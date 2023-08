Constitucionalista Marco Goldoni: “Es imposible tener constituciones con el acuerdo de todos”

En momentos en los que el país se encuentra en su segundo proceso constitucional tras el estallido social, Marco Goldoni, experto en derecho constitucional y filosofía del derecho de la Universidad de Glasgow, invitado a Chile por el doctorado en derecho de la Universidad Central, aseguró que es imposible tener constituciones con el acuerdo de todos.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico reconoció que la primera etapa, la de la Convención Constitucional, “fue claramente un fracaso”. En este sentido, dijo, “parece que la segunda etapa (la del Consejo Constitucional) no va a producir realmente una nueva Constitución”. Entonces, agregó, uno se pregunta: “¿dónde está el problema?”.

“¿Por qué, después de una movilización de esta magnitud (el estallido social), con esta fuerza de contestación social, no ha producido un resultado constitucional?”. Esta, según el profesor Marco Goldoni, es la pregunta clave. Sin embargo, el experto en derecho constitucional pone énfasis en la velocidad con la que la opinión pública pasó de votar por la “extrema izquierda” a la “extrema derecha”.

“A ese nivel, tan rápido, tan veloz, porque esto es lo que realmente parece increíble. O sea, se pueden ver cambios de esta naturaleza, de extrema izquierda a extrema derecha, pero en la practica estamos hablando de un año, un año y medio en el cambio de la opinión pública, y esto me parece algo realmente extraordinario“, comentó Goldoni.

Consultado por la receta de una buena Constitución, el académico destacó que lo esencial es la creación de un acuerdo con una coalición política que sea suficientemente amplia, pero especifica, “porque la Constitución es una serie de normas y de derechos y de principios, pero esos necesitan ser portados por un sujeto político, si no la Constitución no tiene ninguna viabilidad”. Este es el primer ingrediente. El segundo componente, según Goldoni, se basa en los principios sobre los cuales se sustenta este acuerdo. “Quiero ser explicito. No creo que sea posible tener constituciones con el acuerdo de todos, esto es imposible, esto no existe, es una ficción y no es una ficción saludable”, sentenció.

Respecto al eslogan “seguridad” del Partido Republicano durante su campaña para las elecciones del Consejo Constitucional, la que les resultó totalmente exitosa para obtener una mayoría en el órgano constituyente, el académico Marco Goldoni afirma que es esencial establecer lo que se entiende por seguridad. Y explicó: “La interpretación que escucho en Chile es formalmente una seguridad frente a la microcriminalidad y esto es importante. No creo que sea una buena idea pensar que estas preocupaciones sean marginales, pero es un poquito reductivo, porque seguridad es también seguridad social, en general. Y mi impresión es que hay muchísimos chilenos que no tienen realmente una seguridad social”.

Sobre la decisión de constitucionalizar “más o menos” derechos sociales, Goldoni percibe que la decisión de la mayoría republicana es fundamentalmente “constitucionalizar otra ola de neoliberalismo en la interpretación de lo que llamamos derechos sociales”. Esto, a su juicio, es sorprendente, “porque si pensamos en el estallido social, en las causas que lo produjeron y a los movimientos que han animado la política chilena en los últimos años, me parece increíble que el resultado final de esa apolítica expresada por algunos sectores de la sociedad civil chilena, se termine y sea formalizada en la Constitución como con una solución contraria de los deseos de esta parte importante de la población chilena”.

“Yo estaba entre los que creía que el estallido social produjo una inercia política suficiente para iniciar un proceso de transformación social, pero finalmente eso no ocurrió”, concluyó el académico.