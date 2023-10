Cientista político anticipa “desafío bestial” y “competencia fratricida” entre las dos derechas

El pasado viernes, y tal como lo había anticipado, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó las modificaciones para intentar corregir el proyecto en contra de las ocupaciones o tomas de propiedades aprobado en el Congreso, la llamada Ley de Usurpaciones, la que busca sancionar las ocupaciones ilegales de inmuebles, como terrenos o viviendas.

En el Congreso se jugará esta nueva disputa entre oficialismo y oposición, quienes ya adelantaron que podrían rechazar dicho veto. Eso con mira al corto plazo, pero siempre mirando a futuro, a las próximas elecciones municipales, las que dan una vista aproximada de lo que puede ocurrir en las futuras presidenciales y parlamentarias.

Sobre esta materia y el rol de los partidos políticos tradicionales se refirió Miguel Ángel Fernández, doctor de filosofía en Ciencias Políticas y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, asegurando que en primera instancia, la actitud y la presentación de la ley de usurpaciones es un guiño de la derecha a La Araucanía, una de las regiones que vivirá próximanente una elección regional.

“El próximo año son gobernadores municipales y regionales. No es al azar que el proyecto de usurpaciones haya partido del senador Felipe Kast (Evópoli) y Carmen Gloria Aravena (Rep), que son de La Araucanía. En dos años mas, la derecha y la centro derecha tienen un desafío bestial que es mantener el 50% en el Senado, y para ello va a tener que enfrentar elecciones en todas las regiones impares, como La Araucanía”, dijo en conversación con Al Pan, Pan con Mirna Schindler.

“Para que le vaya bien en esa elección, sabemos que el tono de las elecciones de diputados y presidenciales la marca la elección municipal, y para eso falta un año. Si no hacen un guiño a los grupos mas duro de la derecha, si no le das señales fuertes a ese electorado, la probabilidad de que tus candidatos, pensando en una primaria con un pacto de no agresión entre Republicanos y Chile Vamos -como en algunas comunas que ya se comenzó a dar- vas a tener una competencia fratricida entre la derecha y la centro derecha, lo que va afectar la probabilidad de que en la elección parlamentaria te vaya bien”, agregó.

“No hay nada que esté ocurriendo en el país, ni en la Convención ni en los proyectos de ley con más difusión pública -presupuesto y ley de usurpaciones- se pueden entender si no miramos los incentivos electorales en este momento, que son de corto plazo”, aseguró en esta materia.

Fernández ejemplificó esta situación con lo que ocurre con Concepción, en donde el alcalde Álvaro Ortiz (DC) no puede ir a la reelección y un consejero regional, ex UDI, hizo un llamado a la oposición a una primaria abierta. “Si eso ocurre y alguien acepta, va a haber una competencia fratricida en mayo del próximo año en las primarias municipales”, dijo. O lo que ocurre en La Florida, con Rodolfo Carter y el fichaje de la exministra de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez.

Fernández también se refirió a los problemas de gobernabilidad que enfrenta el Gobierno a raíz de que no ha podido llevar su agenda porque cada cierto tiempo el país tiene una elección, lo que polariza el ambiente y se pierde la oportunidad de negociar entre partidos políticos. Sobre esto, indicó que “la única forma de dar gobernabilidad y que puedan llevarse ciertas reformas del Gobierno, es que los partidos que tienen mayor tamaño en el Congreso, sean claros y se sienten a conversar”.

“Lo que hemos visto es una intransigencia de la oposición, que ya se ha visto en gobiernos pasados, que es parte de la dinámica del sistema político. Si uno tiene partidos anclas como RN, que fue clave para cambiar el sistema electoral durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, o no tenemos un PPD fuerte y que tiende a generar conflictos con el Ejecutivo, uno dice que algo está pasando y falta cohesión programática”, añadió.

“Uno puede, dependiendo del punto de vista que tenga, puede echarle la culpa a la oposición o echarle la culpa a los problemas internos del oficialismo. Cualquier órgano donde uno centre atención, se dará cuenta de que hay un problema de cooperación muy profundo”, cerró.