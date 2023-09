Gobierno pone fichas a senador Galilea para alcanzar acuerdos

Rodrigo Galilea se coronó el sábado como nuevo líder de Renovación Nacional (RN). El senador asume la presidencia de la colectividad el 30 de septiembre, junto a su secretaria general, Andrea Valladares. “Buen negociador”, ese es uno de los comentarios que se repiten al consultar sobre él tanto en la interna de RN como afuera. El resultado de la elección dejó contentos a sus pares en Chile Vamos, pero, además, desde el Gobierno ven con buenos ojos el nuevo liderazgo, pues confían en que su tono pueda abrir caminos de diálogo y entendimiento. Incluso, actualmente es uno de los parlamentarios escogidos por el Gobierno e InBest –junto a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic– para acompañar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la comitiva del país en el Chile Day en Londres 2023.

Con un 53% de los votos (5.285) emergió el abogado y senador Rodrigo Galilea como una nueva cara de Renovación Nacional. Fuentes conocedoras del partido cuentan que tiene características que representan a una derecha clásica, más ligada al perfil empresarial, pero también destacan que apareció como una alternativa al centro entre el desbordismo y la versión más dura de RN. Desde un comienzo su opción se planteó así.

Antes de que inscribieran las listas para las elecciones, aún no se tenía claridad de cuántas se presentarían. Lo que asomaba como certeza era que la senadora Paulina Núñez –que se asocia más a la figura del expresidente del partido, Mario Desbordes– correría por un carril propio. Por el otro lado se contaba con la figura de Galilea como opción, pero no se sabía si congregaría también al ala más dura de la tienda. El histórico RN Carlos Larraín llamó a Galilea para ofrecerse como vicepresidente en su lista, sin embargo, el senador, “en buen tono” –puntualizan fuentes–, le dijo que él buscaba una línea que trascienda a todo el partido y que su figura no contribuía directamente a eso. Además, aseguran que ese disenso fue recibido de buena manera.

En la interna de la colectividad sostienen que el nuevo timonel tiene capacidad de construir acuerdos sin transar los principios fundamentales del partido. Reconocen, por otro lado, que es muy serio y un poco insípido, factores que se pondrán a prueba al momento de intentar aunar las distintas líneas que cruzan Renovación Nacional. Desde el Congreso, por ejemplo, coinciden en la crítica que se le hizo durante la campaña, relativa a que no es parte de la estructura partidaria, y ahora está a prueba su capacidad de conducción en los mandos medios del partido e, incluso, en los parlamentarios de la Cámara.

Esa capacidad de alcanzar acuerdos es la que ven desde el Gobierno. Incluso, según la página de InBest, corporación privada que promueve el mercado financiero ante la comunidad internacional, los únicos parlamentarios que fueron invitados, por el Gobierno e InBest, al Chile Day en Londres –como se mencionó anteriormente– fueron la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y el actual presidente electo de RN, Rodrigo Galilea.

En la misma página asoma el perfil “empresarial” que advirtieron sus correligionarios: “Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó estudios de Teología en la Universidad Católica del Maule. En su trayectoria profesional se destaca como abogado titular de Empresas Luchetti S.A.; abogado asociado del Estudio Jurídico Beuchat, Barros & Pfenniger; y gerente general de Galilea S.A. Ingeniería y Construcción”.

Además, se menciona que ha ocupado cargos en diversos directorios, como la presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en el Maule; consejero nacional de la CChC; director de la sociedad educativa que administra los Colegios Pumahue y Manquecura; presidente de Aguas San Pedro S.A.; presidente de Agrícola El Volcán S.A.; presidente de Aguas y Riles SA; y director del Colegio Inglés de Talca.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró tener “la mejor opinión de él, una persona muy razonable y es un agrado conversar con él”. El ministro destacó algo de lo que, según él, Galilea aún no se da cuenta: “Tiene una gran cabeza de litigante”.

Por lo que ha podido constatar el titular de Justicia, cuando asiste a las comisiones al Senado, en donde dialoga con el presidente electo de RN, cuando se llega a un punto muerto, Galilea es capaz de dar vuelta cosas y abrir espacios de negociación donde aparentemente no existían. Lo hace “de una forma razonable”, precisa Cordero. Además, cuenta que las preguntas de Galilea, que dice que las hace desde la ignorancia, están lejos de ser preguntas inocentes, más bien son agudas, cosa que devela que entiende mucho más de lo que aparenta. Tras preguntarle si le hubiese gustado compartir un equipo de litigantes con el senador, aseguró –con tono desafiante y a la vez un poco lúdico– que le hubiese gustado litigar contra él.

