Hallazgo de osamentas en Programa de DDHH se suma a restos en casa cercana a cuartel de la DINA

El ministro de Justicia y DD.HH, Luis Cordero, se refirió en la tarde de este jueves al hallazgo de una osamenta con piezas dentales en dependencias del Programa de Derechos Humanos, que pertenece a la subsecretaría del mismo ministerio, en la comuna de Santiago.

En concreto, la autoridad ministerial precisó en qué circustancias se encontró el recipiente con los restos, y qué acciones se llevarán a cabo para establecer mayores antecedentes. También adelantó que se realiazará un sumario administrativo y explicó que la data de las piezas encontradas “forma parte de la pericia que corresponde realizar”.

Dónde estaban las piezas -de acuerdo con lo que señaló Cordero- sería un pote “como si fuera de mantequilla Colún, que estaba dispuesto encima de un escritorio: eso es lo que se encontró encima de un escritorio de una oficina que tiene muy poco uso. Es decir, que no tiene a los funcionarios regulares en ese establecimiento”.

En primera instancia, Cordero relató que “previa comunicación a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el día de ayer personal de aseo que realiza trabajos en las oficinas del Programa de Derechos Humanos, que se encuentra en calle Agustinas, encontraron un pequeño pote con una osamenta que corresponde a una pieza de mandíbula con algunos dientes”.

Consultado acerca de si, de momento, existen hipótesis de la procedencia del hallazgo, Luis Cordero sostuvo que “no hay ninguna, ni existe ningún antecedente complementario que se hubiese encontrado adicional en ese lugar, a ese recipiente con esa osamenta”. En tanto, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones está en actividades para revisar las cámaras del edificio. “Lo demás corresponderá a las decisiones que ordenen los jueces”, dijo.

De esta forma, el Programa de Derechos Humanos activó un protocolo de hallazgos de osamentas, y se procedió a dar cuenta a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones con el propósito de que asistieran al lugar, y recogieran la pieza encontrada, informó el secretario de Estado.

Además, “se comunicó al ministro Carroza, que es el ministro coordinador de los jueces de dedicación exclusiva, y se han puesto los antecedentes a disposición de los jueces de dedicación exclusiva”. Sin embargo, Cordero apuntó que “el Programa de Derechos Humanos no es una institución que reciba piezas de estas características: no existen antecedentes de ese de ese medio que se encontró en ese lugar, y por lo tanto, no sólo se ha dispuesto entregar los antecedentes a los jueces de Dedicación Exclusiva, sino que además se ha tenido que instruir un sumario administrativo, con el propósito de indagar las consideraciones administrativas del funcionamiento de esa dependencia en particular.

Plan Nacional de Búsqueda

“Antes de emitir el comunicado informamos a las agrupaciones de familiares, porque es una información muy sensible, sobre todo en el contexto de lo que estamos desarrollando en las actividades en torno al Plan Nacional de Búsqueda. Por ahora, por lo delicado del asunto, por el respeto que merecen los familiares, nosotros creemos que lo razonable y conveniente es esperar las instrucciones de los jueces de dedicación exclusiva, para efecto de la pericia respectiva que tendrá que realizar el Servicio Médico Legal”, manifestó el ministro de Justicia y DD.HH.

“Mientras tanto, me parece que hay que actuar con respeto, y con delicadeza a una situación de esas características”, añadió.

“La decisión del Ministerio de Justicia de comunicar el día de hoy este hallazgo que fue el día de ayer, tiene que ver con actuar con la mayor transparencia, pero también con la mayor delicadeza que asuntos de estas características requieren. No sólo por el lugar donde se encuentra, no solo por el tipo de osamenta, sino que también por el respeto a las víctimas de los familiares, porque hay que evitar cualquier tipo de especulación. Pero también hay que evitar cualquier afectación del dolor de sus familiares”, agregó.

Más restos en las cercanías a un excuartel de la DINA

Esta misma tarde, otras osamentas fueron halladas en la comuna de Ñuñoa. Según reportó La Tercera, a la Policía de Investigaciones llegó otra denuncia por restos humanos que se encontraron en el entretecho de una vivienda en calle Eduardo Castillo Velasco.

La casa, hacia donde se espera la llegada de funcionarios de la la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, se ubica en José Domingo Cañas, detrás un inmueble que funcionó como centro de tortura por parte de la la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la dictadura. Las osamentas, no han sido periciadas aún por personal policial, y al igual que en el proceder de las dependencias del Programa de Derechos Humanos, se espera acuda el Servicio Médico Legal (SML) para continuar las indagaciones.