertidumbre “sobre los liderazgos al interior del Partido Republicano, dado que ahora tienen otro protagonismo en otro espacio en el que no se discute el rol de Kast como presidente”.

Esto, no va “a bajar, por un lado sus intenciones como candidato el 2025 ni tampoco su figura y su rol dentro del partido”, asegura la académica. Para la politóloga, Kast, dentro de su partido es “claramente el articulador, el centro neurálgico del Partido Republicano”.

En ese sentido, cree que este retroceso “es sumamente temporal y que este descenso que vemos en las encuestas es producto de las fluctuaciones naturales de la opinión pública y del contexto”. Y es que, según el análisis de Sánchez, la mayoría del republicana en el Consejo Constitucional no le trae dificultades a su figura, sino que “le disputa un poco el protagonismo a nivel de representación partidaria en la opinión pública”, pues “en este momento el protagonismo está más centro en el Consejo, pero no creo que eso sea un problema de largo plazo para Kast”. Esto, porque “el Consejo se termina en diciembre, entonces no veo porque habría que pensar porqué esto opaca su candidatura presidencial”. Sánchez sostiene que “no comparto para nada eso”, y que el retroceso que vemos hoy “es sumamente circunstancial”.

De hecho, la politóloga cree que “vamos a volver a ver un repunte de la presencia pública de JAK y un rol más activo hacia el final de este año cuando estemos mucho más cerca del plebiscito”. Y es que el próximo año hay elecciones municipales “donde el PR justamente necesita que le vaya bien porque necesita ese armado territorial que hoy no tiene y para eso necesita ganar alcaldías”. Ese será un momento clave para la figura del ex candidato republicano en donde “veremos su repunte de su figura como líder del Partido Republicano”, dice Sánchez, porque “ganar las alcaldías locales, para él es importante en términos de la proyección que va a buscar para el 2025”, advierte la politóloga.