Fuentes que compartieron con él en el Senado y que hoy lideran carteras, sostienen que Galilea es estudioso, que se puede negociar y dialogar. Ahora, esperan que logre un buen liderazgo, pues creen que en la oposición “hacen falta”. Sin embargo, la aparición del senador en ‘Mesa Central’ dejó dudas en algunos personeros de Gobierno, al escuchar que continuaba con la narrativa de sus antecesores respecto a responsabilizar al Presidente Gabriel Boric por el tono de la conmemoración de los 50 años.

Durante el periodo de campaña de Renovación Nacional, se acusaba a Galilea de ser un “aparecido”, pues comenzó a militar en RN el 2017, luego de haberse desempeñado como intendente del Maule en el primer periodo del ex Presidente Sebastián Piñera. Ese aspecto era uno de sus contras, su poca vida partidaria, dicen en la interna. Sin embargo, también sostienen que la secretaria general, Andrea Valladares, suple muy bien esa carencia de bases que a Galilea le hace falta.

El abogado, en cambio, se mueve muy bien en el Senado y fue ahí donde entabló un diálogo fluido con el actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Incluso, voces conocedoras comentan que, mientras operaba la Comisión Experta del proceso constituyente, se juntaban en la Cámara Alta para conversar sobre dicho proceso y a visualizar caminos de avance.

Otro evento que sí le da garantías al Gobierno respecto de la actitud negociadora y dialogante de Galilea se dio en medio de la tramitación de la Ley Naín-Retamal, que –en una sesión en el Senado– terminó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro Cordero parándose de la mesa y retirándose antes de que terminara. Fuentes al interior de La Moneda afirman que el senador Galilea fue clave para recomponer ese diálogo.

Las buenas noticias no solo se sintieron en la vereda de enfrente. Desde Evópoli aseguraron que su presidenta, Gloria Hutt, vio con buenos ojos la elección y que cree poder entenderse de buena manera con Galilea. Su par de la UDI, Javier Macaya, aseguró conocerlo y señaló que “confía plenamente en su gestión”. El senador declaró que, en la labor legislativa, Galilea “ha hecho un trabajo muy destacado en la Comisión de Constitución y no me cabe duda que hará lo mismo en Renovación Nacional, y que haremos un gran trabajo para potenciar a Chile Vamos y nuestro rol opositor”.

Una de las dudas que rondan respecto al papel que tendrá Galilea como presidente de RN se enfoca en torno a a capacidad táctica y estratégica que tendrá para ordenar a su colectividad. Una cosa es ser buen parlamentario y otra cosa es ser un buen líder político. Esa es una frase que se repite y que de alguna manera evidencia la expectativa que se tiene sobre Galilea.

Oto factor que estará en la mirada política es la independencia y tono que marcará respecto al Partido Republicano. En la transmisión de un live de Instagram, luego de conocer los escrutinios de las votaciones internas, Galilea aseguró que intentará buscar un “entendimiento” con Republicanos. Sustantivo que, si bien tiene una lectura de acercamiento con la derecha más dura, para los conocedores del partido se entiende como una señal de relación equilibrada que estará lejos de “bailar al ritmo de la música republicana”.

Aguas turbulentas

Si bien tanto en el Congreso como en el Ejecutivo parecen tener una buena recepción para con el nuevo timonel de RN, las inundaciones que se vivieron en el país recientemente también le salpicaron a Galilea y lo dejaron en una posición incómoda en su región. Esto, pues una serie de recriminaciones enfrentó la constructora Galilea S.A., luego de que parte importante de uno de sus proyectos estrella en la Región del Maule, el condominio Parque Zapallar, resultara completamente anegado en medio de las inundaciones ocurridas en agosto, producto de la crecida del estero Guaiquillo, ubicado a pocos metros de las viviendas. El problema está en que la constructora es propiedad de la familia de Rodrigo Galilea.

El senador, sin embargo, aseguró que sus participaciones eran “indirectas y están debidamente detalladas en mi Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). Es importante aclarar que no trabajo en la empresa desde 2010, es decir, hace 13 años” y, además, dijo desconocer el detalle de dicho proyecto.

También, Galilea protagonizó otra polémica en el verano, luego de que Vialidad ordenara la “desocupación y abandono total de la faja respecto del camino denominado Esperanza-Putagán por Pata de Vaca”, que pertenece a El Volcán S.A., empresa agrícola y comercial del Galilea. Los dos kilómetros que estaban en disputa, alegaron dirigentes y vecinos, corresponden a un camino ancestral que la compañía se había opuesto a entregar.