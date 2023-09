Consejero Silva: enmienda que aumenta edad mínima para presidencia no apunta a ministra Vallejo

El jefe de bancada de los integrantes republicanos del Consejo Constitucional, Luis Silva, abordó hoy una de las enmiendas aprobadas este jueves en la comisión de Sistema Político que aumenta la edad para ser Presidente de la República de 35 a 40 años de edad.

En ese sentido, Silva descartó que esta sea “un comentario al Presidente Boric”, y aclaró que “es muy compartida la impresión de que es demasiado muy fácil ser Presidente”. Por esto, afirmó que les pareció razonable el “promover la exigencia de un requisito, que te asegura por lo menos 5 años más de experiencia de vida que puede dar mayores garantías de la idoneidad del Presidente de la República”.

En la misma línea, al ser consultado si esto afectaría a la actual ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), el consejero del Partido Republicano, Silva desmintió que el motivo sea dificultarle una eventual carrera presidencial.

“Está lejos de ser nuestra motivación, yo no sé realmente qué edad tiene Camila Vallejo, pero pensar que alguien está pensando una Constitución por los próximos tres años, me parece un poco mezquino”, dijo. Sin embargo, reconoció que “si ella no cumple los 40 años para el día de la asunción al cargo, no podría presentarse”.

Además, Silva se refirió a la falta de acuerdos entre las bancadas, y apuntó a que la “tesis del todo o nada” ha dificultado los consensos. “La izquierda ha sido muy majadera”, apuntó.

“Cuando te das cuenta de que no habrá espacio para acoger esa tesis, lo que a mí me parecía más prudente era abrirse a acuerdos parciales, y aceptar eso. Pero no fue el caso y de hecho, hicimos todos los esfuerzos que podemos hacer en el estrecho margen que tenemos”, especificó.