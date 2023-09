Partido Comunista define a su nueva directiva con Carmona y Figueroa a la cabeza

Este domingo el Partido Comunista dio a conocer su nueva directiva tras la muerte de Guillermo Tellier, exdiputado e histórico dirigente comunista. En esta línea, ratificaron lo que se venía especulando: Lautaro Carmona fue elegido para ser el nuevo presidente del partido.

Carmona ocupaba el cargo de secretario general del colectivo desde el 2005, convirtiéndosela en una figura central dentro de la asociación política.

En esta línea, las dudas que se centraban en quién sería la persona que ocuparía el nuevo puesto de secretario general se terminaron al designar a la embajadora de Chile en Argentina y ex presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.

La ministra del Interior, quien participó en el programa Mesa Central, destacó especialmente el rol de Figueroa en la embajada. “Lo primero es felicitar a Bárbara y desearle suerte. Creo que en su recorrido ha mostrado sus capacidades. Cuando fue designada embajadora, hubo varias personas que salieron a criticar este nombramiento, y todos los comentarios que se han recibido de su desempeño en este periodo que ha estado en la cabeza en nuestra embajada en Argentina han sido más que positivos”, destacó.

Cabe destacar, que en marzo de 2022, el Presidente Boric confirmó a la ex dirigente de la CUT para asumir como nueva embajadora en el país trasandino, el cual, estuvo lleno de cuestionamientos de la oposición debido a su poca experiencia en materia internacional. Incluso, el mandatario salió a defender el nombramiento, afirmando que “es valiosísimo que una dirigente sindical sea una representante, como primera mujer en la historia de nuestro país que represente a Chile en la Argentina. Además, una mujer con tremenda trayectoria, que no me cabe ninguna duda de que va a cumplir un tremendo papel”.

Otro nombre que sonaba para este puesto, era el de la diputada Karol Cariola, quien a través de su cuenta de Twitter, señaló que “en nuestro pleno del Comité Central del @PCdeChile ante el fallecimiento de nuestro presidente Guillermo Teillier, definimos a los compañeros Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa como Presidente y Secretaria General respectivamente, con el fin de normalizar las autoridades unipersonales del partido hasta el próximo congreso nacional que comienza en diciembre. Los saludo en esta nueva tarea y cuentan con nuestro apoyo para encabezar el partido en las próximas tareas que nos hemos propuesto”.